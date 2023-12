Người hâm mộ mong gì ở bóng đá Sông Lam Nghệ An năm 2024?

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Năm 2023 là một năm nhiều biến động và kém thành công của đội bóng Sông Lam Nghệ An. Người hâm mộ xứ Nghệ mong muốn năm 2024, đội bóng sẽ đem lại nhiều thành công hơn.

Không còn chảy máu tài năng

Trong năm 2023, Sông Lam Nghệ An đã mất khá nhiều cầu thủ chất lượng. Có thể kể đến đó là Đội trưởng Quế Ngọc Hải, tiền vệ Phạm Xuân Mạnh, Trần Đình Tiến hay hậu vệ Hồ Văn Cường. Chính điều này đã làm suy yếu đi khá nhiều sức mạnh của đội bóng.

Sông Lam Nghệ An đã phải chia tay khá nhiều trụ cột trong năm 2023. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Bên cạnh đó, chấn thương của các cầu thủ cũng khiến huấn luyện viên Phan Như Thuật không thể có được đội hình ưng ý nhất. Đó là trường hợp của lão tướng Nguyễn Trọng Hoàng hay trung vệ trẻ Hồ Khắc Lương.

Do đó, trong năm mới 2024, mong ước lớn nhất của người hâm mộ xứ Nghệ chính là không bị chảy máu tài năng và mất đi các trụ cột do chấn thương để có được đội hình ưng ý nhất, qua đó đạt được những thành tích tốt tại V.League và cúp Quốc gia.

Cầu thủ trẻ sớm trưởng thành

Với việc nhiều trụ cột chia tay đội bóng thì ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An phải bổ sung khá nhiều các cầu thủ từ tuyến trẻ lên. Trong đội hình xuất phát của đội bóng thường xuyên có quá nửa là các cầu thủ dưới 23 tuổi. Điều này khiến cho đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật thiếu đi kinh nghiệm và bản lĩnh, khiến họ hụt hơi ở những thời điểm quyết định.

Các cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An đã có những tiến bộ vượt bậc ở trong thời gian qua. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Tuy vậy, với việc được thi đấu thường xuyên tại môi trường khắc nghiệt như V.League thì các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An đã có những tiến bộ rõ rệt từng ngày. Lần lượt Nguyễn Quang Vinh, Phạm Bá Quyền hay Trần Nam Hải đang dần chứng tỏ vai trò quan trọng trong đội hình. Hy vọng, trong năm mới 2024, những cầu thủ trẻ của Sông Lam Nghệ An sẽ có những bước tiến mạnh mẽ hơn để giúp cho đội nhà đạt được những kết quả tốt hơn.

Raphael Success sớm tỏa sáng

Trái ngược với bộ đôi Mario Zebic và Michael Olaha thì màn trình diễn của Raphael Success chưa thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Có thể do cập bến Sông Lam Nghệ An ở ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng nên tiền đạo người Nigeria chưa thể tìm được tiếng nói chung với các đồng đội mới.

Hy vọng Raphael Success sẽ trở lại mạnh mẽ ở trong giai đoạn sắp tới. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Hy vọng, khoảng thời gian V.League tạm nghỉ gần 2 tháng sắp tới sẽ là khoảng thời gian quý giá để Raphael Success sớm tìm lại phong độ vốn có. Đó là phong độ từng giúp cho tiền đạo 25 tuổi này đạt giải vua phá lưới giải vô địch Quốc gia Myanmar hay ghi 4 bàn trong 7 trận giúp cho Câu lạc bộ Công an Hà Nội vô địch V.League. Đây chính là điều mà người hâm mộ kỳ vọng ở tiền đạo người Nigeria này trong năm mới 2024.

May mắn đồng hành cùng Sông Lam Nghệ An

Trong bóng đá, may mắn là một phần không thể thiếu được của các đội bóng, và Sông Lam Nghệ An cũng không phải ngoại lệ. Trong năm 2023, người hâm mộ đã từng chứng kiến khá nhiều những tình huống đội nhà thiếu may mắn khiến cho kết quả không tốt.

Hy vọng may mắn sẽ đồng hành cùng Sông Lam Nghệ An trong năm 2024. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Do đó, trong năm mới 2024, hy vọng may mắn sẽ đồng hành cùng với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật để giúp cho đội bóng đạt được nhiều thành công hơn nữa./.