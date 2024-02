Vòng 9 V- League: Sông Lam Nghệ An và những hy vọng mới

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Bất ngờ là những đội bóng bị xếp dưới nhưng đã vùng lên mạnh mẽ như Sông Lam Nghệ An giành chiến thắng rất thuyết phục trước “ngựa ô” Meryland Quy Nhơn Bình Định (2-0), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vắng 2 trụ cột phòng ngự vẫn thắng Hoàng Anh Gia Lai (1-0) hay Đông Á Thanh Hóa thắng Hà Nội FC (2-0)… hay Quảng Nam vẫn đủ sức cầm hòa Bình Dương trên sân khách (1-1), Khánh Hòa cầm chân Viettel (0-0).

Sông Lam Nghệ An đã có chiến thắng trên sân nhà làm nức lòng người hâm mộ. Ảnh tư liệu của Chung Lê

Các đội bóng được chơi trên sân nhà thi đấu tốt, giành được mục tiêu 3 điểm quý giá là Sông Lam Nghệ An, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Công an Hà Nội, Đông Á Thanh Hóa. Hai đội bóng mạnh nhưng ra quân không đạt yêu cầu có thể kể Bình Dương và Viettel. Đội bóng thể hiện sức mạnh từ đầu giải là Thép Xanh Nam Định có chiến thắng trên sân khách Lạch Tray của Hải Phòng để “hiên ngang” xếp ngôi đầu bảng với 22 điểm, bỏ xa 2 đội xếp sau là Đông Á Thanh Hóa và Bình Dương tới 5 điểm. Đội cuối bảng sau 9 vòng đấu vẫn thuộc về Hoàng Anh Gia Lai với vẻn vẹn 5 điểm.

Các đội bóng “thay tướng” nhưng chưa thể “đổi vận” ngay sau vòng 9 là Hoàng Anh Gia Lai với ông Vũ Tiến Thành, Hà Nội FC với ông Daiki và cũng có thể nói điều này với Viettel và ông Đức Thắng.

Điểm qua một vòng đấu để thấy, dù quãng nghỉ khá dài nhưng hầu hết các đội bóng đều có sự chuẩn bị tích cực, chủ động, không để cầu thủ “mất nhịp” đáng tiếc. Giới chuyên môn và người hâm mộ mong mỏi các đội bóng thể hiện rõ sự khát khao thi đấu và cống hiến, từng bước nâng chất lượng trận đấu và giải đấu theo yêu cầu mới hiện nay. Bên cạnh đó, những yếu kém của V-League dứt khoát phải được nhìn thẳng, nói thẳng, xử lý nghiêm minh, nhằm tạo tiền đề cơ bản tốt nhất cho yêu cầu nâng tầm của cả nền bóng đá.

Ở vòng 9 vừa qua, không chỉ ông thầy người Pháp Philippe Troussier mà cả đông đảo người hâm mộ đều dõi theo từng bước chân của các tuyển thủ quốc gia. Khá lo lắng khi Đình Bắc đang chấn thương và có thể phải nghỉ thi đấu 1-2 vòng tiếp theo trong đội hình Quảng Nam. Chấn thương của Văn Lâm trong trận đấu trên sân Vinh là nỗi lo thực sự của Meryland Quy Nhơn Bình Định và cả Đội tuyển Việt Nam, dù hiện tại vị trí người gác đền số 1 của đội tuyển đang được chuyển giao cho Nguyễn Filip. Ngọc Hải cũng không được đá chính trong trận hòa của Bình Dương trước Quảng Nam. Duy Mạnh và Thành Chung chơi không tốt trong trận thua của Hà Nội FC trước Đông Á Thanh Hóa. Hoàng Đức, Tiến Anh hay Văn Khang chơi khá vô hồn trong trận gặp Khánh Hòa…

Vòng 9 cũng “giới thiệu” một số gương mặt trẻ trong bản thành tích chung của V-League. Đó là những bàn thắng đẹp, thuyết phục của Văn Đạt (Thép Xanh Nam Định) trong trận thắng Hải Phòng, Bá Quyền và Xuân Đại (Sông Lam Nghệ An) trong trận thắng Meryland Bình Định, Đình Tiến (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh) trong trận thắng Hoàng Anh Gia Lai…Tất nhiên, không thể không nói tới thành tích ghi bàn của các ngoại binh như Gieovani (Công an Hà Nội), Hendrio (Thép Xanh Nam Định), Rimario hay Antonio (Đông Á Thanh Hóa)…Điều ông Philippe Troussier lo ngại về hàng công của Đội tuyển Việt Nam vẫn đang đúng với thực tế ở vòng đấu vừa qua khi cả Tiến Linh, Tuấn Hải hay Văn Tùng… đều “im tiếng”.

Kết quả thi đấu ở vòng 9 cho thấy những đội bóng bị đánh giá là yếu nhưng nếu “biết người, biết ta” vẫn có thể làm nên chuyện như cách Quảng Nam, Khánh Hòa và nhất là Sông Lam Nghệ An hay Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã làm được để có 1 điểm hay 3 điểm quý giá trong cuộc đua đường dài. Sông Lam Nghệ An đã không để “cái dớp” thua trận trước Meryland Quy Nhơn Bình Định đeo đẳng. Đội trưởng Olaha là “chìa khóa” trận thắng dù không trực tiếp ghi bàn, khi tạo áp lực buộc Ngọc Bảo chuyền bóng hớ hênh về phần sân nhà, buộc Văn Lâm dâng cao cản phá và dính chấn thương, khiến đội khách lúng túng đánh mất thế trận và không thể lội ngược dòng như trong quá khứ họ từng làm được. Trận thắng này sẽ khích lệ dàn trẻ, giúp Sông Lam thêm xanh hy vọng trong chặng đấu cam go phía trước, khi Xuân Tiến trở lại và những Nam Hải, Nguyên Hoàng vẫn đang trong chế độ “chờ” xuất trận…

Trong khi đó, có vẻ như các đội Hà Nội FC hay Thể Công Viettel vẫn đang loay hoay với câu chuyện “chọn thầy” mát tay và không thể có được kết quả trong một sớm, một chiều. Kiatisuk ra quân hanh thông với Công an Hà Nội nhưng rõ ràng ông chưa phải đối đầu với đối thủ mạnh nên mọi việc vẫn chưa thể kết luận sớm sủa. “Cuộc cờ” vì vậy vẫn còn chứa đựng nhiều yếu tố bất ngờ và không bất ngờ ở các vòng đấu tới.

Và hành động trọng tài không công nhận bàn thắng thứ 3 của Gieovani trong trận Công an Hà Nội gặp Thành phố Hồ Chí Minh cho thấy VAR đang thực sự vào cuộc như mong đợi và là điều cần kíp để V-League trở nên công bằng, khách quan và hấp dẫn. Hy vọng các vòng đấu tới sẽ cho thấy nhiều điều đáng nói, đáng xem từ V-League, từ trước, trong và cả sau khi tiếng còi kết thúc vang lên./.