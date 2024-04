Báo Mỹ nhận định phòng tuyến của Ukraine có thể bị phá vỡ vào mùa hè 2024

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Hãng thông tấn TASS ngày 17/4 cho biết, tờ Politico mới đây dẫn lời một số quan chức cấp cao đưa tin, phòng tuyến mà Ukraine duy trì trong nhiều tháng qua tại khu vực triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt có thể bị phá vỡ vào mùa hè năm nay.

Theo tờ báo, phòng tuyến của Ukraine có thể sụp đổ vào mùa hè này do cuộc tấn công của Nga, vì lực lượng Nga đông hơn đáng kể so với lực lượng Ukraine. Nguồn tin của tờ báo cho biết tình hình rất phức tạp do thiếu vũ khí của phương Tây, điều này đang làm suy giảm tinh thần của binh lính Ukraine.

Politico cho biết, các quan chức Ukraine "thầm chấp nhận rằng tổn thất thêm về lãnh thổ là điều không thể tránh khỏi trong mùa hè này", vấn đề đặt ra là chúng sẽ lớn đến mức nào.

Theo đánh giá của tờ báo nói trên, Nga “chưa bao giờ tiến gần hơn đến mục tiêu của mình đến thế” trong khu vực triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt.

Trước đó, Trước đó, Tổng Tư lệnh Ukraine Alexander Syrsky viết trên kênh Telegram của ông rằng, tình hình ở mặt trận đã leo thang một cách nguy hiểm. Vào ngày 16/4, Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã ký một dự luật về tăng cường động viên nhập ngũ, theo đó sẽ cho phép đưa vào quân ngũ thêm hàng trăm nghìn người Ukraine.