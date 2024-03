Vòng 1/8 Cúp Quốc gia: Khó hay dễ cho Sông Lam Nghệ An?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Xét về thực lực, dù đang thi đấu tại giải hạng Nhất nhưng SHB Đà Nẵng đang sở hữu dàn cầu thủ nội khá chất lượng. Đôi khi, dàn cầu thủ nội này còn nhỉnh hơn nhiều đội bóng tại V.League. Chính điều này đang giúp cho đội bóng sông Hàn chễm chệ vị trí đầu bảng tại giải hạng Nhất và là ứng cử viên nặng ký cho suất thăng hạng V.League.

SHB Đà Nẵng đang đứng đầu bảng xếp hạng giải hạng Nhất với lực lượng cầu thủ chất lượng. Ảnh tư liệu: VPF

Thật vậy, đoàn quân của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang có lực lượng đồng đều cả 3 tuyến. Đó là thủ thành Phan Văn Biểu, trung vệ Lương Duy Cương, Lê Văn Hưng, Liễu Quang Vinh ở hàng phòng ngự. Đây đều là những cái tên khá quen thuộc ở các đội tuyển trẻ Việt Nam. Chính sự chất lượng này đang giúp SHB Đà Nẵng mới chỉ thủng lưới 5 bàn thắng sau 11 trận đấu tại giải hạng Nhất. Do đó, sẽ rất khó khăn cho hàng công của Sông Lam Nghệ An có thể khoan phá hàng phòng ngự chắc chắn này.

Không chỉ mạnh về phòng ngự, SHB Đà Nẵng cũng đang có hàng công làm mưa làm gió tại giải hạng Nhất. Sau 11 trận đấu, đội bóng sông Hàn đã ghi được tổng cộng 23 bàn thắng. Thành tích này có được là nhờ dàn cầu thủ chất lượng ở tuyến trên. Những Phan Văn Long, Phạm Văn Hữu, Phạm Đình Duy, Nguyễn Phi Hoàng hay Nguyễn Minh Quang liên tục nổ súng giúp cho huấn luyện viên Trương Việt Hoàng có các phương án tấn công đa dạng.

Đây sẽ là thách thức không nhỏ cho hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Đặc biệt trong bối cảnh, hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ đang thiếu vắng rất nhiều trụ cột do chấn thương, thẻ phạt và điều lệ của giải. Đó là thủ thành Nguyễn Văn Việt, các hậu vệ Mario Zebic (không được sử dụng ngoại binh khi gặp các đội hạng Nhất), Hồ Khắc Lương, Trần Đình Hoàng, Mai Sỹ Hoàng, Vương Văn Huy, Trần Nam Hải và Lê Nguyên Hoàng. Có lẽ bây giờ, người hâm mộ xứ Nghệ chỉ có thể trông cậy vào tài xoay sở của huấn luyện viên Phan Như Thuật và các cộng sự để có thể đưa ra được phương án tối ưu nhất cho hàng phòng ngự.

Không chỉ hàng phòng ngự, ở tuyến trên Sông Lam Nghệ An cũng đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng. Michael Olaha, Đinh Xuân Tiến và Raphael Success sẽ phải ngồi ngoài vì những lý do khác nhau. Điều này sẽ khiến cho trọng trách ghi bàn của đội bóng xứ Nghệ đặt nặng lên đôi vai của những Trần Mạnh Quỳnh, Phan Xuân Đại hay Ngô Văn Lương.

May mắn là trong những trận gần đây, Trần Mạnh Quỳnh và Phan Xuân Đại đang có phong độ khá tốt. Do đó, người hâm mộ xứ Nghệ vẫn có thể hy vọng những chân sút nội này sẽ tỏa sáng khi chỉ phải đối mặt với nội binh bên hàng phòng ngự SHB Đà Nẵng.

Sân Vinh sẽ là điểm tựa cho đội bóng xứ Nghệ ở trong trận đấu khó khăn này. Ảnh tư liệu: Chung Lê

Bên cạnh đó, việc được thi đấu trên sân Vinh cũng sẽ là lợi thế không nhỏ cho Sông Lam Nghệ An. Trong 5 lần gần đây nhất hai đội gặp nhau tại sân Vinh, Sông Lam Nghệ An đang bất bại với 2 trận thắng và 3 trận hòa. Cùng với đó là lượng khán giả khá đông đến sân và cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật ở trong những vòng đấu gần đây giúp cho các cầu thủ trẻ thêm phần tự tin và nhiệt huyết trong thi đấu. Hy vọng, ở trận đấu tới, những người hâm mộ xứ Nghệ vẫn sẽ tiếp tục có đồng hành với đội bóng quê hương.

Ở vòng loại cúp Quốc gia, cả Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng đều dễ dàng vượt qua các đối thủ được đánh giá yếu hơn với tỷ số cách biệt. Tuy vậy, trong cuộc đối đầu này, cặp đối này sẽ là 1 cặp đấu cân tài, cân sức. Do đó, trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và SHB Đà Nẵng sẽ là một trận đấu hứa hẹn quyết liệt, hấp dẫn và không ngoại trừ khả năng trận đấu sẽ được giải quyết trên chấm đá phạt 11m.