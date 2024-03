Trong nhiều thế kỷ qua, phụ nữ luôn phải đấu tranh để được tham gia vào các vai trò khác nhau, các quá trình ra quyết định,... Mặc dù tình hình chắc chắn đã được cải thiện, nhưng vẫn còn rất nhiều chỗ cho sự hòa nhập, đặc biệt là trong các vai trò và ngành nghề do nam giới thống trị.

Ngày Quốc tế phụ nữ (International Women’s Day: IWD) năm nay nhằm mục đích truyền cảm hứng cho những người khác hiểu và tôn trọng sự tham gia của phụ nữ để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Đơn giản vì khi bản thân phụ nữ được truyền cảm hứng để tham gia, họ sẽ có cảm giác được tôn trọng, có giá trị và được trao quyền.

Trong ngành công nghệ, tính hòa nhập vẫn là một trong những thách thức lớn nhất. Nhìn chung, hầu hết các vị trí trong lĩnh vực công nghệ đều do nam giới thống trị. Điều này không chỉ bao gồm các nhà phát triển và nhà khoa học dữ liệu mà còn cả những nhà lãnh đạo đưa ra các quyết định then chốt về công nghệ.

Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, phụ nữ chỉ chiếm chưa đến 1/3 lực lượng lao động thế giới trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ. Ở Mỹ, phụ nữ chiếm 28% số nhân viên trong lĩnh vực Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Mathematics) hay còn gọi là STEM.

Ở các công ty công nghệ lớn như Amazon, Facebook, Apple, Google và Microsoft, tỷ lệ nhân viên nữ lần lượt là 45%, 37%, 34%, 33% và 29% trong toàn bộ lực lượng lao động của họ. Khi nói đến các vị trí lãnh đạo, các con số này lần lượt là 29%, 34%, 31%, 28% và 26%.

Các công ty công nghệ nhận thấy cần phải có nhiều phụ nữ hơn trong ngành và tiếp tục cung cấp các chương trình cũng như đào tạo để tăng cường sự đại diện. Ví dụ, Microsoft, AWS và Google đều cung cấp các chương trình giúp đào tạo và phát triển không chỉ kỹ năng của nhân viên nữ mà còn của cả những người trong cộng đồng.

10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ

Khi công nghệ không ngừng đổi mới tương lai của công việc, các vai trò cũng được định nghĩa lại. Và ngày càng có nhiều phụ nữ đang đương đầu với những thách thức này và chủ động giải quyết chúng.

Bài viết này sẽ giới thiệu 10 người phụ nữ thành công trong lĩnh vực công nghệ, những người không chỉ xuất sắc trong vai trò của mình mà còn tạo được dấu ấn lớn trong ngành và có khả năng truyền cảm hứng cho những thế hệ phụ nữ tiếp theo.

1. Lisa Su, Giám đốc điều hành của AMD

Công ty AMD (tên đầy đủ: Advanced Micro Devices) là một công ty công nghệ đa quốc gia có trụ sở chính tại thành phố Santa Clara, bang California, Mỹ. AMD chuyên thiết kế và sản xuất các bộ vi xử lý (CPU), vi xử lý đồ họa (GPU), bo mạch chủ, chipset và các sản phẩm liên quan khác.

Lisa Su, một nữ giám đốc điều hành kinh doanh và kỹ sư điện tài năng người Mỹ, hiện đang giữ chức Giám đốc điều hành (CEO) kiêm Chủ tịch hội đồng quản trị của AMD. Dưới sự lãnh đạo của bà, AMD đã đạt được những bước tiến đáng kể trong ngành công nghiệp bán dẫn.

Trước khi gia nhập AMD vào năm 2012, Su từng có thời gian làm việc tại công ty IBM và Freescale Semiconductor, nơi bà đóng góp vào sự phát triển của các công nghệ bán dẫn. Bà đã nhận được nhiều giải thưởng cho khả năng lãnh đạo của mình. Những đóng góp đáng kể của Su đã củng cố vị thế của bà như một lãnh đạo được kính trọng trong thế giới công nghệ, đặc biệt là trong ngành bán dẫn vốn do nam giới thống trị.

2. Wendi Whitmore, Phó Chủ tịch cấp cao của tổ chức an ninh mạng thuộc công ty an ninh mạng đa quốc gia Palo Alto Networks

Palo Alto Networks là một công ty an ninh mạng đa quốc gia của Mỹ, có trụ sở chính tại thành phố Santa Clara, bang California. Nổi tiếng với các giải pháp tường lửa thế hệ mới (Next-Generation Firewall - NGFW) tiên tiến, Palo Alto Networks cung cấp một nền tảng bảo mật toàn diện giúp bảo vệ các tổ chức khỏi các mối đe dọa mạng ngày càng tinh vi.

