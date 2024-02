Tỉnh Nghệ An phát động hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Ngày 22/2, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Công văn số 1752-CV/BTGTU về việc hưởng ứng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư, năm 2024.

Theo nội dung Công văn trên, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đề nghị các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh bám sát Kế hoạch số 2858-KH/HVCTQG, ngày 22/01/2024 của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nghiên cứu kỹ thể lệ Cuộc thi và định hướng chủ đề các tác phẩm dự thi để chỉ đạo tổ chức triển khai tại địa phương, đơn vị bảo đảm nội dung, chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian quy định.

Các tập thể, cá nhân tỉnh Nghệ An đạt giải tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2023. Ảnh tư liệu: Ngân Hạnh

Cùng đó, thường xuyên tuyên truyền, đôn đốc việc triển khai Cuộc thi trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội và qua các cuộc họp, sinh hoạt chuyên đề để cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là lực lượng đoàn viên, thanh niên hưởng ứng và tham gia tích cực.

Tuyên truyền, lan toả sâu rộng ý nghĩa, nội dung của Cuộc thi trong các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị; lan toả các tác phẩm dự thi có chất lượng, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ cũng đề nghị mỗi địa phương, đơn vị lựa chọn ít nhất 15 tác phẩm có chất lượng gửi dự thi. Đối với các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Vinh, Trường Chính trị tỉnh, Báo Nghệ An, Đài phát thanh và Truyền hình Nghệ An, Hội Liên hiệp Văn học- Nghệ thuật tỉnh chỉ đạo, phát động cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên, giáo viên, phóng viên đầu tư xây dựng những tác phẩm chuyên sâu, có chất lượng tham gia Cuộc thi. Đồng thời, tổ chức thu nhận, thẩm định các tác phẩm theo Thể lệ và lập hồ sơ dự thi gửi về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trước ngày 20/6/2024 để đánh giá, chấm sơ khảo, tổng hợp gửi Ban tổ chức Cuộc thi.

Theo Thể lệ Cuộc thi, với các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 2 tác phẩm dự thi gồm: 1 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 1 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi bài viết gửi tham gia dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

Các tác phẩm dạng âm thanh, hình ảnh, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 3 tác phẩm dự thi: 1 tác phẩm loại hình phát thanh, 1 tác phẩm loại hình truyền hình, 1 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file âm thanh (định dạng mp3) hoặc hình ảnh (định dạng mp4) và bản in kịch bản văn học (định dạng Microsoft Word).

Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương sẽ trao giải theo 5 loại hình tác phẩm dự thi là: Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video clip. Mỗi loại hình tác phẩm báo/tạp chí dự kiến trao 3 giải A, 6 giải B, 10 giải C, 20 giải Khuyến khích. Mỗi loại hình tác phẩm phát thanh/truyền hình dự kiến trao 2 giải A, 4 giải B, 6 giải C, 10 giải Khuyến khích; loại hình Video clip dự kiến trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C, 6 giải Khuyến khích. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương dự kiến lựa chọn, trao 1 giải Đặc biệt cho tác phẩm thuộc tất cả các loại hình.

Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương cũng sẽ trao 15 giải Tập thể xuất sắc cho các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức Cuộc thi tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình sâu rộng, sáng tạo; có nhiều tác phẩm dự thi cấp Trung ương đạt chất lượng tốt, trong đó có ít nhất 01 tác phẩm đạt giải B trở lên.

Ngoài giải chính thức, Ban Chỉ đạo Cuộc thi cấp Trung ương trao 20 giải Triển vọng cho tác phẩm dự thi của tác giả/nhóm tác giả là đoàn viên, thanh niên, sinh viên lọt vào vòng Chung khảo có số điểm cao nhất trong số tác phẩm của đoàn viên, thanh niên, sinh viên; trao phần thưởng cho tác giả/nhóm tác giả cao tuổi và nhỏ tuổi nhất.