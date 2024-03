Công an Nghệ An xây dựng lực lượng công an xã chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

(Baonghean.vn) - Thời gian qua, Công an Nghệ An đã dồn lực triển khai nhiều biện pháp, giải pháp xây dựng tổ chức bộ máy, công tác nghiệp vụ…, từng bước xây dựng lực lượng Công an xã trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chính quy, tinh nhuệ, hiện đại từ con người đến cơ sở vật chất

Trước đây, nơi làm việc của Công an xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc chỉ được bố trí 2 phòng vừa phục vụ làm việc, cũng là nơi sinh hoạt chung tại trụ sở UBND xã được xây dựng từ lâu, công trình đã xuống cấp. Nay, trụ sở làm việc của Công an xã Nghi Vạn đã được xây dựng khang trang, rộng rãi, thể hiện sự chính quy, hiện đại. Công trình được đầu tư xây dựng với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, được khánh thành, bàn giao và đi vào hoạt động vào tháng 7/2023 có ý nghĩa rất lớn, góp phần bảo đảm điều kiện làm việc, sinh hoạt cũng như thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở để phục vụ nhân dân tốt hơn.

Trụ sở làm việc Công an xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc được xây dựng nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Công an tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương. Ảnh: Hồng Hạnh

Cùng với hiện đại hóa cơ sở vật chất, phương tiện, hậu cần, kỹ thuật hiện đại, bảo đảm đồng bộ, phù hợp, Công an Nghệ An tập trung xây dựng lực lượng Công an xã ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Xã Yên Sơn, huyện Đô Lương có hơn 1.500 hộ với hơn 6.000 nhân khẩu, giáp ranh nhiều xã, thị trấn, có tuyến đường Quốc lộ 7 đi qua nên tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về an ninh trật tự, nhất là tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản, buôn lậu hàng hóa... Từ khi có chủ trương tăng cường Công an chính quy về xã, công tác đảm bảo an ninh trật tự được bảo đảm. Lực lượng Công an xã ngoài tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đã trực tiếp làm việc với các xóm, “đến từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để nắm tình hình, lập kế hoạch rà soát đối tượng, tụ điểm phức tạp về ANTT. Cùng với đó, rà soát nhân hộ khẩu, quản lý, giáo dục, cảm hóa các đối tượng lầm lỡ...

Ngoài ra, nhờ làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã đã tiếp nhận nhiều nguồn tin, phục vụ tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Minh chứng là, năm 2020, Công an xã Yên Sơn bắt 1 vụ trộm cắp tài sản, 6 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy thì 3 năm sau (năm 2023), không phát hiện, xử lý vụ việc nào liên quan đến trộm cắp tài sản và ma túy.

Mô hình camera an ninh được Công an xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn khai thác hiệu quả, phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Ảnh: Hồng Hạnh

Quyết tâm cao, nỗ lực lớn

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Công an Nghệ An đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền ban hành hệ thống văn bản đầy đủ, toàn diện để lãnh đạo, chỉ đạo các vấn đề về xây dựng lực lượng Công an xã. Theo đó, Đảng ủy Công an tỉnh đã ban hành Đề án về nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của Công an xã, thị trấn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa sự ủng hộ và kết hợp mọi nguồn lực để xây dựng Công an xã, nhất là tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 21 ngày 14/7/2022 về phê duyệt Đề án xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp, sửa chữa trụ sở làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2023 - 2030, với tổng mức đầu tư hơn 1.800 tỷ đồng.

Công an tỉnh bàn giao phương tiện chuyên dụng cho Công an xã, phường, thị trấn, góp phần bảo đảm ANTT cơ sở. Ảnh: Hồng Hạnh

Lãnh đạo Công an tỉnh đã trực tiếp làm việc với thường trực 21/21 huyện, thành, thị ủy để tháo gỡ khó khăn và thống nhất giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn trên địa bàn. Đến nay, có 428/428 xã, thị trấn được bố trí quỹ đất từ 1.000 - 2.000m2 để xây dựng trụ sở; đã hoàn thành xây dựng 155 trụ sở; 273 xã còn lại đã được quy hoạch và dự kiến triển khai thực hiện trong năm 2024 và 2025. Đồng thời, đã đầu tư xây dựng 460/460 Bộ phận một cửa của Công an cấp xã, được lãnh đạo Bộ chỉ đạo nhân rộng toàn quốc.

