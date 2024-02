Vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản mức độ nào sẽ bị truy cứu hình sự?

Liên quan đến tình hình trật tự, an toàn giao thông ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết), Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, toàn quốc xảy ra 95 vụ tai nạn giao thông, làm chết 34 người, bị thương 87 người. So với ngày 12/2 (mùng 3 Tết), tăng 35 vụ, tăng 7 người chết, tăng 20 người bị thương.