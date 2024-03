Phát huy kênh dẫn vốn hiệu quả của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Sáng 4/3, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Nghệ An phối hợp Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Nghệ An tổ chức Hội nghị triển khai công tác quỹ tín dụng nhân dân năm 2024.

Đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành liên quan, Bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung bộ, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, các quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Các quỹ tín dụng đều hoạt động hiệu quả, có lợi nhuận

Đến thời điểm 31/12/2023, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 59 Quỹ tín dụng nhân dân được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Nghệ An cấp phép thành lập và hoạt động trên địa bàn 16 huyện, thị xã, thành phố. Tổng nguồn vốn hoạt động của các quỹ trên địa bàn là 10.780 tỷ đồng, bình quân đạt 182,7 tỷ đồng/quỹ, tăng 14% so với đầu năm.

Nguồn vốn huy động tiền gửi tiết kiệm đến thời điểm 31/12/2023 là 9.665 tỷ đồng, tăng 15,78% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 89,6% trong tổng nguồn vốn, bình quân đạt 163,8 tỷ đồng/quỹ. Nguồn vốn huy động tăng khá so với đầu năm và chiếm tỷ trọng cao trong tổng nguồn vốn đã giúp các Quỹ chủ động hỗ trợ thành viên của mình.

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam phát biểu, đề nghị nghiên cứu xây dựng bộ nhận diện thương hiệu hệ thống quỹ tín dụng nhân dân. Ảnh: Thu Huyền

Tổng dư nợ cho vay của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn đến cuối năm 2023 là 8.133 tỷ đồng, giảm 1% so với đầu năm. Chất lượng tín dụng của các Quỹ cơ bản đảm bảo, tỷ lệ nợ xấu trong giới hạn cho phép.

Tiền gửi tại Ngân hàng Hợp tác xã đạt 2.354 tỷ đồng, chiếm 21,8% tổng tài sản, tăng 145,6% so với đầu năm (59/59 Quỹ có tiền gửi tại Ngân hàng hợp tác xã). Công tác huy động vốn tại chỗ của các Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn trong năm 2023 là tương đối tốt, ngoài việc đáp ứng nhu cầu vay vốn của thành viên còn dư để gửi Ngân hàng Hợp tác xã, đã tạo điều kiện cho các Quỹ chủ động về thanh khoản và thể hiện uy tín ngày càng cao đối với thành viên và người dân trên địa bàn.

Các Quỹ trên địa bàn kinh doanh đều có lợi nhuận, tổng số lợi nhuận của các Quỹ đạt 88,4 tỷ đồng. Hiện có 56/59 Quỹ thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ chuyển tiền, thực hiện các nghiệp vụ thu hộ, chi hộ cho các thành viên thông qua hệ thống CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam với tổng số tiền thu hộ, chi hộ là 18.774 tỷ đồng, tăng so với năm 2022 là 12.042 tỷ đồng, bằng 178,8%. Ngoài ra, các Quỹ còn là điểm giới thiệu tư vấn dịch vụ phát hành thẻ ATM và rút tiền tại quầy bằng máy POS của ngân hàng Hợp tác xã Chi nhánh tỉnh Nghệ An.

Giám đốc Ngân hàng nhà nước chi nhánh Nghệ An - Nguyễn Thị Thu Thu phát biểu ghi nhận những kết quả đạt được của hệ thống quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn, đồng thời đề nghị khắc phục tồn tại, quan tâm xử lý nợ xấu..., đảm bảo cho hệ thống hoạt động an toàn và phát triển bền vững. Ảnh: Thu Huyền

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo thực hiện chức trách nhiệm vụ đối với các quỹ tín dụng nhân dân của Ngân hàng hợp tác chi nhánh Nghệ An; Báo cáo quỹ bảo toàn Việt Nam. Đại diện các quỹ tín dụng nhân dân cũng chia sẻ những kinh nghiệm trong chỉ đạo điều hành khắc phục yếu kém, nợ xấu; khó khăn trong vận hành đề án tiền lương...

Khắc phục hạn chế, tiếp tục là kênh dẫn vốn hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Thanh An nhấn mạnh: Năm 2023, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, hoạt động của các Quỹ tín dụng nhân dân đã tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí của loại hình tổ chức tín dụng “gần dân, sát dân”, là kênh dẫn vốn hiệu quả, tương trợ trong cộng đồng thành viên, hỗ trợ vốn kịp thời cho các thành viên phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tạo việc làm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, xây dựng nông thôn mới.

Đồng chí Bùi Thanh An - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Huyền

Bên cạnh các kết quả đạt được, hoạt động của hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn còn tiềm ẩn nhiều rủi ro do còn một số tồn tại, hạn chế. Năng lực quản trị điều hành của hội đồng quản trị, ban điều hành một số Quỹ vẫn còn yếu. Một số Quỹ kiểm soát hoạt động mang tính hình thức; các hoạt động kiểm tra, kiểm soát và kiểm toán nội bộ chưa được chú trọng và tăng cường; không phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, hoặc phát hiện nhưng không kiến nghị các biện pháp xử lý…

Nhằm khắc phục những hạn chế, đảm bảo cho hệ thống hoạt động ổn định, an toàn và phát triển bền vững, đúng mục tiêu, tính chất, nguyên tắc của loại hình tổ chức tín dụng hợp tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ thống Quỹ; Chỉ đạo, giám sát các Quỹ trên địa bàn thực hiện tốt các nội dung Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt. Đặc biệt là việc thực hiện các giải pháp để nâng cao năng lực tài chính, chất lượng tín dụng, công tác quản trị, điều hành, kiểm soát, kiểm toán nội bộ; kịp thời phát hiện và điều chỉnh Phương án cho phù hợp với thực tiễn.

Bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung Bộ, Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Nghệ An nâng cao vai trò và trách nhiệm giúp các Quỹ phát triển ổn định, an toàn, hiệu quả; điều hòa vốn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo an toàn hệ thống trên địa bàn theo quy định của pháp luật...

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam triển khai nhiều sản phẩm dịch vụ ngân hàng hiện đại đến Quỹ tín dụng nhân dân và khách hàng. Ảnh tư liệu: Anh Quân

Đối với hệ thống Quỹ tín dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An cần bám sát nội dung định hướng, chỉ đạo của Ngân hàng nhà nước, các cơ quan chức năng, cấp ủy và chính quyền các địa phương trong quá trình hoạt động; đảm bảo hoạt động đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ nguyên tắc hợp tác xã, tránh chạy theo lợi nhuận đơn thuần; thực hiện hiệu quả Phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu.

Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động và nâng cao vai trò của Ban kiểm soát, kiểm toán nội bộ, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, kiểm soát, đẩy mạnh việc kiểm soát lẫn nhau trong hoạt động nghiệp vụ, tránh tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi cá nhân. Các Quỹ phải cụ thể hóa các quy trình nghiệp vụ, quy chế nội bộ đảm bảo công khai, minh bạch, phân định rõ quyền và trách nhiệm cụ thể của từng khâu, từng cán bộ ở các bộ phận...

Đồng chí Nguyễn Quốc Cường – Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: Thu Huyền

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thu – Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Nghệ An lên trao thưởng cho các đơn vị. Ảnh: Thu Huyền

Dịp này, Ngân hàng Hợp tác xã chi nhánh Nghệ An trao thưởng cho 10 quỹ tín dụng nhân dân có số dư bình quân tiền gửi điều hoà cao; khen thưởng 10 Quỹ tín dụng nhân dân có thành tích trong công tác phát triển dịch vụ Ngân hàng số năm 2023.