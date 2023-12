Coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Sáng 20/12 tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Toàn cảnh Hội nghị toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW. Ảnh: S.T

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương; đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 Trung ương và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo và cơ quan chuyên môn các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đoàn công tác tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị do đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn. Cùng đi có đại diện lãnh đạo, phòng chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh.

Trong 5 năm qua, với quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đã triển khai thực hiện, khẳng định Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII thể hiện bước phát triển trong nhận thức của Đảng về vai trò công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Lần đầu tiên Đảng ta có nghị quyết chuyên đề nêu toàn diện, đồng bộ về nội dung, quan điểm, giải pháp, tổ chức lực lượng, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn trong bối cảnh mới, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành Trung ương xem gian trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học, xuất bản phẩm về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Ảnh: S.T

Nghị quyết số 35-NQ/TW đã được triển khai một cách quyết liệt, bài bản, thống nhất, toàn diện, kết hợp hài hoà giữa “xây” và “chống”, với những hình thức, phương thức, cách làm sáng tạo, đa dạng, phong phú, thiết thực, hiệu quả, thực sự đi vào cuộc sống, tạo nên sức mạnh tổng hợp của “thế trận lòng dân”, tạo sự đồng thuận xã hội để phát huy thời cơ, thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nghệ An xem 2 cuốn sách về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng do Tỉnh uỷ Nghệ An xuất bản tại gian trưng bày các sản phẩm nghiên cứu, xuất bản phẩm. Ảnh: S.T

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, Trung ương cũng chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế: Một số nơi triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW còn hình thức, chưa sâu sắc. Việc tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận đã có sự phát triển, nhưng chưa thực sự tương xứng với yêu cầu thực tiễn đặt ra. Công tác xây dựng, tổ chức, phối hợp giữa các lực lượng chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác theo dõi, nắm bắt, phát hiện, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ ở một số nơi chưa thực sự chuyển biến rõ nét…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị sơ kết, đồng chí Võ Văn Thưởng - Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã biểu dương, đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW trong 5 năm qua của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Đồng chí Võ Văn Thưởng yêu cầu trong thời gian tới cấp uỷ, tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW với tinh thần quyết liệt, sáng tạo, mạnh mẽ, hiệu quả, tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị, tư tưởng, xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên; coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ phụ trách công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, nhất là cơ quan báo chí, truyền thông trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin chính thống, dẫn dắt dư luận xã hội; xây dựng, hoàn thiện, đồng bộ thể chế về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin xấu, độc, các quan điểm sai trái, thù địch; phát huy tốt hơn vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức.

Đẩy mạnh các giải pháp về công nghệ, ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Tăng cường thực hiện đồng bộ các giải pháp về kinh tế, xã hội, kiểm tra, giám sát; tăng cường công tác phối hợp phát hiện, xử lý, bảo đảm an toàn, an ninh mạng quốc gia trong đấu tranh, ngăn chặn tin giả, thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội cũng như xây dựng môi trường không gian mạng Việt Nam an toàn, lành mạnh, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: S.T

Dịp này, Ban Tuyên giáo Trung ương tặng Bằng khen cho 22 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị khoá XII. Tỉnh Nghệ An vinh dự có 1 cá nhân là đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ được Trung ương tặng Bằng khen.