(Baonghean.vn) - Hội nghị tập huấn đã hướng dẫn doanh nghiệp các thủ tục cần thiết trong việc cấp Giấy chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa xuất khẩu cũng như cách thức tiếp cận thị trường một cách phù hợp.

Sáng 22/4, Sở Công Thương tổ chức tập huấn Quy tắc và Thủ tục chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo các FTA mà Việt Nam tham gia - Một số lưu ý trong quá trình cấp C/O.

Tham dự có đại diện phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương; Hội các doanh nghiệp tỉnh Nghệ An; các doanh nghiệp xuất nhập khẩu khu vực Nghệ An, Hà Tĩnh.

Tính đến nay, Việt Nam đã tham gia 17 hiệp định thương mại tự do (FTA), trong đó có 15 FTA đang thực thi và 2 FTA đang đàm phán. Đặc biệt, các FTA thế hệ mới đi vào thực thi những năm gần đây như CPTPP, EVFTA, UKVFTA, RCEP... được kỳ vọng là “đòn bẩy” cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

Theo số liệu thống kê, trong quý 1/2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của tỉnh Nghệ An đạt 521,6 triệu USD, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, xuất khẩu trên cả nước ghi nhận giảm 13% so với cùng kỳ trong bối cảnh nhu cầu toàn cầu suy giảm và giá cả hàng hoá có xu hướng đi xuống do chiến tranh, lạm phát cao ở các nền kinh tế lớn, chính sách tiền tệ thắt chặt,... Dự báo hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong quý 2/2023.

Vì vậy, việc hỗ trợ các doanh nghiệp hiểu rõ và vận dụng có hiệu quả Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong các FTA trong giai đoạn hiện nay là hết sức cần thiết và góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị đã được ông Trần Ngọc Bình - Trưởng phòng Quản lý Xuất Nhập khẩu khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương - giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất xứ hàng hóa chia sẻ, cập nhật thông tin về các FTA; đồng thời tập huấn nghiệp vụ cấp C/O ưu đãi nhằm giúp các doanh nghiệp chủ động trong quá trình khai báo và làm thủ tục đề nghị cấp C/O.

Tại hội nghị tập huấn, những vướng mắc thực tế do doanh nghiệp phản ánh đã được Ban tổ chức giải đáp, tháo gỡ, qua đó, giúp đảm bảo thực thi và tận dụng hiệu quả các lợi thế từ FTA mà Việt Nam tham gia.