Tổ chức đua xe trái phép bị xử lý như thế nào?

(Baonghean.vn) - Công an huyện Hưng Nguyên hiện đang tạm giữ hình sự đối tượng không chấp hành hiệu lệnh, tông xe vào tổ công tác làm Thiếu tá Nguyễn Xuân C., cán bộ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự Công an huyện Hưng Nguyên bị thương.