Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Kỷ niệm 58 năm ngày truyền thống ngành Nội chính Đảng (05/01/1966-05/01/2024), sáng nay (3/1), đoàn cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy do đồng chí Hồ Xuân Bảy - Phó Trưởng Ban Thường trực làm trưởng đoàn đã về dâng hương, dâng hoa tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên.

Tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn), lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan Ban Nội chính Tỉnh ủy bày tỏ lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ - lãnh tụ vĩ đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; nhà hoạt động cách mạng lỗi lạc của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế...

Đoàn cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên. Ảnh: LT

Trong những năm qua, ngành Nội chính Đảng nói chung, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An nói riêng luôn đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, chủ động, sáng tạo và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó. Đặc biệt, từ khi được tái thành lập (năm 2013) đến nay, theo chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Nội chính đã tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả trong công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp và tiếp công dân, xử lý đơn, thư của công dân, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; kiềm chế, ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực...

Báo công với Bác, lãnh đạo, cán bộ Ban Nội chính Tỉnh ủy cũng nguyện hứa tiếp tục phát huy truyền thống, mãi mãi học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đoàn cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy dâng hương tại đền Chung Sơn, xã Kim Liên. Ảnh: LT

Tại đền Chung Sơn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, đoàn cán bộ, công chức Ban Nội chính Tỉnh ủy đã thành kính dâng nén tâm hương và lẵng hoa tươi thắm tỏ lòng biết ơn đối với gia tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân đấng sinh thành, anh chị em ruột, những người thân trong gia tộc và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.