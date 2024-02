Công an Nghệ An: Nỗ lực lớn, kết quả cao trong triển khai thực hiện Đề án 06

(Baonghean.vn) - Sau 2 năm triển khai Đề án 06, với vai trò chủ công, Công an tỉnh Nghệ An luôn gương mẫu, đi đầu triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, qua đó góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lực lượng Công an nói riêng, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung.

Triển khai nhiều chiến dịch cao điểm

Hình ảnh mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An không quản ngại khó khăn, vất vả, vượt núi, băng rừng đến tận nhà cấp căn cước công dân (CCCD) gắn chíp cho người dân đã trở nên quen thuộc, để lại dấu ấn đẹp trong lòng nhân dân. Bản Đinh Hương, xã Tam Đình, huyện Tương Dương với 128 hộ, 540 nhân khẩu, 100% là đồng bào người Thái. Nơi đây, người dân đi rừng, đi rẫy có khi cả tháng trời mới về, đời sống khó khăn.

Lực lượng Công an “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án 06. Ảnh: CANA

Thực hiện cao điểm “70 ngày, đêm” cấp CCCD gắn chíp, xuyên suốt những ngày lễ, Công an huyện Tương Dương đã bám bản, gần dân, hỗ trợ bà con dân bản làm CCCD gắn chíp. Bà Kha Thị Sơn, một người dân trong bản chia sẻ: “chồng mất sớm, bản thân tôi ốm đau thường xuyên, một mình nuôi con bệnh tật, được các cán bộ Công an đến tận nhà lấy dấu vân tay, chụp ảnh làm CCCD, tôi vô cùng cảm ơn…”.

Ngày cuối tuần, chúng tôi theo chân cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đến từng cụm dân cư, tuyến đường, ngõ xóm để đẩy mạnh “phủ xanh” tài khoản định danh điện tử. Đi đến đâu, người dân cũng được lực lượng Công an tận tình hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VNeiD. Những mô hình, cách làm hay của lực lượng Công an cùng với sự chung tay, đồng sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị đã từng bước giúp người dân sớm hưởng được những tiện ích trong thực hiện giao dịch hành chính công cần thiết.

Không kể ngày, đêm, vượt núi, băng rừng, lực lượng Công an Nghệ An đến tận nhà dân làm thủ tục cấp CCCD gắn chíp. Ảnh: CANA

Đây chỉ là hai trong số rất nhiều những việc làm cụ thể mà Công an tỉnh Nghệ An triển khai để thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. Là cơ quan thường trực, Công an tỉnh Nghệ An đã quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh Nghệ An làm tốt vai trò tham mưu trong việc triển khai Đề án. Đồng thời, theo dõi, đánh giá, đôn đốc, kiểm tra các Sở, ngành, địa phương thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ của Đề án 06 và nhất là nghiên cứu đề xuất khắc phục những tồn tại, hạn chế, những “điểm nghẽn” trong quá trình triển khai.

Không kể ngày, đêm vượt qua mọi khó khăn, với quyết tâm chính trị cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Nghệ An tập trung thực hiện chiến dịch “90 ngày đêm”, cao điểm “70 ngày đêm” đẩy mạnh các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật cư trú năm 2020 về việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú; cấp Căn cước công dân; bảo đảm dữ liệu dân cư “đúng, đủ, sạch, sống”; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến; cấp tài khoản định danh điện tử.

Công an huyện Diễn Châu hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: CADC

Cấp gần 3 triệu CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện

Tính đến cuối tháng 12/2023, Công an tỉnh đã cấp được gần 3 triệu CCCD gắn chíp cho 100% công dân đủ điều kiện (Vượt thời hạn Bộ Công an giao 52 ngày), duy trì dữ liệu dân cư bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, đã thu nhận hơn 2 triệu tài khoản và kích hoạt thành công gần 2 triệu tài khoản định danh điện tử (vượt gần 40% chỉ tiêu thu nhận và trên 10 % chỉ tiêu kích hoạt của Bộ Công an giao). Triển khai các tiện ích trên ứng dụng VNeID giúp mang lại nhiều lợi ích cho người dân.

Công an xã Ngọc Lâm cùng Đoàn thanh niên xã xuống tận bản tuyên truyền về việc kích hoạt định danh điện tử cho người dân. Ảnh tư liệu

Công an Nghệ An là một trong những địa phương trên cả nước hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ làm sạch dữ liệu dân cư; phối hợp với các sở, ngành liên quan tập trung làm sạch dữ liệu chuyên ngành để phục vụ kết nối, chia sẻ. Bên cạnh đó, tập trung tổ chức cấp tài khoản an sinh xã hội cho đối tượng hộ nghèo, cận nghèo đủ điều kiện; đẩy mạnh thanh toán học phí bằng phương thức không dùng tiền mặt. Đồng thời, tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 với thủ tục cấp hộ chiếu không gắn chíp điện tử với nhiều cách làm hay, hiệu quả.

Người dân đăng ký khám, chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước công dân. Ảnh tư liệu

Đánh giá kết quả 2 năm triển khai Đề án 06, Đại tá Lương Thế Lộc, Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đề án 06 của Chính phủ là bước đột phá lớn trong cải cách hành chính, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, với vai trò nòng cốt là lực lượng Công an Nghệ An, tham gia triển khai thực hiện. Đề án 06 đã tác động thay đổi lớn về phương thức giao dịch giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp và người dân. Các quy trình, thủ tục hành chính được công khai, minh bạch, hạn chế việc tiếp xúc giữa cán bộ với người dân, doanh nghiệp trong giao dịch thủ tục hành chính, phòng tránh tiêu cực trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính.

Thực tế, sau 2 năm triển khai đã thấy được những lợi ích mà Đề án 06 mang lại. Những kết quả đạt được chính là động lực, tạo sự chuyển biến tích cực từ nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện Đề án 06. Với quyết tâm chính trị cao, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Nghệ An đã và đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, tham mưu, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, vì lợi ích của nhân dân, tất cả “Vì nhân dân phục vụ”.