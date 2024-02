Những điểm đáng nhớ trong trận hòa của Sông Lam Nghệ An trên sân Lạch Tray

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bàn thắng trên chấm phạt đền của Michael Olaha giúp cho Sông Lam Nghệ An có được 1 điểm quý giá rời sân Lạch Tray. Đây là một kết quả tốt của đoàn quân huấn luyện viên Phan Như Thuật.

May mắn cho Sông Lam Nghệ An

Trong một ngày thi đấu không quá xuất sắc thì chỉ có may mắn mới giúp cho Sông Lam Nghệ An rời sân Lạch Tray với 1 điểm.

Nói đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật thi đấu không xuất sắc bởi lẽ hàng thủ thi đấu không kín kẽ để cho các cầu thủ tấn công của đội chủ nhà có nhiều cơ hội nguy hiểm. 2 trong số đó đã được tiền đạo Joseph Mpande tận dụng thành công để đánh bại thủ thành Nguyễn Văn Việt. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành 22 tuổi này thì số bàn thua của đội bóng xứ Nghệ không chỉ dừng lại ở con số 2.

Đinh Xuân Tiến ghi bàn mở tỷ số từ một tình huống đá phạt. Ảnh: Trung Kiên

Ở chiều ngược lại, hàng công của Sông Lam Nghệ An cũng không có được sự ăn ý cần thiết. Có khá nhiều tình huống đội bóng xứ Nghệ phát triển bóng khoáng đạt nhưng ở những pha xử lý cuối cùng lại thiếu đi sự hợp lý khiến cho cơ hội trôi qua đáng tiếc.

Tuy vậy, trong một ngày mà may mắn đứng về Sông Lam Nghệ An thì các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật vẫn có thể 2 lần tìm thấy mành lưới của đội chủ nhà. Đó là tình huống đá phạt "hơi sâu" của Đinh Xuân Tiến khiến cho thủ thành Đình Triệu phải bó tay. Hay tình huống để bóng chạm tay "vô duyên" của Hữu Sơn giúp cho Sông Lam Nghệ An được hưởng quả đá 11 m.

Có thể nói, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã may mắn rời Hải Phòng với 1 kết quả hòa. Với kết quả hòa này, Sông Lam Nghệ An đã chấm dứt chuỗi 3 trận thất bại liên tiếp trên sân Lạch Tray.

1249 ngày cho quả penalty đầu tiên

Lần đầu tiên, sau 1249 ngày, Sông Lam Nghệ An được hưởng 1 quả đá Penalty tại V.League. Lần gần đây nhất đội bóng xứ Nghệ được hưởng 1 quả đá 11 m là tại vòng 12 V.League 2020, trong trận gặp Hoàng Anh Gia Lai. Tuy vậy, rất tiếc là Phan Văn Đức đã không thể thực hiện thành công.

Michael Olaha ghi bàn giúp Sông Lam Nghệ An có được 1 điểm quý giá. Ảnh tư liệu: VPF

Ở trận gặp Câu lạc bộ Hải Phòng vừa qua, trong lúc Sông Lam Nghệ An đang bế tắc tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa thì tình huống bóng chạm tay Hữu Sơn trong vòng cấm đã giúp cho đội khách được hưởng quả đá phạt đền. Trên chấm 11 m, Michael Olaha không mắc một sai lầm nào giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được trận hòa quý giá.

Ngán ngẩm Raphael Success

Thêm 1 trận đấu nữa Raphael Success khiến người hâm mộ xứ Nghệ thất vọng. 64 phút có mặt trên sân nhưng những gì tiền đạo người Nigeria này để lại chỉ là tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở phút thứ 17. Đây là tình huống Raphael Success đã thiếu quyết đoán khiến cho cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc.

Tình huống bỏ lỡ cơ hội ngon ăn của Raphael Success. Ảnh tư liệu: VPF

Không chỉ bỏ lỡ cơ hội, sợi dây liên lạc giữa tiền đạo mang áo số 70 này với các đồng đội trên hàng tấn công là gần như không có. Sự thiếu ăn ý của Raphael Success đã khiến cho khá nhiều tình huống tấn công của Sông Lam Nghệ An bị "lạc nhịp". Do đó, nếu Raphael Success không kịp thời cải thiện phong độ thì rất khó để có một vị trí trong đội hình đội bóng xứ Nghệ. Bởi lẽ, những tiền đạo trẻ như Ngô Văn Lương hay Phan Xuân Đại đang thi đấu rất tiến bộ trong thời gian gần đây.

Hòa Câu lạc bộ Hải Phòng trên sân Lạch Tray là 1 kết quả đáng khích lệ đối với thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật. Kết quả này sẽ giúp cho các cầu thủ Sông Lam Nghệ An tự tin hơn khi tiếp đón ứng cử viên vô địch Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu tới./.