Sản xuất, mua bán, trao đổi thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Trong năm 2023, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã triển khai hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, mở rộng nhiều đối tượng… Từ đó, ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh được cải thiện rõ rệt.