5 năm Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản ổn định; kinh tế có bước phát triển khá; an ninh, quốc phòng được củng cố và tăng cường; nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước. Tuy nhiên, Nghệ An là một trong những địa bàn trọng điểm của cả nước bị các thế lực thù địch ráo riết đẩy mạnh chiến lược "diễn biến hòa bình", triệt để lợi dụng các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm để bóp méo, tung tin xấu, độc; xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và kích động tư tưởng hoài nghi, chống đối trong xã hội.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Nghệ An dự lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 3, năm 2023. Ảnh: Thành Cường

Trước tình tình trên, trong 5 năm qua Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã quan tâm chỉ đạo triển khai quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/20218 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới (gọi tắt là Nghị quyết 35) một cách toàn diện, thường xuyên, sát với tình hình cụ thể, với những kết quả nổi bật đó là: Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thông qua Hội nghị báo cáo viên, Hội nghị giao ban báo chí hàng tháng, Câu lạc bộ thời sự các cấp và Thông báo nội bộ của Tỉnh ủy và thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên thường xuyên tuyên truyền thông tin thời sự, cung cấp thông tin chính thống, định hướng những vấn đề dư luận quan tâm, nhất là trước các sự việc phức tạp, nhạy cảm phát sinh.

Hàng năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mở các lớp tập huấn chuyên đề công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực 1 tổ chức Hội thảo khoa học "Cán bộ tuyên giáo và giảng viên giảng dạy, giáo dục lý luận chính trị tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng".

Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Học viện Chính trị khu vực I tổ chức Hội thảo "Phát huy vai trò, năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và giảng viên dạy lý luận chính trị trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng giai đoạn hiện nay tại tỉnh Nghệ An". Ảnh: Mai Hoa

Đồng thời, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học chuyên sâu trên lĩnh vực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ thành công đề tài khoa học cấp tỉnh "Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn hiện nay"; biên tập và phát hành 2 cuốn sách: "Nhận diện âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; nhận thức về "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và cuốn "Nâng cao công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên địa bàn tỉnh Nghệ An; đồng thời, triển khai sâu rộng, có hiệu quả Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Trung ương phát động.

Kết quả trong hai năm liên tục năm 2022 và năm 2023, tỉnh Nghệ An vinh dự đạt giải là 1/15 tập thể xuất sắc nhất toàn quốc, riêng năm 2023, toàn tỉnh có hơn 4.600 bài dự thi và có 4 cá nhân đạt giải, gồm 2 giải B, 1 giải C và 1 giải Khuyến khích. Qua đó, góp phần xây dựng luận cứ khoa học, đúc rút kinh nghiệm thực tiễn, tuyên truyền nhân rộng các mô hình cách làm hay, hiệu quả để trang bị kiến thức cơ bản về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cho cấp ủy đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh.

Nghệ An vinh dự được trao giải tập thể xuất sắc tại cuộc thi chính luận lần thứ 3.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả đạt giải B. Ảnh: Thành Cường

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đã chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành và chỉ đạo triển khai có hiệu quả Đề án số 11-ĐA/TU, ngày 22/12/2021 về "Nâng cao hiệu quả chỉ đạo, định hướng và xử lý thông tin báo chí trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2025".

Theo đó, các cơ quan báo chí trong tỉnh đã tích cực tuyên truyền, nâng cao cảnh giác đấu tranh với các loại tội phạm trên không gian mạng, thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; tích cực tuyên truyền những thành tựu nổi bật trong công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước, của tỉnh, nhân rộng gương người tốt, việc tốt; kịp thời cung cấp thông tin chính thống về các vụ việc phức tạp xảy ra để có nhận thức đúng đắn và đồng thuận trong nhân dân.

Đài Phát thanh và Truyền hình Nghệ An thường xuyên xây dựng phóng sự về công tác tư tưởng, xây dựng Đảng; Báo Nghệ An đã mở chuyên mục (trên cả báo in, báo điện tử và các nền tảng số) "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng" đăng tải thường xuyên, liên tục hàng tuần giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận diện và đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động tuyên truyền chống phá chế độ của các thế lực thù địch.

Các tác giả đạt giải, lãnh đạo tỉnh Nghệ An, Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy, Báo Nghệ An chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ảnh: Thành Cường

Bên cạnh đó, trong 5 năm qua, cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã kịp thời theo dõi công tác bảo đảm an toàn, an ninh trên internet, mạng xã hội. Qua đó, đã điều tra, khởi tố 9 đối tượng về tội “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; xử phạt vi phạm hành chính 122 đối tượng với số tiền 905,5 triệu đồng về hành vi đưa thông tin sai trái trên không gian mạng, xúc phạm danh dự, uy tín tổ chức, cá nhân; gọi hỏi răn đe 285 đối tượng, yêu cầu gỡ bỏ các bài viết sai trái; đấu tranh, bóc gỡ, vô hiệu hóa 12 đối tượng tham gia các tổ chức phản động lưu vong có nhiều hoạt động tuyên truyền chống phá Việt Nam.

Trên lĩnh vực quản lý Nhà nước, từ năm 2018 đến nay đã tổ chức 18 đoàn thanh tra lĩnh vực báo chí - xuất bản; qua đó đã tiến hành xử phạt trên lĩnh vực báo chí 3 trường hợp, với số tiền 105 triệu đồng; lĩnh vực trang thông tin điện tử, xử phạt 2 trường hợp với số tiền 41,25 triệu đồng; lĩnh vực mạng xã hội, xử phạt 9 đối tượng, với số tiền 95 triệu đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có lúc, có nơi chưa được coi trọng đúng mức; việc phối hợp giữa các cấp, ngành trong đấu tranh chống âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch chưa nhịp nhàng; chưa huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc đấu tranh, phòng ngừa suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đặc biệt trong một bộ phận giới trẻ hiệu quả chưa cao.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát việc chỉ đạo, triển khai thực hiện Nghị quyết 35 tại Đảng bộ Trường Đại học Vinh. Ảnh: P.V

Để tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 35 trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, theo đồng chí Phạm Ngọc Cảnh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: cấp ủy, chính quyền các cấp cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu tham gia có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo tinh thần Nghị quyết 35. Kịp thời chỉ đạo, định hướng tuyên truyền thông tin chính thống trước các vấn đề dư luận quan tâm, tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo thế trận lòng dân vững mạnh để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ trước các âm mưu, thủ đoạn ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị hiện nay./.