Tổ chức an ninh mạng của Palo Alto Networks được biết đến với đội ngũ chuyên gia an ninh mạng hàng đầu, bao gồm các nhà nghiên cứu, chuyên gia phản ứng sự cố và nhà tư vấn giàu kinh nghiệm. Họ làm việc để giúp các tổ chức trên toàn thế giới bảo vệ mình khỏi các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Wendi Whitmore là Phó Chủ tịch cấp cao của tổ chức này. Với hai thập kỷ kinh nghiệm, cô lãnh đạo một nhóm gồm những người ứng phó sự cố và nhà nghiên cứu mối đe dọa ưu tú. Họ giải quyết các mối đe dọa mạng phức tạp, từ phần mềm tống tiền đến hoạt động gián điệp được nhà nước bảo trợ.

Wendi tư vấn cho các nhóm lãnh đạo điều hành về các chương trình bảo mật và giảng dạy các khóa học về an ninh mạng. Trước đây, cô đã lãnh đạo các nhóm tình báo đe dọa và ứng phó sự cố X-Force của IBM và là thành viên được bổ nhiệm của Ban đánh giá an toàn mạng của Bộ An ninh Nội địa Mỹ. Là công ty dẫn đầu về an ninh mạng được công nhận trên toàn cầu, Wendi đóng vai trò then chốt trong việc giải quyết các vi phạm mạng lớn.

3. Tiến sĩ Si Hui Tan, Giám đốc khoa học của Horizon Quantum Computing

Horizon Quantum Computing là một công ty khởi nghiệp công nghệ lượng tử có trụ sở tại Singapore, được thành lập vào năm 2018. Công ty tập trung vào phát triển các phần mềm và công cụ giúp đơn giản hóa việc lập trình và ứng dụng máy tính lượng tử.

Tiến sĩ Si-Hui Tan là Giám đốc khoa học của Horizon Quantum Computing. Với hơn 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học thông tin lượng tử, cô là nhà nghiên cứu tích cực trong lĩnh vực này. Si-Hui có bằng Cử nhân Vật lý tại Viện công nghệ California (Caltech) và bằng Tiến sĩ Vật lý tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Cô gia nhập Horizon Quantum Computing ngay sau khi công ty này thành lập, được thúc đẩy bởi tham vọng biến máy tính lượng tử thành hiện thực cho mọi người. Si-Hui dẫn đầu hoạt động nghiên cứu và phát triển, giám sát hoạt động hàng ngày. Các ấn phẩm phong phú của cô bao gồm những đóng góp cho các tạp chí vật lý hàng đầu và kỷ yếu hội thảo nổi tiếng.

4. Linda Yaccarino, Giám đốc điều hành của X

Công ty X (trước đây là Twitter) là một công ty mạng xã hội được thành lập vào năm 2006, có trụ sở tại Mỹ. Nền tảng mạng xã hội Twitter cho phép người dùng đăng và tương tác với các tin nhắn ngắn gọi là “tweet”. Tweet có giới hạn 280 ký tự và có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, video và liên kết.

Linda Yaccarino là Giám đốc điều hành của X. Việc bổ nhiệm Yaccarino vào công ty X nhằm mục đích tạo ra nguồn thông tin đáng tin cậy, chính xác và theo thời gian thực. Bất chấp sự giám sát chặt chẽ, cô vẫn điều hướng sự phức tạp của mạng xã hội dưới sự giám sát chặt chẽ của công chúng và chính ông chủ Elon Musk.

5. Safra Catz, Giám đốc điều hành Oracle

Tập đoàn Oracle là tập đoàn công nghệ đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ, chuyên phát triển và cung cấp các phần mềm, dịch vụ và giải pháp công nghệ cho doanh nghiệp.

Safra Catz, Giám đốc điều hành của Tập đoàn Oracle, là nhân vật chủ chốt trong ngành công nghệ. Với các vai trò bao gồm chủ tịch và giám đốc tài chính, bà đã lèo lái sự thành công của Oracle. Catz được công nhận là một trong những nữ doanh nhân có ảnh hưởng nhất trên toàn cầu, với giá trị tài sản ròng ước tính là 1,6 tỷ USD. Sự lãnh đạo của cô tiếp tục định hình quỹ đạo của công ty.

6. Mira Mutati, Giám đốc công nghệ của OpenAI

OpenAI là một công ty nghiên cứu phi lợi nhuận về trí tuệ nhân tạo (AI) được thành lập vào năm 2015, có trụ sở tại Mỹ. Mục tiêu của OpenAI là thúc đẩy và phát triển trí tuệ nhân tạo an toàn và có lợi cho toàn nhân loại.

Mira Murati là Giám đốc công nghệ (CTO) của OpenAI từ năm 2018. Những đóng góp đáng chú ý của cô bao gồm việc dẫn dắt phát triển các công nghệ AI đột phá như ChatGPT, DALL-E và GPT-4. Murati giám sát các nhóm nghiên cứu, sản phẩm và an toàn của OpenAI, vượt qua các ranh giới của học máy đồng thời ủng hộ việc sử dụng AI có trách nhiệm và có đạo đức.

