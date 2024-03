Trung vệ Phan Văn Thành và bước đường đến với đội 1 Sông Lam Nghệ An

Môi trường mới, cơ hội mới

Phan Văn Thành là 1 trong 3 cái tên mới nhất từ tuyến trẻ của lò đào tạo bóng đá Sông Lam Nghệ An được huấn luyện viên Phan Như Thuật đôn lên đội 1 trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải 2023/2024. Cầu thủ sinh năm 2006 này có chiều cao 1m 82, với vị trí sở trường là trung vệ. Đây là vị trí mà trong thời điểm hiện tại Sông Lam Nghệ An đang thiếu và yếu. Bởi trong tay huấn luyện viên Phan Như Thuật chỉ có Lê Nguyên Hoàng, Lê Văn Thành, Mario Zebic là những cầu thủ đóng đinh cho vị trí này. Còn lại lão tướng Đình Hoàng, Phan Bá Quyền, Trần Nam Hải… đều là những cầu thủ kiêm nhiệm ở vai trò chốt chặn.

Tuy nhiên, việc đôn Phan Văn Thành lên đội 1 khi mới chỉ bước qua tuổi 18 có lẽ chỉ nhằm tạo lớp kế cận cho Sông Lam Nghệ An trong những mùa giải sau.

Phan Văn Thành góp mặt trong đội hình xuất phát của Sông Lam Nghệ An tại Cúp Quốc gia 2024. Ảnh: Đức Anh

Nếu xét về quá trình mà Phan Văn Thành đã thể hiện tại cấp độ đội trẻ có thể thấy đây là mẫu trung vệ có thể hình khá lý tưởng, với cách chơi bóng mạnh mẽ, dứt khoát. Dẫu vậy, kinh nghiệm thi đấu vẫn là điểm yếu mà Thành cần phải trau dồi hơn nữa, nếu không muốn bị bỏ lại phía sau.

Bước lên môi trường mới, Phan Văn Thành có may mắn khi được huấn luyện viên Phan Như Thuật tin dùng trong đội hình chính ở trận đấu với SHB Đà Nẵng tại vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2024. Trong cuộc đọ sức này, Văn Thành được đá cặp cùng Lê Nguyên Hoàng ở vị trí trung vệ. Chỉ phải đối mặt với đội bóng đang thi đấu ở Giải hạng Nhất Quốc gia, bộ đôi trung vệ trẻ đã thi đấu khá tròn vai, khi hóa giải thành công hầu hết các pha lên bóng của đối phương. Văn Thành với thế mạnh riêng có đã ngăn chặn tốt các đường bóng xẻ vào nách giữa trung vệ và hậu vệ của đối thủ. Anh thể hiện sự mạnh mẽ khi luôn giành lợi thế trong các pha tranh chấp tay đôi với hàng công của SHB Đà Nẵng.

Tuy nhiên, ở bàn thua duy nhất của Sông Lam Nghệ An có phần lỗi thuộc về trung vệ sinh năm 2006 này. Ở pha thủng lưới đó, Văn Thành đã không có được sự nhạy cảm cần thiết, vì thế bị đối phương chiếm vị trí để đánh đầu cắt mặt, làm tung lưới thủ môn Văn Bình.

Bàn thua là một trong những bài học để Văn Thành có thể trau dồi thêm kinh nghiệm nhằm sớm trưởng thành hơn.

Phan Văn Thành chia sẻ: “Sớm được đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An là niềm mơ ước của đại đa số những cầu thủ trẻ. Và để đứng vững trong môi trường mới, tôi cần phải không ngừng học hỏi các đàn anh đi trước, cố gắng trên sân tập nhiều hơn. Tôi nhận thấy mình vẫn còn nhiều hạn chế trong khả năng đọc tình huống, thân hình còn khá “mỏng cơm”. Vì thế, trong thời gian tới tôi sẽ không ngừng nỗ lực để hoàn thiện mình. Mong rằng, với sự nghiêm túc tôi sẽ sớm tạo được niềm tin trong mắt Ban huấn luyện Sông Lam Nghệ An".

Ước mơ được là cầu thủ chuyên nghiệp

Phan Văn Thành có quê gốc ở huyện Hưng Nguyên, nhưng anh sớm theo gia đình về thành phố Vinh sinh sống. Năm 2017, Phan Văn Thành được Đội tuyển bóng đá nhi đồng thành phố Vinh chọn lựa để tham gia Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An. Ở mùa giải năm đó, đội bóng của cầu thủ sinh năm 2006 chỉ lọt vào đến trận tứ kết.

Phan Văn Thành được huấn luyện viên Phan Như Thuật xếp ở vị trí trung vệ trong trận đấu với SHB Đà Nẵng tại Cúp Quốc gia 2024. Ảnh: Đức Anh

Tuy nhiên, với tố chất có được, Phan Văn Thành đã lọt vào tầm ngắm của các tuyển trạch viên Sông Lam Nghệ An. Không lâu sau đó cầu thủ này trúng tuyển vào lò đào tạo bóng đá trẻ xứ Nghệ. Xuất phát từ cầu thủ chạy cánh, nhưng với thể hình khá lý tưởng, Văn Thành được các huấn luyện viên kéo về chơi trong vai trò trung vệ. Cũng từ vị trí này, cầu thủ gốc Hưng Nguyên đã phát huy được thế mạnh và luôn là nòng cốt trong các đội trẻ của Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Sông Lam Nghệ An.

Trong chặng đường chơi bóng đá qua, Văn Thành đã góp công mang về chức vô địch Giải Thiếu niên toàn quốc năm 2019 cho U13 Sông Lam Nghệ An; Huy chương Đồng U17, U19 Quốc gia; Huy chương Bạc U21 Quốc gia.

Đặc biệt, tại Giải U19 Quốc gia 2024, dẫu U19 Sông Lam Nghệ An chỉ giành Huy chương Đồng, nhưng Lê Văn Thành đã thi đấu đầy khởi sắc. Đáng chú ý tại vòng chung kết, đội bóng của huấn luyện viên Huy Hoàng (U19 Sông Lam Nghệ An) chỉ để thủng lưới 3 bàn. Đây cũng là một trong những lý do khiến huấn luyện viên Phan Như Thuật chọn Văn Thành để đôn lên đội 1 Sông Lam Nghệ An trong kỳ chuyển nhượng giữa mùa giải.