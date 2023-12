Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo ban

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -Chiều 13/12, Ban Nội chính Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo ban năm 2023.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Nhiên- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh và đại diện các ban của Tỉnh ủy.

Năm 2023, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là đã tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống, tham nhũng, tiêu cực ban hành 97 văn bản, chủ động ban hành 811 văn bản để đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, nhất là giải quyết các vụ việc, vụ án, xử lý đơn, thư, kiến nghị phản ánh của công dân...

Phối hợp tốt với các cơ quan trong khối nội chính tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban khối nội chính hàng tháng và Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức các phiên họp định kỳ; tham mưu chỉ đạo đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xử lý, giải quyết có hiệu quả các vụ việc, vụ án thuộc diện Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo.

Tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Nội chính Đảng tại điểm cầu tỉnh Nghệ An; Hội nghị trực tuyến sơ kết 1 năm hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh tại điểm cầu Nghệ An; Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm cụm thi đua số 2, Ban Nội chính Trung ương năm 2023 tại Nghệ An. Tham mưu triển khai thực hiện hiệu quả Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân...

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng tiêu cực triển khai 3 đoàn kiểm tra tại 2 địa phương và 1 đơn vị. Rà soát, tham mưu Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo hiệu quả 13 vụ án, 3 vụ việc tham nhũng, tiêu cực. Năm 2023, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã chủ động tự phát hiện, trực tiếp xác minh, báo cáo tham mưu Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo, xử lý 3 vụ việc, vụ án sai phạm trong lĩnh vực kinh tế, tham nhũng, 8 vụ việc liên quan đến các vấn đề phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự trên địa bàn. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Nhiên- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh, đại diện các Ban tham mưu của Tỉnh ủy đánh giá cao sự đoàn kết, thống nhất, dân chủ và kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023 và mong muốn tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục phát huy và đạt những kết quả cao hơn nữa trong tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, tiếp dân, xử lý đơn thư năm 2024.