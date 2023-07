Vinamilk: Nhận thức sẽ quyết định hành động chuyển đổi xanh ở mỗi doanh nghiệp

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Quốc Khánh - Giám đốc điều hành Nghiên cứu và Phát triển (R&D) - Ban chỉ đạo dự án Net Zero của Vinamilk khi được hỏi về “Net Zero - Cuộc chơi của những người giàu?” tại Hội thảo quốc tế Net Zero - Chuyển dịch Xanh: Cơ hội cho người dẫn đầu do VTV tổ chức vừa qua tại Hà Nội.