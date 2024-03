Người hâm mộ chờ đợi gì ở Sông Lam Nghệ An khi V.League quay trở lại?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Chuỗi 4 trận không thắng tại V.League đang khiến cho Sông Lam Nghệ An lâm nguy. Do đó, người hâm mộ xứ Nghệ hy vọng đội bóng quê nhà sẽ có những sự thay đổi khi V.League trở lại.

Sự trở lại của các trụ cột

Trong những trận đấu gần đây, Sông Lam Nghệ An thiếu vắng khá nhiều trụ cột trong đội hình. Chính điều này khiến huấn luyện viên Phan Như Thuật phải giật gấu vá vai để có được một đội hình tốt nhất. Thậm chí, tại Cúp Quốc gia vừa qua, Sông Lam Nghệ An đã phải sử dụng nguyên đội hình 2 để thi đấu với SHB Đà Nẵng. Do đó, kết quả không tốt của đội bóng xứ Nghệ trong thời gian gần đây là hoàn toàn dễ hiểu.

Sông Lam Nghệ An sẽ có sự trở lại của một số trụ cột sau quãng thời gian V.League tạm nghỉ. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy nhiên, trong thời gian sắp tới, tình hình này sẽ được cải thiện rất nhiều. Khoảng thời gian V.League tạm nghỉ để Đội tuyển Quốc gia Việt Nam thi đấu sẽ là khoảng thời gian quý giá giúp cho các trụ cột của Sông Lam Nghệ An bình phục chấn thương và hồi phục thể lực.

Đó là tiền vệ Trần Nam Hải, người đang bước vào những giai đoạn cuối trong quá trình phục hồi chấn thương. Đó là sự trở lại của lão tướng Trần Đình Hoàng hay tiền vệ trẻ Đinh Xuân Tiến... Những sự trở lại quý giá này sẽ giúp cho huấn luyện viên Phan Như Thuật bớt đi nỗi lo về bài toán nhân sự.

Điều chỉnh lối chơi

Có một khoảng thời gian, Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ đã xây dựng được một Sông Lam Nghệ An thi đấu rất thực dụng, thực dụng đến mức khiến khán giả cảm thấy nhàm chán. Tuy vậy, kết quả thu được chính là 3 chiến thắng/ 4 trận đấu tại V.League. Trong đó, có 2 chiến thắng với tỷ số 1-0, một tỷ số vừa đủ để giành trọn 3 điểm. Những điểm số quan trọng này đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ vươn lên nửa trên bảng xếp hạng V.League.

Huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ có những điều chỉnh cho đội bóng xứ Nghệ trong giai đoạn lượt về. Ảnh: Xuân Thủy

Nhưng ở những trận đấu gần đây, người hâm mộ nhìn thấy sự "hồn nhiên" trong lối chơi của Sông Lam Nghệ An. Nói "hồn nhiên" bởi lẽ đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật sẵn sàng chơi đôi công với các đối thủ mạnh như Thép Xanh Nam Định hay Becamex Bình Dương. Hoặc khi có những lợi thế nhất định trên sân thì không có được sự tính toán, lạnh lùng để kết liễu đối thủ.

Điều này khiến Sông Lam Nghệ An không có được những kết quả tốt và rơi vào tình thế nguy hiểm. Do đó, khi V.League trở lại, Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ sẽ phải có những sự điều chỉnh trong chiến thuật để mang lại sự cân bằng trong lối chơi, qua đó có được các kết quả tốt hơn.

Bao giờ Raphael Success mới tỏa sáng

Nhìn Sông Lam Nghệ An thi đấu chấp Tây mà người hâm mộ không khỏi đau lòng. Nếu như Michael Olaha và Mario Zebic đang chứng tỏ được giá trị tại đội bóng xứ Nghệ thì Raphael Success chỉ mang tới những nỗi thất vọng to lớn. Cầu thủ mang áo số 70 này thậm chí không cạnh tranh nổi với những cầu thủ trẻ như Phan Xuân Đại, Lê Văn Quý. Do đó, băng ghế dự bị là vị trí quen thuộc của cầu thủ tấn công người Nigeria.

Raphael Success bao giờ mới tỏa sáng trong màu áo đội bóng xứ Nghệ? Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Mặc dù vậy, những khó khăn về mặt tài chính khiến cho Sông Lam Nghệ An không thể thay thế được ngoại binh này. Vì vậy, cách tốt nhất lúc này của đội bóng xứ Nghệ là vận dụng những điểm mạnh của Raphael Success để bố trí vào các vị trí hợp lý. Có thể đó là vị trí nơi hành lang cánh, nơi Sông Lam Nghệ An đang thiếu hụt nhân sự trong những vòng đấu gần đây. Hoặc chính Raphael Success sẽ phải nỗ lực cải thiện phong độ để có thể đóng góp ít nhiều cho đội bóng xứ Nghệ trong hoàn cảnh khó khăn này.

Những màn trình diễn của các tài năng trẻ

Đã có 3 tài năng trẻ của đội U19 Sông Lam Nghệ An được ban huấn luyện bổ sung cho đội 1 trong thời gian gần đây. Đó là trung vệ Phan Văn Thành, hậu vệ cánh Bùi Thanh Đức và tiền vệ Lê Đình Long Vũ.

Bộ 3 này đã có trận ra mắt đội 1 ở Cúp Quốc gia vừa qua. Những màn trình diễn của các cầu thủ trẻ này ít nhiều gây được ấn tượng với người hâm mộ xứ Nghệ. Đặc biệt là Lê Đình Long Vũ, cầu thủ được ví như Phil Foden của Sông Lam Nghệ An. Những pha đi bóng lắt léo và tự tin của tiền vệ gốc Hà Tĩnh này sẽ mang lại những làn gió mới trên hàng tấn công của đội bóng xứ Nghệ.

Hậu vệ Bùi Thanh Đức đã có trận ra mắt tại Cúp Quốc gia vừa qua. Ảnh: Xuân Thủy

Bên cạnh đó, là khả năng lên công về thủ khá tốt của Bùi Thanh Đức cũng sẽ giúp cho huấn luyện viên Phan Như Thuật có thêm sự lựa chọn bên hành lang cánh. Trong mùa giải mà Sông Lam Nghệ An tích cực trẻ hóa đội hình thì sẽ có rất nhiều cơ hội cho những Lê Đình Long Vũ, Bùi Thanh Đức hay Phan Văn Thành ra sân thi đấu. Và người hâm mộ xứ Nghệ rất chờ đợi những màn chào sân của các tài năng trẻ này tại V.League 2023/2024.