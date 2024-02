Tạo 'sức bật' đưa Đô Lương phát triển

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương trả lời phỏng vấn Báo Nghệ An.

P.V: Năm 2023, kinh tế - xã hội của huyện Đô Lương duy trì tốc độ phát triển cao, là thành quả quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đô Lương thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Đồng chí có thể cho biết một số kết quả cụ thể?

Đồng chí Bùi Duy Đông - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương gặp gỡ, trao đổi với nhà đầu tư nước ngoài triển khai dự án trên địa bàn huyện. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Đồng chí Bùi Duy Đông: Năm 2023, nhân kỷ niệm 60 năm thành lập huyện, Đô Lương được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 (tại Quyết định số 1370/QĐ-TTg, ngày 15/11/2023)... Từ sự chủ động, sâu sát của cấp ủy, điều hành quyết liệt của chính quyền, sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng ủng hộ, hưởng ứng tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân nên năm vừa qua, kinh tế - xã hội của huyện Đô Lương duy trì tốc độ phát triển cao, công tác an sinh xã hội được chú trọng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực.

Sự đổi thay của bộ mặt đô thị Đô Lương. Ảnh: Quang Dũng

Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2023, ngay từ đầu năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng, ban hành Nghị quyết 02-NQ/HU xác định 31 chỉ tiêu lớn với những giải pháp cụ thể, bám sát thực tiễn. Định kỳ hàng tháng, Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành rà soát tiến độ thực hiện các chuyên đề, đề án, kế hoạch… nhằm đánh giá chất lượng thực hiện và định hướng các nhiệm vụ trong năm, cũng như nửa nhiệm kỳ còn lại. Đến nay, đã có 26/31 chỉ tiêu đạt và vượt so với dự kiến.

P.V: Như vậy, sự tăng trưởng liên tục trong giai đoạn vừa qua là điều kiện cần để đưa Đô Lương trở thành điểm kết nối giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, Khu Kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển của tỉnh, tiến tới trở thành thị xã trước năm 2030. Vậy đồng chí cho biết điều kiện đủ là gì?

Đồng chí Bùi Duy Đông: “Lấy các đô thị làm động lực phát triển vùng” được xem là một trong các đột phá chiến lược của giai đoạn 2021 – 2030 đã được Đảng ta xác định tại Đại hội XIII. Để đạt được điều này, ngoài điều kiện cần đã được đề cập thì còn có 2 yếu tố tạo nên điều kiện đủ, đó là: Tốc độ tăng trưởng kinh tế phải đủ cao để hình thành cực tăng trưởng; cơ cấu sản xuất phải tạo ra sự tương hỗ phát triển với các huyện trong vùng, trong đó quan trọng nhất là tạo ra lợi thế về mặt quy mô trong sản xuất kinh doanh.

Quy hoạch phát triển đô thị Đô Lương luôn được các cấp, ngành, người dân quan tâm. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Tuy tốc độ tăng trưởng của huyện Đô Lương giai đoạn vừa qua có những điểm tích cực, nhưng chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế. Vẫn còn đó những điểm nghẽn cần tháo gỡ như hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ, thiếu tính kết nối; tích tụ đất đai khó khăn, đất phi nông nghiệp ít; dân cư phân tán, chưa tụ cư; tích lũy năng lực sản xuất diễn ra chậm; đầu tư cơ sở hạ tầng chưa tạo ra được hiệu ứng đòn bẩy cho phát triển kinh tế; chưa phủ kín quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; thị trường lao động kém phát triển.

Để xây dựng huyện Đô Lương trở thành thị xã và là điểm kết nối giữa các huyện phía Tây với thành phố Vinh, Khu Kinh tế Đông Nam và các huyện ven biển, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 1059/QĐ-TTg ngày 14/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050... toàn huyện xác định cần sự đồng lòng và có quan điểm phát triển nhất quán để huy động được sức mạnh tổng lực của hệ thống chính trị và toàn dân cho công cuộc phát triển huyện Đô Lương trong thời gian tới.

P.V: Như đồng chí đã nêu, Đô Lương cần có quan điểm phát triển nhất quán. Vậy cụ thể đó là gì?

Đồng chí Bùi Duy Đông: Trong quá trình chuẩn bị cho sự phát triển tiếp theo của Đô Lương, đã có nhiều quan điểm, phương hướng khác nhau được đưa ra bàn thảo như “phát triển dựa trên ngoại lực”, “phát triển dựa trên nội lực” hay “phát triển dựa trên năng động hóa các nguồn lực tại chỗ”. Đô Lương đã lựa chọn quan điểm nhất quán là “Năng động hóa các nguồn lực tại chỗ” để phát triển huyện trong giai đoạn tới.

Công ty may Minh Anh hoạt động hiệu quả và giải quyết nhiều việc làm cho người dân trên địa bàn Đô Lương. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Năng động hóa các nguồn lực tại chỗ được hiểu là các nguồn lực tại chỗ rất tiềm năng, nhưng do thiếu quá trình năng động hóa, dẫn đến các nguồn lực không đóng góp tương xứng cho quá trình phát triển. Đất đai huyện Đô Lương tuy bằng phẳng, nhưng do manh mún trong quyền sử dụng đất và thiếu các quy hoạch cấp thấp, dẫn tới không thể sử dụng cho chức năng có năng suất cao hơn như nông nghiệp công nghệ cao hay phi nông nghiệp. Lực lượng lao động phi nông nghiệp tại Đô Lương chiếm tỷ trọng lớn, nhưng đa số lại không làm việc tại huyện, không tạo ra sự tích lũy năng lực sản xuất cho huyện, vì vậy, không đóng góp hiệu quả để tạo “sức bật” cho Đô Lương. Các đường quốc lộ đi qua huyện Đô Lương nhiều, nhưng thiếu kết nối từ quốc lộ vào các nội vùng trong huyện, dẫn tới không phát huy hết ưu thế này.

Năm 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện Đô Lương đạt 10,97%; Trong đó: Nông - lâm nghiệp - thủy sản tăng 4,3%; Công nghiệp - XDCB tăng 13,33%; Dịch vụ tăng 11,27%. Giá trị gia tăng bình quân đầu người đạt 73,53 triệu đồng, tăng 10,33% so với năm 2022. Thu ngân sách đạt 877,476 tỷ đồng, bằng 310,23% dự toán pháp lệnh và 228,51% dự toán HĐND huyện giao. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 108.702 tấn, bằng 106,57% so kế hoạch… Sự tăng trưởng liên tục của Đô Lương trong giai đoạn vừa qua rất quan trọng, là điều kiện cần để đưa Đô Lương trở thành đô thị trung tâm vùng trong giai đoạn tới.

Đập Bara Đô Lương. Ảnh: Quang Dũng

Khi năng động hóa thành công các nguồn lực tại chỗ, để các nguồn lực ở dạng tiềm năng đưa vào sử dụng, sẽ thu hút được các nguồn lực từ bên ngoài, tạo ra các mô hình kinh tế, các liên kết kinh tế và các ngoại tác kinh tế để hình thành các cực tăng trưởng, trung tâm tăng trưởng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), tạo ra các tác động lan tỏa tăng trưởng đến các vùng xung quanh.

P.V: Xin cảm ơn đồng chí!