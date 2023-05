Bắt đối tượng giết vợ sau 3 giờ gây án

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Do ghen tuông, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Quân đã dùng dao bầu đâm chết vợ và đâm em gái vợ bị thương.

Vào lúc 9h sáng 16/5, Công an huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu nhận được tin báo tại xã Bum Tở xảy ra vụ án mạng, nạn nhân là chị Vàng P M (SN 1994) đã tử vong; chị Vàng L N (SN 1998) bị thương nặng được đưa đi cấp cứu.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Mường Tè báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh tiến hành các biện pháp điều tra. Ban đầu xác định đối tượng gây án là Lường Văn Quân (SN 1989) là chồng của chị M, cùng trú tại địa chỉ trên nhưng đã bỏ trốn.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, các đơn vị chức năng Công an tỉnh phối hợp cùng sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, sau 3 giờ gây án, Lường Văn Quân đã bị lực lượng Công an bắt giữ khi đang ẩn nấp tại đống lốp ô tô cũ sau nhà nghỉ Biên Phòng (thuộc khu 8, thị trấn Mường Tè) để chờ cơ hội tẩu thoát.

Bước đầu, tại cơ quan điều tra, Quân khai nhận, do ghen tuông, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã dùng dao đâm vợ là chị M ngã gục. Em gái chị M lao vào can ngăn cũng bị Quân dùng dao đâm bị thương. Sau đó, đối tượng điều khiển xe máy trốn khỏi hiện trường.

Hiện vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.