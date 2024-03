Công an Nghệ An tôn vinh 22 phụ nữ tiêu biểu nhân ngày 8/3

(Baonghean.vn) - 22 phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu, cán bộ hội tiêu biểu và nữ Công an cơ sở xuất sắc, đại diện cho hơn 1.300 cán bộ, hội viên phụ nữ Công an Nghệ An đã được Công an Nghệ An tuyên dương, tôn vinh về những thành tích xuất sắc trong năm 2023.

Chiều 5/3, Ban Phụ nữ Công an tỉnh Nghệ An tổ chức gặp mặt và tuyên dương “Phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu”, “Cán bộ hội tiêu biểu” và “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2023.

Dự buổi gặp mặt có Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh. Cùng dự có đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, đại diện cấp uỷ, lãnh đạo các phòng Công an tỉnh.

Lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Phụ nữ Công an tỉnh. Ảnh: Minh Khôi

Trong những năm qua, phụ nữ Công an tỉnh đã thực hiện có hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ, công tác bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác gia đình và trẻ em. Đồng thời, gắn việc học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND với nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua với mục tiêu chung là xây dựng lực lượng CAND, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, ý chí và nhân cách người nữ chiến sỹ công an, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Vừa tận tụy với công việc, vừa tận tâm với các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, hình ảnh phụ nữ Công an Nghệ An có mặt, trao yêu thương tại vùng biên giới, miền núi rẻo cao, các gia đình chính sách trên mọi nẻo đường đã trở nên thân thuộc, để lại dấu ấn đặc biệt trong lòng nhân dân và cấp ủy, chính quyền.

Giao lưu với cá nhân phụ nữ tiêu biểu được tuyên dương. Ảnh: Minh Khôi

Ghi nhận những thành tích và kết quả đạt được, Ban Phụ nữ Công an Nghệ An vinh dự được Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Bộ Công an, UBND tỉnh, Ban Phụ nữ Bộ Công an, Hội LHPN tỉnh Nghệ An tặng 8 Bằng khen, nhiều lượt tập thể và cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, UBND tỉnh, Hội LHPN tỉnh, Công an tỉnh khen thưởng; nhiều lượt hội viên đạt giải cao trong các cuộc thi, hội thi do cấp trên tổ chức.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an tỉnh đã tuyên dương 22 cá nhân điển hình “Phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu”, “Cán bộ hội tiêu biểu” và “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2023.

Lãnh đạo Công an tỉnh tuyên dương 22 cá nhân điển hình “Phụ nữ Công an Nghệ An tiêu biểu”, “Cán bộ hội tiêu biểu” và “Nữ Công an cơ sở xuất sắc” năm 2023. Ảnh: Minh Khôi

Ghi nhận những nỗ lực, thành tích của phụ nữ Công an Nghệ An trong thời gian qua, Thiếu tướng Bùi Quang Thanh - Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, phụ nữ Công an Nghệ An tiếp tục đồng sức, đồng lòng, có thêm nhiều cách làm hay, đổi mới, sáng tạo trên các mặt công tác.

Bên cạnh đó, lãnh đạo công an các đơn vị, địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác phong trào phụ nữ; tạo điều kiện để chị em cống hiến, khẳng định được vị trí, vai trò của mình; có lộ trình xây dựng cán bộ nữ trở thành điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua và trở thành “hạt nhân” đủ tài, đủ đức để đề bạt, bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo, chỉ huy chủ chốt trong các đơn vị.