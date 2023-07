Tiếp tục phát triển Báo Nghệ An theo hướng báo chí đa nền tảng

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Các đồng chí: Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập; Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập; Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập; Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập đồng chủ trì hội nghị.

“Ở ĐÂU CÓ NGƯỜI NGHỆ Ở ĐÓ CÓ BÁO NGHỆ AN”

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tỉnh ủy, Báo Nghệ An đã đoàn kết, đồng thuận, nỗ lực và quyết tâm cao, thực hiện đạt và vượt nhiều nội dung chương trình, kế hoạch, chỉ tiêu, mục tiêu đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trình bày báo cáo sơ kết công tác 6 đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Thành Cường

Ban Biên tập Báo Nghệ An tăng cường và không ngừng đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao chất lượng tờ báo Đảng. 6 tháng đầu năm 2023, Tòa soạn đã nỗ lực, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tổ chức quy trình xuất bản hội tụ trên các ấn phẩm, đáp ứng yêu cầu “nhanh, trúng, đúng, hay - trình bày đẹp” trên báo in; tăng tính hấp dẫn, tiện ích, không ngừng đổi mới trên báo điện tử và phủ sóng thông tin báo Nghệ An trên các nền tảng mạng xã hội.

Chất lượng nội dung, hình thức trình bày trên nhật báo tiếp tục được nâng cao với việc duy trì các chuyên trang, chuyên mục hiện có, phát triển nhiều chuyên mục mới nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác tuyên truyền cũng như việc tiếp cận thông tin của độc giả.

Đồng chí Trần Thị Thu Phương - Trưởng phòng Truyền thông, Báo Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Tờ Nghệ An cuối tuần tiếp tục đổi mới nội dung và hình thức bằng cách sắp xếp, bố trí các chuyên trang, chuyên mục ngày càng đi vào quy lát, ổn định, sắc nét; mở rộng đội ngũ cộng tác viên để tăng chất lượng và tính đa dạng trên mặt báo,…

Tiếp tục khẳng định được vị thế hàng đầu của mình trong hệ thống báo Đảng địa phương, Báo Nghệ An liên tục cập nhật các tính năng mới, hiện đại, các chuyên mục mới hấp dẫn. Dịp 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/2023), Báo ra mắt chuyên mục shortvideo nhằm đáp ứng xu hướng nghe, xem, trải nghiệm video ngắn của độc giả; nâng cấp phiên bản CMS mới hiện đại, tiện ích, thân thiện với người dùng.

Đồng chí Nguyễn Đình Sâm - Trưởng phòng Thư ký, Báo Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Đặc biệt, với quan điểm ở đâu có người Nghệ ở đó có báo Nghệ An, báo tiếp tục phát triển theo hướng báo chí đa nền tảng. Các ấn phẩm Báo Nghệ An được phân phối trên nhiều kênh, nhiều nền tảng với nhiều dạng thức hiện đại, thân thiện với độc giả.

Đồng chí Đào Xuân Tuấn - Phó trưởng Phòng Thời sự - Chính trị, Trưởng ban Truyền hình Báo Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Thành Cường

Các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Chi hội nhà báo đã có nhiều đổi mới phương thức để đảm bảo các hoạt động mang dấu ấn, góp phần nâng cao việc nhận diện thương hiệu Báo Nghệ An. Báo Nghệ An tiếp tục tổ chức các hoạt động kêu gọi các nhà tài trợ nhằm nhân rộng quy mô các hoạt động từ thiện với nhiều chương trình ý nghĩa.

Trong 6 tháng đầu năm, Báo Nghệ An vinh dự Chính phủ được tặng Cờ Thi đua vì có thành tích hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Nghệ An năm 2022; Ban Tổ chức Giải Báo chí Búa liềm vàng toàn quốc tặng Bằng khen vì “Có thành tích xuất sắc trong hưởng ứng giải Báo chí Búa liềm vàng lần thứ VII năm 2022”; Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong chỉ đạo, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu mới”; UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về phòng, chống thiên tai, lũ lụt và hoạt động từ thiện năm 2022 trên địa bàn tỉnh và tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023 trên địa bàn tỉnh; Quân khu 4 tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phối hợp tuyên truyền về quốc phòng - an ninh. Ngoài ra, nhiều tập thể cấp phòng và cá nhân thuộc Báo Nghệ An được UBND tỉnh tặng Bằng khen.

