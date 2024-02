Sông Lam Nghệ An chia điểm với Hải Phòng trên sân Lạch Tray

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng ở phút cuối trận trước Hải Phòng, qua đó rời sân Lạch Tray với 1 điểm quý giá. Trận đấu giữa chủ nhà Hải Phòng và Sông Lam Nghệ An thuộc vòng 10 V.league 2023/24.

Đinh Xuân Tiến ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An sau hết án kỷ luật. Ảnh: Trung Kiên

Trước khi hành quân đến sân Lạch Tray, Sông Lam Nghệ An đã phải nhận thất bại trước Công An Hà Nội tại vòng 10 V.League 2023/24. Để củng cố vị trí giữa bảng xếp hạng, đoàn quân của huấn luyện viên Phan Như Thuật phải có được điểm số trước chủ nhà Hải Phòng.

Quyết tâm đó được các cầu thủ xứ Nghệ mang vào trận đấu. Sông Lam Nghệ An đã sử dụng chiến thuật phòng ngự phản công để khắc chế đối phương. Và các học trò của huấn luyện viên Phan Như Thuật đã gặp thuận lợi khi có bàn thắng sớm ở phút thứ 6 của trận đấu. Đinh Xuân Tiến có pha sút phạt siêu phẩm đánh bại thủ môn Đình Triệu để giúp đội khách vươn lên dẫn trước.

Sau bàn thua này, đội bóng của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm vẫn không thể có được thế trận tốt hơn so với Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên với sự tỏa sáng của Joseph Mpande, Hải Phòng đã quân bình được tỷ số trận đấu. Bàn thắng của đội chủ nhà đến ở phút 23, khi từ tình huống đá phạt góc, cầu thủ người Uganda chớp thời cơ đánh đầu ở cự ly gần trước khung thành thủ môn Nguyễn Văn Việt.

Sông Lam Nghệ An có được bàn thắng ở phút cuối hiệp đấu thứ 2 để rời sân Lạch Tray với 1 điểm quý giá. Ảnh: Trung Kiên

Những phút còn lại của hiệp 1, Mpande vẫn là cầu thủ chơi nổi bật nhưng 45 phút đầu tiên vẫn khép lại với tỷ số 1-1. Bước vào hiệp 2, cả hai đội đều dâng cao tấn công khiến trận đấu hứa hẹn hấp dẫn hơn. Đến phút 59, sân Lạch Tray đã vỡ òa khi Mpande có cú đúp với pha đệm bóng trong vòng cấm giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1.

Những tưởng Sông Lam Nghệ An sẽ rời sân Lạch Tray trong cảnh trắng tay. Tuy nhiên Sông Lam Nghệ An bất ngờ được hưởng quả đá phạt đền sau tình huống chạm tay của Hữu Sơn trong vòng cấm địa. Trên chấm 11 m, Olaha đã đánh bại thủ môn Đình Triệu để giúp Sông Lam Nghệ An giành lại 1 điểm.

Với kết quả hòa đáng tiếc trên sân nhà, CLB Hải Phòng vẫn đứng ở vị trí 9 với 12 điểm sau 11 vòng đấu. Trong khi đó, đội bóng trẻ Sông Lam Nghệ An của HLV Phan Như Thuật đã giữ được vị trí thứ 7 với 13 điểm.

Vòng 12, Sông Lam Nghệ An sẽ được trở về sân Vinh để tiếp đón Nam Định.