Sau Tết, nhiều quán nhậu tại TP. Vinh 'vắng khách chưa từng có'

Làm nghề kinh doanh quán nhậu nhiều năm nay, tuy nhiên chưa bao giờ chị Danh – chủ quán nhậu trên đường Phan Đăng Lưu, TP.Vinh lại thấy lượng khách sụt giảm mạnh như thế. Từ chiều đến tối 21/2, chỉ có duy nhất 1 bàn có khách ghé vào, những hàng bàn ghế còn lại đều trống trơn, bày biện ra rồi vợ chồng lại cặm cụi thu xếp vào, khép lại một ngày kinh doanh ảm đạm sau Tết.

Chị Danh chia sẻ: Các năm trước, sau kỳ nghỉ Tết, người dân thường xuyên tụ họp, liên hoan, gặp mặt đầu năm. Tuy nhiên, năm nay vắng hẳn, chúng tôi mở quán trở lại từ ngày mùng 5 Tết, đến nay đã gần 1 tuần trôi qua nhưng mỗi ngày chỉ được vài bàn khách, đây cũng là điều chúng tôi đã lường từ trước…

Tuyến phố Phan Đăng Lưu từ lâu đã được mệnh danh là phố ăn nhậu của người dân thành Vinh và vùng phụ cận. Tuy nhiên, theo ghi nhận của P.V những ngày sau Tết, cả tuyến phố không còn ồn ào, rôm rả như nước. Hàng chục quán nhậu đều có lượng khách sụt giảm mạnh. Quán đông nhất cũng chỉ được khoảng 50% số bàn, các quán còn lại chỉ có chủ quán và nhân viên ngồi đợi khách...

Không chỉ đường Phan Đăng Lưu mà các tuyến đường tập trung nhiều quán nhậu khác trên địa bàn TP.Vinh như Nguyễn Phong Sắc, Nguyễn Sỹ Sách, Lê Lợi, Đại lộ Lê Nin, Phong Định Cảng, Đào Tấn, Võ Thị Sáu… cũng trong tình trạng tương tự. Dù nhiều quán đã mở cửa trở lại rất sớm sau Tết, lượng khách ghé vào chỉ đếm trên đầu ngón tay mỗi ngày.

Được biết, nguyên nhân chính dẫn đến việc hàng loạt quán nhậu ế ẩm là do người dân lo ngại việc vi phạm nồng độ cồn. Bên cạnh đó, kinh tế suy thoái nên người dân cũng tiết giảm kinh phí cho những cuộc vui tốn kém.

Theo số liệu thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Nghệ An), trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán năm 2024, lực lượng Cảnh sát giao thông tổ chức 1.018 ca tuần tra, kiểm soát với 4.144 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện lập biên bản hành chính về trật tự an toàn giao thông 1.992 trường hợp. Trong số này, vi phạm nồng độ cồn 1.172 trường hợp…