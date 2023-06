Bắt nghi phạm cướp tiệm vàng sau 7 giờ gây án

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, vào khoảng 19h20, ngày 29/6, Công an huyện Bảo Thắng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh đã truy bắt thành công nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng tại tổ dân phố số 1, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Theo cơ quan công an, khoảng 12h16 ngày 29/6, tại tiệm vàng Tuyến Thêu ở tổ dân phố số 1, thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng xảy ra vụ cướp.

Nghi phạm gây ra vụ cướp và tang vật. Ảnh: CACC

Nghi phạm đi xe máy màu đen không biển số, đeo găng tay, khẩu trang và đội mũ bảo hiểm che kín mặt, mang theo dao búa vào đập tủ kính của tiệm vàng để cướp tài sản.

Tại thời điểm đó, trong tiệm chỉ có chị Đoàn Thị Thúy Nga (SN 1991) là chủ cửa hàng đang nấu cơm ở bếp phía sau.

Khi phát hiện, chị Nga đi lên nhà thì bị nghi phạm cầm dao dọa chém, chị bỏ chạy ra phía sau nhà hô hoán. Đối tượng đã nhanh chóng lấy vàng tẩu thoát. Tài sản bị cướp sơ bộ ước tính khoảng hơn 20 cây vàng.

Ngay khi nhận được tin báo, Đại tá Cao Minh Huyền, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Bảo Thắng huy động tối đa lực lượng, phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố tập trung truy xét.

Hung khí và số tang vật của vụ án. Ảnh: CACC

Lực lượng phối hợp đã rà soát gần 100 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ và đối tượng lưu động trên địa bàn cũng như các vùng giáp ranh, số công nhân có biểu hiện nghi vấn trong khu Công nghiệp Tằng Loỏng, đồng thời phân công nhiều tổ trinh sát rà soát hàng trăm camera trên các tuyến đường liên xã, đường tỉnh lộ, quốc lộ liên quan đến khu vực xảy ra vụ cướp.

Đồng thời, cơ quan chức năng cũng đã tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông trên toàn địa bàn… để phát động nhân dân tố giác tội phạm.

Sau khi áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng đấu tranh đã xác định được nơi đối tượng lẩn trốn sau khi gây án và huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ phong tỏa khu vực nghi vấn để rà soát.

Số vàng mà nghi phạm cướp bị cơ quan thu giữ được. Ảnh: CACC

Đến 19h20 cùng ngày, lực lượng chức năng đã truy xét và bắt giữ được nghi phạm gây án là Nguyễn Văn Tuấn (SN 1995, trú tại thôn Mường 1, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng) cùng phương tiện gây án và tang vật.

Qua xác minh nhanh được biết, nghi phạm là công nhân xưởng DCP của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hóa chất Đức Giang Lào Cai.