Vào tháng 11 năm 2023, cô giữ chức vụ Giám đốc điều hành tạm thời của OpenAI trong một thời gian ngắn. Khả năng tập hợp các nhóm có chuyên môn kỹ thuật và đánh giá cao sứ mệnh sâu sắc của cô là công cụ tạo nên thành công của OpenAI.

7. Raja Teh Maimunah Raja Abdul Aziz, Giám đốc điều hành của Ngân hàng số Hồi giáo Aeon

Ngân hàng số Hồi giáo Aeon là ngân hàng số Hồi giáo đầu tiên tại Malaysia, được thành lập bởi tập đoàn Aeon Financial Service Co Ltd (Nhật Bản) và Aeon Credit Service (M) Bhd. Ngân hàng bắt đầu hoạt động từ tháng 1 năm 2024, cung cấp các dịch vụ tài chính dựa trên nguyên tắc Shariah (Hồi giáo) cho người dùng tại Malaysia.

Sự hòa nhập tài chính là yếu tố then chốt để các cộng đồng phát triển toàn diện. Ngân hàng số đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy điều này vì chúng có khả năng cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất cho những người chưa được tiếp cận ngân hàng (unbanked) ở vùng nông thôn.

Bà Raja Teh Maimunah Raja Abdul Aziz không còn xa lạ với ngành tài chính trong khu vực. Từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các ngân hàng khác nhau, hiện tại bà Raja Teh là Giám đốc điều hành (CEO) của Ngân hàng số Hồi giáo Aeon tại Malaysia. Ngân hàng số Hồi giáo này cũng là ngân hàng đầu tiên theo mô hình này tại Malaysia.

8. Catherine Lian, Tổng giám đốc công nghệ tại IBM ASEAN

IBM ASEAN là tập đoàn con của IBM hoạt động tại khu vực Đông Nam Á. Trụ sở chính đặt tại Singapore, IBM ASEAN chịu trách nhiệm cho các hoạt động kinh doanh của IBM tại 10 quốc gia thuộc khu vực Đông Nam Á.

Catherine Lian đã hoạt động trong thế giới công nghệ được vài năm và được công nhận rộng rãi ở Đông Nam Á vì khả năng giúp các công ty áp dụng những công nghệ tốt nhất hiện có của IBM. Năm 2023, Lian được vinh danh với Giải thưởng Phụ nữ trong lĩnh vực Công nghệ dành cho khu vực tư nhân và các tổ chức phi chính phủ tại Giải thưởng Sáng tạo Toàn cầu, Công nghệ và Dịch vụ của Liên minh Đổi mới thế giới (WITSA) uy tín.

Để truyền cảm hứng hòa nhập, chiến thắng của Lian là minh chứng cho tinh thần kiên cường và nỗ lực không ngừng của phụ nữ trong ngành công nghệ nhằm phá vỡ các rào cản và tạo ra con đường tăng cường tính đại diện và hòa nhập.

9. Tan Hooi Ling, đồng sáng lập Grab

Grab là một công ty công nghệ đa quốc gia có trụ sở chính tại Singapore cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng, bao gồm dịch vụ gọi xe ô tô, dịch vụ gọi xe máy, dịch vụ xe buýt, dịch vụ giao thức ăn,…

Tan Hooi Ling, đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành (COO) của Grab, là một nữ doanh nhân người Malaysia. Cùng với Anthony Tan, bà đã thành lập Grab vào năm 2012, tạo ra một ứng dụng di động kết nối những người tìm kiếm taxi với tài xế.

Dưới sự lãnh đạo của bà, Grab đã huy động được hơn 9 tỷ USD và mở rộng hoạt động trên khắp Đông Nam Á. Sự quyết tâm và đổi mới của Tan Hooi Ling tiếp tục định hình lĩnh vực giao thông vận tải và công nghệ của khu vực. Mặc dù bà đã từ chức khỏi các vị trí điều hành tại Grab vào cuối năm 2023, nhưng Tan Hooi Ling vẫn tiếp tục đồng hành cùng công ty với vai trò cố vấn.

10. Lucy Peng, đồng sáng lập Tập đoàn Alibaba

Alibaba là một tập đoàn đa quốc gia của Trung Quốc hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử, công nghệ tài chính và điện toán đám mây. Tập đoàn được thành lập vào năm 1999 bởi Jack Ma và một nhóm các nhà đầu tư khác.

Lucy Peng, nữ doanh nhân tỷ phú người Trung Quốc, là đồng sáng lập của Tập đoàn Alibaba. Tinh thần kinh doanh của bà đóng vai trò quan trọng trong thành công của Alibaba. Peng từng là giám đốc tại Ant Group và giữ các chức vụ chủ chốt trong Alibaba.

Sau một thời gian ngắn làm Giám đốc điều hành (CEO) của Lazada, hiện Peng là Chủ tịch điều hành của Lazada Group, nơi bà thúc đẩy Lazada mở rộng trong hệ sinh thái của Alibaba. Hành trình của bà là minh chứng cho sự kiên trì, đổi mới và khả năng lãnh đạo trong lĩnh vực công nghệ.