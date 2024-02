Sông Lam Nghệ An gặp Công an Hà Nội: Nỗi ác mộng của Kiatisuk trên sân Vinh

Đội chủ nhà vừa có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước ngựa ô MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Chiến thắng này sẽ giúp cho tinh thần của các cầu thủ trẻ Sông Lam Nghệ An lên cao.

Đặc biệt là hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ, đã 2 trận liên tiếp, Nguyễn Văn Việt và các đồng đội giữ sạch lưới. Sự xuất sắc của thủ thành 22 tuổi này cùng với sự bọc lót kín kẽ của các đồng đội phía trên giúp cho Sông Lam Nghệ An đứng vững trước các đợt tấn công của đối thủ. Bên cạnh đó là may mắn đồng hành giúp cho đội bóng xứ Nghệ thêm phần tự tin.

Hàng thủ Sông Lam Nghệ An đang thi đấu ổn định ở những trận đấu gần đây. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An phải đặc biệt đề phòng hàng tấn công của đội bóng ngành Công an, nơi đang có những hảo thủ như Nguyễn Quang Hải, Geovane Magno hay Jeferson Elias. Chính Geovane Magno và Jeferson Elias là những người đã lập công trong chiến thắng đầu tiên của Công an Hà Nội dưới triều đại huấn luyện viên Kiatisuk.

May mắn cho Sông Lam Nghệ An là tiền đạo Fialho Junior sẽ bị treo giò ở trận đấu này. Điều này giúp giảm đi sức mạnh nơi hàng tấn công của đội bóng ngành Công an. Khi mà tiền đạo Brazil này đang đứng đầu danh sách ghi bàn của Công an Hà Nội với 3 bàn thắng sau 7 trận đã đấu.

Tiền vệ Quang Hải sẽ là một trong những mũi nhọn nguy hiểm bên phía Công an Hà Nội. Ảnh tư liệu: VPF

Mặc dù vậy, đây chắc chắn sẽ là 1 ngày làm việc vất vả của hàng thủ của đội bóng xứ Nghệ. Họ sẽ phải rất chú ý những tình huống cố định của đội bóng ngành Công an. Nhất là khi họ sở hữu những chân chuyền chất lượng và những cầu thủ có thể hình tốt. Nổi bật trong số đó là trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh, người cũng đã ghi được 3 bàn ở mùa giải năm nay. Do đó, sự tập trung của hàng thủ sẽ là yếu tố quyết định đến thành công của Sông Lam Nghệ An ở trận đấu này.

Ở phía trên, đội bóng xứ Nghệ vẫn sẽ trông chờ rất nhiều vào tiền đạo Olaha. Ở trận đấu vừa qua, tiền đạo Nigeria vẫn hoạt động rất năng nổ. Tuy vậy, sự kém duyên đã khiến cho Michael Olaha không thể có cho riêng mình 1 bàn thắng sau những cú dứt điểm nguy hiểm. Hy vọng rằng, Michael Olaha sẽ nổ súng ở trong trận đấu này để đem về những điểm số cho đội nhà.

Hỗ trợ cho Michael Olaha sẽ là Trần Mạnh Quỳnh và Ngô Văn Lương. Tiền vệ Trần Mạnh Quỳnh đã thi đấu tốt ở trận gặp MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Sự nhanh nhẹn và lắt léo của tiền vệ mang áo số 11 này khiến cho hàng thủ của đội bóng đất Võ chao đảo. Trong khi đó, sức trẻ của tiền đạo Ngô Văn Lương nhiều khả năng được sử dụng ngay từ đầu để có thể gây sức ép ngay bên phần sân của đối thủ.

Michael Olaha vẫn là niềm hy vọng số 1 của Sông Lam Nghệ An trên hàng công. Ảnh: Xuân Thủy

Tuy vậy, những cầu thủ tấn công của Sông Lam Nghệ An sẽ phải đối mặt với những thử thách rất khó khăn. Đó là, thủ thành Filip Nguyễn và các tuyển thủ Đội tuyển Quốc gia Việt Nam như Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh hay Trần Quang Thịnh. Do đó, các cầu thủ của đội bóng xứ Nghệ sẽ phải chắt chiu những cơ hội có được để đem đến kết quả thuận lợi nhất cho đội nhà.

Trong lần đối đầu gần đây nhất, Sông Lam Nghệ An đã phải nhận trận thua tức tưởi 2-1 trên sân vận động Hàng Đẫy. Do đó, đội bóng xứ Nghệ rất muốn giành chiến thắng để trả món nợ đã vay này. Nhất là khi, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật đang bất bại trên sân nhà mùa giải này với 3 trận thắng và 3 trận hòa trên tất cả các mặt trận.

Ngoài ra, huấn luyện viên trưởng Kiatisuk đang có chuỗi 4 trận thua liên tiếp tại sân Vinh. Mới đây nhất là trận thua 1-0 tại vòng 6 V.League 2023/2024 khi dẫn dắt Câu lạc bộ LPBank Hoàng Anh Gia Lai. Có thể nói, Sông Lam Nghệ An đang là một trong những nỗi ác mộng lớn nhất của vị huấn luyện viên người Thái.

Với tinh thần đang lên cao sau 2 chiến thắng liên tiếp, hy vọng rằng thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật sẽ tiếp tục có được một trận đấu xuất sắc, qua đó có được một kết quả thuận lợi trước nhà đương kim vô địch của giải đấu.