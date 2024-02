Kịp thời dập tắt đám cháy tòa chung cư ở Hưng Lộc (TP. Vinh)

(Baonghean.vn) - Sau Tết Nguyên đán nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, ngành chức năng ở Nghệ An đã chủ động triển khai các phương án, như tăng cường các phương tiện vận tải, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông để người dân an tâm đi lại sau Tết.