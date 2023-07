Tăng cường phối hợp giữa Công an với Quân đội về phòng cháy chữa cháy tại cơ sở quốc phòng

Sáng 28/7, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày 1/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) đối với cơ sở quốc phòng và Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BCA-BQP ngày 3/9/2014 quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 78/2011/NĐ-CP.

Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Tân Cương - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an.

Tại điểm cầu Nghệ An, Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4; Đại tá Nguyễn Duy Thanh - Phó Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Ảnh: Đ.C

Hiện nay trên toàn quốc có 1.632 cơ sở quốc phòng, trong đó 797 cơ sở hoạt động phục vụ mục đích quân sự và 835 cơ sở hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội. Sau 10 năm triển khai Nghị định số 78 và Thông tư liên tịch số 03, công tác phối hợp thực hiện giữa hai Bộ luôn duy trì hoạt động hiệu quả và khắc phục kịp thời những nguy cơ xảy ra cháy, nổ tại các cơ quan đơn vị và các cơ sở kinh doanh quốc phòng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế của địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ trong công tác PCCC.

Trong 10 năm qua đã phối hợp tổ chức tuyên truyền về công tác PCCC và CNCH bằng nhiều hình thức như tuyên truyền miệng, qua hệ thống phát thanh cơ sở, thông qua sinh hoạt học tập, ngày giáo dục pháp luật tại đơn vị cho 1.237.978 lượt người. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kiểm tra, sát hạch và cấp giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho 355.760 người làm việc tại các cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội.

Đáng nói, lực lượng Công an và Quân đội đã chủ động phối hợp xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ cháy, nổ, cháy rừng xảy ra tại các cơ sở quốc phòng. Trong 10 năm qua hai lực lượng đã tham gia phối hợp chữa cháy 33 vụ, trong đó 24 vụ do lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chỉ huy, 9 vụ do lực lượng Quân đội chỉ huy.

Tại hội nghị, đại diện Bộ Công an và Bộ Quốc phòng, đại biểu các địa phương tại các điểm cầu đã thảo luận, đánh giá kết quả đạt được; nêu lên những hạn chế, khó khăn và rút ra những bài học kinh nghiệm trong công tác PCCC thời gian qua.

Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4 phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đ.C

Phát biểu tham luận tại hội nghị, Đại tá Phạm Văn Dũng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 4, cho biết: Quân khu 4 có 475 cơ sở quốc phòng, 2 khu kinh tế trọng điểm quốc gia là Nghi Sơn (Thanh Hóa) và Vũng Áng (Hà Tĩnh). Qua triển khai thực hiện Nghị định, Quân khu đã chỉ đạo thực hiện công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức về công tác PCCC nâng cao kiến thức về PCCC, do vậy thời gian qua trên địa bàn Quân khu không xảy ra các vụ cháy, nổ trong các cơ sở quân sự do đơn vị quản lý.

Về kế hoạch trong thời gian tới, Quân khu sẽ tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản của các cấp về công tác PCCC; cùng với đó kiện toàn, cũng cố các lực lượng tại chỗ làm công tác PCCC; xây dựng cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ giữa lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH các địa phương với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn.

Công an tỉnh Nghệ An hiện đang quản lý 17 cơ sở quốc phòng hoạt động phục vụ kinh tế - xã hội, trong đó có 1 trụ sở làm việc, 1 khách sạn, 1 kho vật liệu nổ công nghiệp, 11 cửa hàng xăng dầu, 2 cơ sở sản xuất và 1 cơ sở y tế. Trong những năm qua, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng quân đội trên địa bàn tỉnh thường xuyên tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về PCCC với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng đối tượng, loại hình. Qua đó đã nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng của người đứng đầu các cơ sở, lãnh đạo, CBCS thuộc các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh. Kết quả từ năm 2013 đến nay đã phối hợp mở 40 lớp tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật và kiến thức về PCCC với 3.287 lượt người tham gia; 30 lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC với 935 học viên được cấp chứng chỉ. Đồng thời đã tiến hành 340 lượt kiểm tra/17 cơ sở, lập 340 biên bản kiểm tra và kiến nghị khắc phục kịp thời các tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC.

Tại hội nghị, có 10 tập thể, 5 cá nhân đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Tiếp đó đã diễn ra lễ ký kết Quy chế phối hợp của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an và Cục Cứu hộ, cứu nạn Bộ Quốc phòng. Trong đó, Công an Nghệ An có tập thể Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH là 1 trong những đơn vị được nhận Bằng khen.

Lực lượng công an, quân đội triển khai làm đường băng cản lửa để khống chế vụ cháy vào chiều 28/6/2019, tại khu vực rừng thông tiểu khu 92A thôn 7, xã Xuân Hồng (Nghi Xuân - Hà Tĩnh). Ảnh tư liệu: Sách Nguyễn

Phát biểu kết luận bế mạc hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an nêu rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phối hợp. Cụ thể, tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định 78 của Chính phủ; chủ động phối hợp để cụ thể hóa, triển khai thực hiện các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung và triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch xử lý các tình huống cháy, nổ lớn phức tạp trong các cơ sở quốc phòng và các phương án chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn khác theo quy chế phối hợp của lực lượng công an, quân đội trên địa bàn.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp kiểm tra an toàn PCCC và CNCH của hai Bộ; tập trung kiểm tra các đợt cao điểm vào mùa khô hạn đối với các cơ sở trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy cao như các kho, trạm, nhất là kho vũ khí đạn, xăng dầu và kho quân lương, quân trang, quân y. Xử lý nghiêm các đơn vị cố tình vi phạm hoặc không thực hiện biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ xảy ra cháy, nổ.