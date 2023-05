Nhiều vùng ở Nghệ An có mưa rào và dông rải rác

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Từ hôm nay (9/5) đến 14/5, dự báo thời tiết Nghệ An liên tục có mưa rào và dông rải rác.

Theo Đài Khí tượng Thuỷ văn Bắc Trung bộ, thời tiết các khu vực Nghệ An ngày 9/5 nhiều vùng có mưa rào và dông rải rác. Cụ thể:

* Khu vực đồng bằng ven biển

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 3, có nơi cấp 4.

- Nhiệt độ : 26 - 30oC.

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực trung du và vùng núi.

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào và dông rải rác. Ngày có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2 - cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 - 31oC.

- Độ ẩm : 80 - 90%

* Khu vực Thành Phố Vinh

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng yếu. Gió đông đến đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 26 - 30oC.

- Độ ẩm : 80 - 85%

* Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư

Mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có lúc có mưa rào và dông. Ngày nắng yếu. Gió đông đến đông bắc cấp 3.

- Nhiệt độ : 25 - 29oC.

- Độ ẩm : 85 - 90%

* 48 giờ tới: Chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam lưỡi áp cao lục địa suy yếu dần nên tỉnh Nghệ An mây thay đổi đến nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày trời nắng. Gió đông đến đông nam cấp 2 - cấp 3.

Trong cơn dông có khả nắng xảy ra tố, lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia:

Dự báo thời tiết các khu vực trong 24 đến 48 giờ tới - Bắc Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; ngày 10/5 có mưa rào và dông rải rác; từ đêm 08-09/5 khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

* Bắc và Trung Trung Bộ: có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối ngày 10/5 có mưa rào và dông rải rác.

* Các khu vực khác: chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to.Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh

* Nhận định thời tiết từ đêm 10 đến ngày 18/5 - Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ: từ đêm 10-14/5 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng thời kỳ ngày 11-12/5 Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: chiều tối có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 15-18/5, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.