Nhà máy may An Hưng ký kết nhiều đơn hàng từ Mỹ, Canada

(Baonghean.vn) - Từ thời điểm cuối năm 2022, đến đầu năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên, bằng sự năng động của lãnh đạo và uy tín của Nhà máy, Công ty CP Tập đoàn An Hưng xã Công Thành, huyện Yên Thành đã ký kết nhiều đơn hàng lớn với các đối tác đến từ Mỹ, Âu và Canada.

Thời điểm trước Tết Nguyên đán do ảnh hưởng bởi suy thoái kinh tế toàn cầu nên nhà máy may An Hưng (Công ty CP Tập đoàn An Hưng) xã Công Thành, Yên Thành gặp rất nhiều khó khăn do thiếu hụt đơn hàng. Có thời điểm nhà máy phải cắt giảm hoặc tạm hoãn hợp động với nhiều lao động. Trước những khó khăn đó, lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn An Hưng đã năng động tìm kiếm thêm những nguồn hàng mới để sản xuất cầm chừng vượt qua giai đoạn suy thoái.

Đặc biệt, bằng sự uy tín cao và chất lượng sản phẩm tốt kể từ khi nhà máy hình thành đến nay, nên khi ngành may có dấu hiệu phục hồi, các khách hàng đối tác đã ưu tiên ký kết nhiều hợp đồng mới với Nhà máy may An Hưng. Cụ thể là từ đầu tháng 4/2023, nhà máy đã ký kết nhiều đơn hàng ở thị trường Mỹ, Canada, và châu Âu. Nhờ vậy, các dây chuyền sản xuất của nhà máy đã được cam kết và đảm bảo để có thể duy trì hoạt động sản xuất cho đến hết Tết Nguyên đán năm 2024. Đơn hàng mới chủ yếu là các loại quần áo thời trang của các thương hiệu nổi tiếng trên thế giới.

Đại diện Nhà máy may An Hưng cho biết: Từ đầu tháng 4/2023, đến nay nhà máy đã mời tất cả công nhân viên cũ quay lại làm việc, đồng thời tuyển mới thêm 400 lao động trên các địa bàn huyện Yên Thành, Đô lương, Diễn Châu, Anh Sơn, Nghi Lộc,… Tính đến thời điểm này, số lao động đã tăng lên trên 1.500 người, hiện nay nhà máy vẫn đang tiếp tục tuyển dụng thêm từ 800-1.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất từ đầu tháng 5/2023.

Một số công nhân của Nhà máy may An Hưng phấn khởi chia sẻ: Sau thời gian phải tạm cắt giảm lao động, nay chúng tôi đã được mời quay trở lại đi làm việc. Ngoài mức mức lương ổn định, thì nhà máy cũng rất quan tâm đến các chế độ chính sách khác để người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó lâu dài với nhà máy.

Theo báo của Nhà máy may An Hưng, thời gian qua mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng nhà máy vẫn quan tâm đến người lao động. Như đã triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động, tăng đơn giá 10% cho tất cả các đơn hàng sản xuất. Đóng nối bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cho người lao động vào nhận việc.

Nhà máy tính đủ thâm niên 12 tháng cho công nhân viên mới để người lao động được hưởng đầy đủ mức lương tháng 13. Hỗ trợ bậc tay nghề từ 01 - 03 triệu đồng. Hỗ trợ 02 triệu đồng đối với công nhân may cũ quay trở lại làm việc. Phòng hành chính nhân sự của Nhà máy cho sử dụng lại bộ hồ sơ của người lao động cũ để không cần mất thời gian đi làm bộ hồ sơ mới.

Công nhân quay trở lại làm việc sau giai đoạn khó khăn có mức thu nhập ổn định. Cụ thể, tổng thu nhập tháng 4/2023, do đang tập trung may hết đơn hàng cũ nên thu nhập chỉ dao động khoảng 4,5 - 6 triệu đồng/người/tháng. Tuy nhiên sang tháng 5, bắt đầu sản xuất các đơn hàng chính của nhà máy. Dự kiến thu nhập của người lao động sẽ dao động từ 6,5 - 11 triệu đồng/người/tháng.

Đại diện Công ty CP Tập đoàn An Hưng cho biết thêm: Trong giai đoạn khó khăn chung của ngành may, tuy nhiên, các nhãn hàng thương hiệu lớn vẫn về đặt hàng với Nhà máy may An Hưng. Thực tế cho thấy, doanh nghiệp được đánh giá cao khi được coi là doanh nghiệp xanh - sạch - đẹp.

Có nhà xưởng, khu công nghiệp xanh, có quy trình sản xuất xanh, tiêu tốn ít năng lượng và tiết kiệm tài nguyên, giảm thiểu phát thải, thân thiện với môi trường. Điều kiện làm việc và hệ thống phúc lợi tốt cho người lao động, áp dụng các công nghệ mới, sạch, đội ngũ công nhân có tay nghề cao, các sản phẩm luôn đạt chất lượng theo tiêu chuẩn quy định.

Theo kế hoạch, thời gian tới, ngoài việc ký kết hợp đồng với các khách hàng cũ truyền thống, Công ty CP Tập đoàn An Hưng sẽ chủ động tiếp cận khách hàng mới nhằm tạo dựng thêm các mối quan hệ với các đối tác khác để tìm các đơn hàng mới để nhà máy sản xuất ổn định bền vững.