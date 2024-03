Vòng 14, Sông Lam Nghệ An gặp Hải Phòng: Quyết đấu để thoát hiểm

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Lượt về V.League 2023/2024 sẽ đánh dấu sự trở lại với người hâm mộ xứ Nghệ bằng trận đấu giữa Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng vào cuối tuần này. Đây là trận đấu rất quan trọng với cả hai đội bóng hiện đang ở nửa dưới bảng xếp hạng.

Những người cùng khổ

Kết thúc lượt đi, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đều không có được một thành tích như ý và đang chật vật kiếm từng điểm số. Với Hải Phòng (14 điểm), tạm xếp thứ 9 trên bảng xếp hạng nhưng cũng chỉ hơn đội bóng xứ Nghệ xếp thứ 11 đúng 1 điểm. Vì vậy, trong lần gặp nhau tới, Sông Lam Nghệ An sẽ đẩy Hải Phòng xuống nếu có được 3 điểm trên sân Vinh.

Ngược lại, nếu chỉ có 1 trận hoà, Sông Lam Nghệ An sẽ dễ bị chìm sâu bởi ở vòng 14 này, LPBank Hoàng Anh Gia Lai có cơ hội vươn lên khi đón tiếp Khánh Hoà, trong khi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đón tiếp đội đang xếp thứ 2 trên bảng xếp hạng là Becamex Bình Dương.

V.League 2023/2024 chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt ở nhóm cuối, Sông Lam Nghệ An và Hải Phòng đều buộc phải thắng. Ảnh: SLNA FC

Ngoài Hải Phòng, Sông Lam Nghệ An, nhóm dưới còn có Quảng Nam (15 điểm), Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (14 điểm), LPBank Hoàng Anh Gia Lai (13 điểm), Thể Công - Viettel (13 điểm) và Khánh Hoà (9 điểm). Trong nhóm này, khá ngạc nhiên khi có sự xuất hiện của Thể Công - Viettel nhưng nhìn vào phong độ gần đây của họ, khả năng đội bóng này vươn lên ở những vòng đấu tới là điều có thể dự báo được. Điều này càng trở nên dễ xảy ra hơn khi họ chỉ phải đón tiếp Quảng Nam ở vòng đấu tới.

Yếu thế nhất trong nhóm đua trụ hạng là Khánh Hoà, thời gian qua mặc dù đã bổ sung lực lượng nhưng đây vẫn là một đội bóng có thực lực không mạnh. Như vậy, nếu xếp Khánh Hoà là đội bóng có khả năng xuống hạng cao nhất theo vị trí hiện tại, thì Quảng Nam, Hải Phòng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và LPBank Hoàng Anh Gia Lai là 4 đội bóng đang cạnh tranh trực tiếp vị trí với Sông Lam Nghệ An.

Khoảng cách của các đội nói trên chỉ cách nhau 2-3 điểm, vì vậy mỗi một trận đấu đều là những trận “chung kết” khiến vị trí thay đổi liên tục trên bảng xếp hạng. Điều quan trọng là đội bóng nào tận dụng được quãng nghỉ vừa qua để ổn định lực lượng và khắc phục những điểm yếu.

“Nóng” tại Thành Vinh

Trên sân Vinh, người hâm mộ xứ Nghệ mặc dù chưa thực sự hài lòng về thành tích của đội bóng, nhưng với kết quả 2-2 đầy nỗ lực ở lượt đi trên sân Lạch Tray và lối chơi mà Sông Lam Nghệ An thể hiện mùa này trên sân nhà, đây vẫn là một cặp đấu rất đáng chờ đợi.

Thực tế rằng mùa này trên sân Vinh, thầy trò huấn luyện viên Phan Như Thuật mới chỉ để thua 2 đội bóng đó là những đối thủ rất mạnh: Công An Hà Nội và Thép Xanh Nam Định. Thua nhưng đó là những trận đấu kết thúc với tỷ số tối thiểu và các cầu thủ trẻ xứ Nghệ chơi không hề lép vế. Họ chỉ thiếu kinh nghiệm để giữ lại điểm số, thậm chí có thể khiến đối thủ trắng tay nếu may mắn hơn.

Xét về mọi mặt, Hải Phòng không nhỉnh hơn nhiều với Sông Lam Nghệ An. Tuy nhiên, Hải Phòng có một hàng công đang thi đấu hiệu quả hơn nhiều (20/15 bàn) so với đội chủ nhà. Chất lượng nội binh không có nhiều sự khác biệt, có điểm yếu của Sông Lam Nghệ An lâu nay mà ai cũng thấy chính là thiếu một tiền đạo “chia lửa” cùng Michael Olaha.

Ở lượt đi, Sông Lam Nghệ An đã chơi tốt và có 1 điểm quý giá tại Lạch Tray. Ảnh: TK

Dẫu vậy, huấn luyện viên Phan Như Thuật cũng đã quyết định tin vào những cầu thủ hiện tại như Success, Văn Lương, Xuân Đại trên hàng công. Nếu Nam Hải và Xuân Tiến kịp bình phục để thi đấu ở trận đấu này thì sẽ có nhiều phương án hơn cho Sông Lam Nghệ An. Tổn thất và là vị trí sẽ khiến Sông Lam Nghệ An phải đau đầu chính là sự vắng mặt của hậu vệ cánh Vương Văn Huy vì bị treo giò.

Đội khách Hải Phòng trong chuyến làm khách lần này cũng không có được đội hình mạnh nhất. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết họ có đến 10 cầu thủ đang gặp chấn thương, trong khi Sông Lam Nghệ An là 4. Phong độ của Hải Phòng trong thời gian gần đây cũng khá nghèo nàn. Đội bóng đất cảng có 7 chuỗi trận chưa thắng tại V.League 2023/2024. Trong đó, có trận đấu bị Sông Lam Nghệ An cầm chân 2-2 tại Lạch Tray.

Nếu Sông Lam Nghệ An cứ duy trì phong độ và cách chơi như những trận đấu trên sân nhà mùa này, 1 trận hoà đến thắng là không quá khó với đội bóng xứ Nghệ. Điều quan trọng là các học trò huấn luyện viên Phan Như Thuật phải tỏ ra bản lĩnh và tỉnh táo hơn trong những thời điểm quyết định. Nếu không vượt khó trong trận đấu này, chặng đường phía trước với Sông Lam Nghệ An sẽ rất gian nan./.