TẬP TRUNG XÂY DỰNG ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT

Phát biểu kết luận hội nghị, thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập, đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An đánh giá cao, ghi nhận những nỗ lực của các tập thể, cá nhân trong 6 tháng đầu năm, đóng góp vào kết quả chung của Báo Nghệ An đạt được.

Đồng chí Ngô Đức Kiên - Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Thời gian tới, Tổng Biên tập Ngô Đức Kiên đề nghị toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Nghệ An tập trung cao cho nội dung xuất bản, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 7, cũng như 6 tháng cuối năm, đặc biệt là tuyên truyền 2 sự kiện rất quan trọng là quán triệt, triển khai Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt, đối thoại với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho tập thể đạt danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2021 - 2022. Ảnh: Thành Cường

Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Nghệ An cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh giai đoạn 2020 - 2022. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trần Văn Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An cho nhóm tác giả đạt Giải Búa liềm vàng toàn quốc năm 2022. Ảnh: Thành Cường

Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Nghệ An cũng đề nghị các bộ phận liên quan sớm xây dựng kế hoạch xuất bản các số đặc biệt như: Quốc khánh 2/9, Tết Dương lịch, Tết Âm lịch; qua đó, các phóng viên chủ động đăng ký và thực hiện các đề tài. Các bộ phận họa sĩ, kỹ thuật chuẩn bị kho ảnh tư liệu tiêu biểu, đẹp để sử dụng ở các số báo đặc biệt.

Đặc biệt, để tạo nền tảng, chiến lược phát triển Báo Nghệ An trong giai đoạn tới một cách bền vững, nhất là chuyển đổi số, báo chí đa nền tảng, đồng chí Ngô Đức Kiên cho biết, Ban Biên tập sẽ trực tiếp lãnh đạo để tập trung xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn đặt hàng, phấn đấu triển khai từ năm 2024; đồng thời, giao Văn phòng Báo Nghệ An tham mưu Ban Biên tập để triển khai công tác đấu thầu theo quy định của pháp luật ở các hạng mục liên quan.

Tổng Biên tập Báo Nghệ An cũng đề nghị tất cả các phòng, các vị trí việc làm xác định rõ theo chức năng, nhiệm vụ để thực hiện đúng, đầy đủ công việc chuyên môn; phát huy hết nhiệt huyết trong công việc; không ngừng cập nhật, đổi mới các kiến thức nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra ngày càng cao; đồng thời, cần tập trung để thực hiện nhiều giải pháp thu hút tuyên truyền, quảng cáo.

Lãnh đạo Ban Biên tập Báo Nghệ An tặng Giấy khen cho các tác giả đạt Giải Báo chí quốc gia năm 2022 và giải Diên Hồng lần thứ nhất. Ảnh: Thành Cường.



 Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải Nhất các giải báo chí tỉnh, Trung ương. Ảnh: Cường Nguyễn

Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An Trần Văn Hùng trao thưởng cho các tác giả đạt giải Nhì các giải báo chí tỉnh, Trung ương. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Trần Hữu Nghĩa - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả đạt giải Ba các giải báo chí tỉnh, Trung ương. Ảnh: Thành Cường

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hương - Phó Tổng Biên tập Báo Nghệ An trao thưởng cho các tác giả đạt giải Khuyến khích các giải báo chí tỉnh, Trung ương. Ảnh: Thành Cường

Tổng Biên tập Báo Nghệ An Ngô Đức Kiên trao khen thưởng cho các tập thể đạt thành tích trong công tác tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Ảnh: Thành Cường