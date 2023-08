Xử lý 42 thanh, thiếu niên tụ tập xe máy lạng lách ở thành phố Vinh

Qua tuần tra kiểm soát trên toàn địa bàn thành phố, trong đó có các trục đường chính như Trường Thi, Hồ Tùng Mậu, Trần Phú... Đội đã phát hiện, xử lý 42 trường hợp là thanh, thiếu niên có hành vi điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, phần lớn số phương tiện không gắn biển kiểm soát, không gương chiếu hậu, đi dàn hàng ngang, lạng lách trên đường; tạm giữ 20 xe mô tô các loại.

Số phương tiện vi phạm được đưa về xử lý tại Đội CSGT-TT Công an thành phố Vinh. Ảnh: CSCC

Theo Đội CSGT-TT Công an TP Vinh, việc các nhóm thanh, thiếu niên, học sinh điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, xe không gắn biển số… dàn hàng ngang lạng lách trên các tuyến đường trong thời gian gần đây, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, khiến người dân bất an. Bởi vậy, Đội sẽ tăng cường lực lượng để tuần tra, kiểm soát, với mục tiêu phát hiện, xử lý kịp thời, nhằm đảm bảo tình hình an ninh trật tự ATGT, nhất là thời điểm bước vào năm học mới.