Thực hiện phương châm của Đảng uỷ Công an Trung ương, Bộ Công an là "Xây dựng con người là trung tâm, hiện đại trước…; xuất phát từ tư tưởng con người là gốc của mọi công việc, xây dựng con người là nhiệm vụ then chốt của then chốt", Công an Nghệ An đã dồn lực thực hiện các biện pháp, giải pháp về xây dựng tổ chức bộ máy, công tác nghiệp vụ của Công an xã. Công an Nghệ An đã dồn lực thực hiện các biện pháp, giải pháp về xây dựng tổ chức bộ máy, công tác nghiệp vụ của Công an xã. Cụ thể, trong điều kiện có nhiều đơn vị hành chính (428 xã, thị trấn), Công an tỉnh ưu tiên tăng cường tối đa biên chế cho lực lượng Công an cấp xã. Đến nay, đã bố trí đủ ít nhất 5 cán bộ Công an chính quy/xã; đã bố trí tối thiểu 1 đồng chí là Trưởng/Phó trưởng Công an xã là điều tra viên, vượt tiến độ theo chỉ đạo của Bộ Công an. Lực lượng Công an chính quy được tăng cường tại cơ sở đã tạo “luồng gió mới”, tạo chuyển biến tích cực, rõ nét về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Trong bối cảnh tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, thời gian qua, việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng Công an xã, thị trấn vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ đã được Công an Nghệ An triển khai bài bản, hiệu quả, đơn cử như việc bổ nhiệm chức danh theo vị trí công tác. Trên cơ sở chỉ đạo của Bộ Công an, Công an tỉnh đã chủ động nghiên cứu, phân công, phân cấp và chuẩn hóa thành các quy trình, quy định cho Công an cấp xã trên tất cả các lĩnh vực.

Làm đường giao thông nông thôn là một trong rất nhiều phần việc thiết thực được lực lượng Công an cơ sở triển khai rộng rãi, với phương châm “Lúc dân cần, lúc dân khó có Công an”. Ảnh: Hồng Hạnh

Bên cạnh đó, chỉ đạo ưu tiên công tác đào tạo, bồi dưỡng Công an xã; riêng năm 2023, Công an tỉnh đã tổ chức hơn 11 lớp đào tạo, tập huấn trên các lĩnh vực; trong đó, đã phối hợp mở các lớp đào tạo tiếng Lào, tiếng dân tộc (đến nay, 100% cán bộ về xã đều qua bồi dưỡng nghiệp vụ Công an xã). Đặc biệt, phân công lãnh đạo Công an huyện phụ trách các xã ít nhất 2 lần/tháng xuống địa bàn kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ cho Công an xã và thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ. Nhờ vậy, lực lượng Công an xã đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và chủ trì, phối hợp tham mưu xử lý hiệu quả các vụ việc nổi lên ngay tại cơ sở, nhất là các vấn đề liên quan đến tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân, các vấn đề liên quan đến an ninh phi truyền thống.

Để tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, thời gian tới, Công an Nghệ An dồn lực thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm. Cụ thể là, tiếp tục rà soát, kiện toàn, bố trí đủ số lượng và đảm bảo chất lượng đối với hoạt động của lực lượng Công an xã, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tốt an ninh, trật tự tại cơ sở; phấn đấu bố trí 8 đồng chí/xã để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an xã, nhất là chuẩn hóa các quy trình, quy định theo hướng “cầm tay chỉ việc” để áp dụng thực hiện trong toàn lực lượng.

Về phía Công an cấp huyện, tích cực tham mưu Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy có chủ trương kiện toàn đồng chí Trưởng Công an xã tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Tiếp tục ưu tiên đào tạo đội ngũ Công an xã; hoàn thiện các tiêu chuẩn bổ nhiệm chức danh đúng quy định. Cùng với đó, tập trung tham mưu, đẩy nhanh tiến độ xây dựng trụ sở Công an xã; mục tiêu đến hết năm 2025, 100% Công an xã đảm bảo điều kiện về trụ sở và cơ sở vật chất phục vụ công tác.