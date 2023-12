Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy dự Hội nghị kiểm điểm Ban Thường vụ Thị uỷ Thái Hòa

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Năm 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Ban Thường vụ Thị ủy, sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, kinh tế - xã hội của thị xã Thái Hòa tiếp tục có bước phát triển khá; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,4%; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 4.346 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 57 triệu đồng/người/năm, tăng 1,8 triệu đồng/người/năm so với năm 2022.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Thủy

Công tác thu hút đầu tư tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh tiếp tục được quan tâm. Công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách hành chính; kiểm tra, thanh tra, giám sát gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai đồng bộ và có hiệu quả...

Bên cạnh những kết quả đạt được, tại hội nghị, Ban Thường vụ Thị ủy Thái Hòa cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2023. Trên cơ sở đó, bàn các biện pháp khắc phục trong thời gian tới như: Kết quả thu ngân sách từ nguồn cấp quyền sử dụng đất đạt thấp so với kế hoạch; Việc xây dựng và phê duyệt phương án về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối đất với nông, lâm trường bàn giao về địa phương còn chậm; Chỉ số xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp huyện chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Thiết chế văn hóa thể thao tại nhiều khu dân cư chưa đáp ứng được tiêu chuẩn; Công tác phát triển đảng viên chưa đạt yêu cầu đề ra...

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thủy

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được của thị xã Thái Hòa trong năm 2023; tập thể Ban Thường vụ Thị ủy đoàn kết, thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc cũng nghiêm túc chỉ ra những hạn chế, đồng thời định hướng một số nhiệm vụ, giải pháp trong năm 2024. Tập trung rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết để có giải pháp phù hợp; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các nhiệm vụ. Quan tâm xây dựng hệ thống chính trị, nâng cao nhiệm vụ và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Tiếp tục lãnh đạo phát triển kinh tế, khuyến khích mở rộng các mô hình chất lượng cao. Thực hiện có hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, nắm bắt thông tin dư luận, rà soát các vụ việc nổi cộm, kéo dài nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng, tiêu cực để có các biện pháp giải quyết, xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật...