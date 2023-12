Thiếu phụ tham lam và 4 tội danh trong 1 phiên tòa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Thủ đoạn tinh vi

Trần Thị Thuận (35 tuổi), quê xã Quỳnh Hồng, huyện Quỳnh Lưu nhưng người phụ nữ này thường vào thành phố Vinh để buôn bán, làm ăn. Từ những lần đi buôn ấy, Thuận quen biết nhiều người. Thông qua các mối quan hệ ngoài xã hội, thiếu phụ này đã tận dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bị cáo Trần Thị Thuận. Ảnh: Trần Vũ

Đầu tiên là việc Trần Thị Thuận đã thực hiện hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn thuê xe ô tô. Theo đó, vào ngày 19/1/2022, Thuận đến một công ty đóng trên địa bàn TP. Vinh đặt vấn đề thuê xe ô tô tự lái (giá trị xe gần 640 triệu đồng) để vận chuyển hoa quả đi bán. Giữa Thuận và bên cho thuê xe làm hợp đồng thuê xe trong thời hạn 1 tháng với giá 1,2 triệu đồng/ngày. Tuy nhiên, sau khi thuê được xe, Thuận đã lên mạng xã hội thuê người làm giả hợp đồng mua bán xe và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô.

Sau khi có các giấy tờ giả, Thuận lái xe ô tô và cầm theo giấy tờ giả đó đến gặp một người đàn ông ở huyện Quỳnh Lưu để cầm cố với số tiền 470 triệu đồng. Số tiền gần nửa tỷ đồng Thuận đã tiêu xài cá nhân hết. Hành vi gian dối của Thuận bị bại lộ vào tháng 5/2022.

Sau một thời gian bị cơ quan chức năng tạm giữ, đối tượng Thuận được áp dụng biện pháp tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Cùng thời điểm này, cơ quan chức năng xác định Thuận có liên quan đến vụ lừa đảo đất đai.

Theo hồ sơ từ cơ quan chức năng, khoảng tháng 2/2022, do cần tiền tiêu xài nên Thuận nảy sinh ý định lừa đảo người phụ nữ ở xã Nghi Ân, TP. Vinh tên là Nguyễn Thị V. bằng hình thức chung vốn mua đất. Thuận nói dối với chị V. rằng, có một lô đất ở huyện Quỳ Hợp, gia chủ bán với giá 300 triệu đồng, yêu cầu phải “cọc” trước 120 triệu đồng. Vì là chỗ quen biết, trước đó cũng từng hợp tác làm ăn buôn bán bất động sản nên chị V. tin tưởng Thuận. Người phụ nữ này đã đưa 120 triệu đồng cho Thuận mà giữa hai bên không viết giấy tờ gì.

Tuy nhiên, sau khi giao tiền, chị V. chờ đợi mà không thấy Thuận thực hiện theo thỏa thuận. Do đó, chị này đã yêu cầu Thuận dẫn đi xem đất. Lúc này, Thuận đưa chị V. lên huyện miền núi đến xem một lô đất trống không rõ là của ai, nhưng khẳng định đó là lô đất đã đặt cọc. Một thời gian sau, khi biết mình đã bị lừa, chị V. viết đơn trình báo cơ quan công an.

Trong thời gian cơ quan Công an tỉnh Nghệ An đang điều tra hai hành vi trên thì Trần Thị Thuận tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản. Cụ thể, ngày 6/11/2022, Thuận đến một quán cà phê ở xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu uống nước với bạn. Thấy chiếc điện thoại của con gái chủ quán để trên bàn, Thuận đã nhanh tay “thó” được rồi bỏ vào túi quần mình. Sau khi rời khỏi quán, Thuận vội tháo sim vứt đi. Khi biết hành vi trộm điện thoại của mình bại lộ, “nữ quái” trên đã đến công an đầu thú.

Cơ quan điều tra xác định trong gần 1 năm, từ tháng 1 đến tháng 11/2022, Trần Thị Thuận đã thực hiện 3 hành vi phạm tội, lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Ăn năn muộn màng

Với các hành vi trên, Trần Thị Thuận bị truy tố và đưa ra xét xử 4 tội gồm: Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Trộm cắp tài sản.

Nữ bị cáo cúi đầu tỏ ra hối hận tại phiên tòa. Ảnh: Trần Vũ

Trước bục khai báo, Thuận đã khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội. Khi bị xét hỏi về động cơ phạm tội, bị cáo trình bày do nợ nần, cần tiền tiêu xài cá nhân. Nữ bị cáo thừa nhận vì nợ mà bản thân đã nhiều lần thực hiện các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài sản của những người khác. Khi bị hội đồng xét xử xét hỏi tại sao nợ nần cá nhân lại lấy trộm đồ, dùng các thủ đoạn gian dối để lấy tiền, tài sản của người khác, thì bị cáo im lặng. Về số tiền có được từ lừa đảo, bị cáo đã tiêu xài cá nhân hết.

Tham dự phiên tòa với tư cách bị hại, chị V. đã kể lại những thủ đoạn của Thuận để lừa đảo mình. Theo nạn nhân này, lúc đầu Thuận tạo niềm tin cho chị bằng việc rủ chung vốn để đầu tư đất. Do thời điểm đó thị trường bất động sản đang sốt nên chị đã vay mượn tiền để cùng đầu tư với Thuận và một số người khác. Sau lần đầu tư đầu tiên thành công, có lãi vài chục triệu đồng, chị được Thuận rủ đầu tư thêm lô đất khác. Vì tin tưởng nên chị V. đã vay mượn thêm tiền để đầu tư đất, nhưng chị đã bị Thuận lừa đảo khi mua lô đất “ma”. Bị hại này trình bày, từ ngày bị lừa, cuộc sống gia đình bị ảnh hưởng, vợ chồng lục đục. Do đó, tại phiên tòa, bị hại đề nghị xét xử bị cáo theo quy định của pháp luật.

Trong lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo nghẹn ngào xin lỗi các bị hại, hứa sẽ sớm hoàn trả lại tiền; đồng thời xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về chăm sóc các con.

Hôm diễn ra phiên xét xử, không có người thân nào của bị cáo đến tham dự. Trong lúc tòa vào nghị án, Thuận cúi mặt xuống bàn bật khóc, những giọt nước mắt hối hận, muộn màng của người đàn bà vì lòng tham đã bất chấp tất cả để chiếm đoạt tài sản và tiền của người khác.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của người khác, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng và an toàn xã hội. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là sai trái, phạm pháp, thế nhưng bị cáo vẫn thực hiện chỉ vì lòng tham. Do vậy, cần có mức hình phạt nghiêm, áp dụng hình phạt tù có thời hạn mới đủ tác dụng trừng trị, răn đe, giáo dục bị cáo trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng ngừa cho toàn xã hội.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thuận 13 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 3 năm tù về tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, 4 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 6 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt chung dành cho bị cáo này là 20 năm 6 tháng tù. Về phần dân sự, tòa buộc bị cáo phải hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại (được trừ đi số tiền đã bồi thường).

Cùng lúc lĩnh 4 bản án là bài học thích đáng cho người đàn bà vì lòng tham mà bất chấp tất cả, vi phạm đạo đức lối sống và pháp luật. Qua đây cũng sẽ là bài học cảnh tỉnh cho nhiều người khác, không vì bất chấp để phải nhận kết đắng.