Sông Lam Nghệ An sớm trụ hạng: Cơ hội vàng cho các trung vệ trẻ

Lâu lắm rồi Sông Lam Nghệ An mới có cảm giác “khan hiếm” trung vệ như mùa giải V.League 2023. Việc này xuất phát từ sự ra đi của trung vệ Hoàng Văn Khánh ở đầu mùa giải và các chấn thương liên tiếp của Phạm Thế Nhật, Thái Bá Sang hay Hồ Khắc Lương. Trong khi trung vệ trẻ Lê Văn Thành còn phải học hỏi rất nhiều để có thể khỏa lấp các khoảng trống mà những người đàn anh để lại.

Sự thiếu vắng này khiến cho Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ phải kéo hậu vệ phải Trần Đình Hoàng vào đá vị trí trung vệ lệch trái. Thậm chí tiền vệ trẻ Trần Nam Hải cũng không ít lần được sử dụng ở vị trí này. Và cũng chính sự thiếu hụt này khiến cho Đội trưởng Quế Ngọc Hải bị quá tải sau khi phải cày ải liên tục ở mùa giải này. Do đó, khoảng cuối của giai đoạn 2 V.League chính là cơ hội tốt cho Sông Lam Nghệ An chuẩn bị đội ngũ kế cận để có lực lượng tốt nhất cho mùa giải tới.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải đã có dấu hiệu bị quá tải ở trận gặp Câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Đầu tiên phải kể đến là trung vệ Hồ Khắc Lương, người từng được ví là truyền nhân của Quế Ngọc Hải. Mặc dù thể hình là điểm yếu của trung vệ sinh năm 2001 này, nhưng lối đá thông minh và lăn xả khiến cho người hâm mộ kỳ vọng anh sẽ là thủ lĩnh tương lai của hàng thủ đội bóng xứ Nghệ. Sau khi trải qua phần lớn mùa giải bị chấn thương, thì những trận đấu còn lại tại giai đoạn 2 này là cơ hội để cho trung vệ trẻ sinh năm 2001 này tìm lại cảm giác và phong độ để chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới.

Trung vệ trẻ Hồ Khắc Lương cần chứng tỏ nhiều hơn để đáp ứng được kỳ vọng của Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: SLNAFC

Một người khác cũng được kỳ vọng chứng tỏ trong tương lai gần là trung vệ trẻ Lê Văn Thành. Đây là trung vệ đã thể hiện được tiềm năng qua các cấp độ trẻ của Sông Lam Nghệ An. Điểm mạnh của trung vệ sinh năm 2001 này là khả năng đọc tình huống và tốc độ khá tốt. Tuy vậy, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao là điều mà Lê Văn Thành còn thiếu. Do đó, những trận đấu khắc nghiệt tại V.League sẽ giúp Lê Văn Thành sớm trưởng thành để trở thành một trung vệ giỏi trong tương lai.

Lê Văn Thành là một cái tên quen thuộc ở các cấp độ trẻ của bóng đá xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Đức Anh

Ngoài Lê Văn Thành và Hồ Khắc Lương thì còn có Trần Nam Hải cũng có thể được huấn luyện viên Phan Như Thuật thử sức ở vị trí trung vệ. Thể hình tốt, lối chơi thông minh và khả năng phát động tấn công khá ổn chính là điểm mạnh của cầu thủ mang áo số 17 này. Tuy nhiên, thể lực, khả năng tranh chấp và kinh nghiệm thi đấu chính là điểm yếu của Trần Nam Hải. Nếu được thi đấu thường xuyên thì cầu thủ sinh năm 2004 này hoàn toàn có thể khắc phục được các điểm yếu nêu trên để trở thành trụ cột của đội bóng xứ Nghệ ở mùa giải tới.

Trần Nam Hải là một phương án được tính đến ở vị trí trung vệ của Ban Huấn luyện đội bóng xứ Nghệ. Ảnh tư liệu: Xuân Thủy

Với việc Sông Lam Nghệ An đã chắc chắn trụ hạng trước 4 vòng đấu thì các cầu thủ trẻ sẽ được thi đấu với tinh thần khá thoải mái. Bên cạnh đó, được sát cánh bên cạnh những người đàn anh kinh nghiệm cũng là những lợi thế không nhỏ của các cầu thủ trẻ xứ Nghệ. Do đó, đây sẽ là cơ hội vàng cho các trung vệ trẻ của Sông Lam Nghệ An, hy vọng họ sẽ tận dụng tốt để có những bước đột phá trên con đường cầu thủ chuyên nghiệp.