Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An: Điều trị hiệu quả đau dây thần kinh số V

Hậu quả khôn lường của đau dây thần kinh số V

Dây thần kinh số V (số 5) hay còn gọi là dây thần kinh sinh ba, dây thần kinh tam thoa (tên tiếng Anh là Trigeminal Neuralria), là một trong những cơ quan thần kinh chính nằm trên vùng mặt của mỗi người. Bộ dây thần kinh này có ba nhánh ở mỗi nửa mặt, phân bố đối xứng nhau.

Dây thần kinh số V khởi nguồn từ não bộ, đi theo đường ra trước tai rồi vươn tới khuôn mặt. Từ ba nhánh chính, có rất nhiều những nhánh nhỏ được chia ra thành nhiều hướng. Ba nhánh chính của dây thần kinh số V (bao gồm nhánh V1: vươn tới vùng da đầu, da trán, quanh mắt; Nhánh V2: vươn ra khu vực quanh má; Nhánh V3: vươn tới khu vực quai hàm). Dây thần kinh số V có chức năng hỗ trợ điều khiển cơ, tạo ra động tác nhai, kiểm soát việc tạo nước bọt và nước mắt.

Đau dây thần kinh số V là xuất phát từ sự thương tổn nhất định ở một trong ba, hai trong ba hoặc cả ba nhánh dây thần kinh này. Trong đó, nhánh V2 và V3 có tỷ lệ xuất hiện vấn đề cao hơn so với nhánh V1. Bệnh này thường xuất hiện ở độ tuổi sau 60, phụ nữ có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn đàn ông. Đau dây thần kinh sinh ba là một tình trạng đau mạn tính. Nếu bạn bị đau dây thần kinh sinh ba thì chỉ cần kích thích nhẹ ở mặt (ví dụ như đánh răng hoặc trang điểm) cũng có thể làm khởi phát đột ngột cơn đau.

Giáo sư, Tiến sỹ Cao Minh Châu nguyên Chủ nhiệm bộ môn PHCN Đại học Y Hà Nội, Tổng Thư ký Hội PHCN Việt Nam hướng dẫn điều trị tại Bệnh viện PHCN Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Đau dây thần kinh số V. Ảnh minh họa

Trao đổi với bác sỹ Thái Thị Xuân - Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Nghệ An, được biết: “Một vài người nhầm lẫn đau dây thần kinh tam thoa với đau răng hoặc đau đầu. Người ta thường cho rằng chứng đau ở mặt là do răng, nhất là khi cơn đau có vẻ bắt nguồn từ lợi hoặc khu trú gần răng. Hoặc cũng có thể diễn giải tình trạng đau ở mặt do dây thần kinh tam thoa là có liên quan với đau đầu. Chính vì vậy, nếu bạn bị đau mặt và có những biểu hiện triệu chứng kể trên, nhất là đau kéo dài hoặc không hết khi dùng thuốc giảm đau thì bạn nên đi khám bác sỹ. Và người bệnh không nên chủ quan vì đau dây thần kinh số V đem đến cho người bệnh những cơ đau mặt đột ngột và cường độ ngày càng tăng.