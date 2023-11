2 cháu nhỏ đuối nước khi đi tắm ở ao bỏ hoang

(Baonghean.vn) - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Nghệ An cho biết vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan (sinh năm 1968), trú tại thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu về tội buôn lậu.