BIDV Nghệ An: Ngân hàng tiên phong chuyển đổi số

Ngày 30/6/2022, Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 749/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030", nhằm mục tiêu vừa phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số. Chuyển đổi số làm thay đổi lớn trong hoạt động của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng nói riêng...

Đối với lĩnh vực ngân hàng, bên cạnh số hóa các hoạt động ngân hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng, hướng tới các thông lệ quốc tế, chuyển đổi số lĩnh vực ngân hàng còn góp phần to lớn trong xã hội số như: Thanh toán tiền mặt trong thủ tục hành chính công; gia tăng các tỷ lệ giao dịch không dùng tiền mặt; người dân từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch tại ngân hàng...

Trong đó, Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt là chủ trương quan trọng của Chính phủ, đã được ban hành theo Quyết định số 1813/QĐ-TTg ngày 28/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025.

BIDV Nghệ An là một trong những chi nhánh ngân hàng TMCP lâu đời nhất trên địa bàn và có nhiều đóng góp trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ảnh: PV

Đồng hành cùng chính sách chuyển đổi số, với truyền thống hơn 66 năm hình thành và phát triển, là một trong những chi nhánh ngân hàng TMCP lâu đời nhất trên địa bàn và có nhiều đóng góp to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà, Chi nhánh BIDV Nghệ An xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sâu sắc đến sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn từ năm 2021-2023, BIDV Nghệ An là ngân hàng tiên phong triển khai chuyển đổi số trên địa bàn, trong đó, ưu tiên đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn thành phố Vinh, tập trung vào các khu chợ, tuyến phố, cửa hàng kinh doanh, hộ kinh doanh tiểu thương...

Được cập nhật các công nghệ ngân hàng tiên tiến nhất trên thế giới, ứng dụng Ngân hàng số thế hệ mới SmartBanking của BIDV mang đến cho người dùng nhiều tiện ích ưu việt, có thể kể đến như mở tài khoản mới ngay trên ứng dụng (eKYC) không cần ra quầy ngân hàng, rút tiền/chuyển tiền qua mã QR, thanh toán tiền điện, nước, học phí, viện phí online...; đã mang đến sự thuận tiện và an toàn cho người dân, đáp ứng đầy đủ nhu cầu thanh toán không dùng tiền mặt để thực hiện chủ trương xã hội số của Chính phủ.

Cán bộ Đoàn Thanh niên BIDV Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An phối hợp triển khai phủ mã QR cho tiểu thương khu chợ, TTTM, tuyến phố. Ảnh: PV



Trong tháng 10/2023, BIDV Nghệ An phối hợp với Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác Chương trình “Thanh niên tiên phong chuyển đổi số và xây dựng tuyến phố không dùng tiền mặt” trên các khu chợ, tuyến phố chính của thành phố Vinh. Đoàn viên, thanh niên BIDV Nghệ An và Tỉnh đoàn Nghệ An đã đi đến từng cửa hàng để tuyên truyền, tư vấn mở tài khoản, tạo mã QR thanh toán cho các hộ kinh doanh.

Cán bộ BIDV Nghệ An hướng dẫn thanh toán QR không dùng tiền mặt tại các hộ kinh doanh, tiểu thương. Ảnh: PV

Qua triển khai, tại các quán cà phê, quán ăn, cửa hàng trên các tuyến phố, khu chợ, nhiều khách đến mua sắm và thưởng thức đồ ăn, thức uống thay vì phải chi trả tiền mặt đã thanh toán qua các ứng dụng trên điện thoại. Chị Đặng Thị Hằng - chủ nhà hàng lẩu nướng GaBi tại Trung tâm Thương mại Vinh Center, cho biết: “Tôi thấy mô hình này rất hay và cần thiết để người dân hiểu và áp dụng khi đi mua sắm sẽ tránh được trường hợp bị mất hoặc nhầm lẫn trong việc trả lại tiền thừa...”.

Cán bộ BIDV Nghệ An hướng dẫn sinh viên nộp học phí qua ứng dụng BIDV SmartBanking. Ảnh: PV

Các sản phẩm, dịch vụ của BIDV Nghệ An đã được sự đón nhận nhiệt tình của bà con tiểu thương tại các tuyến phố như: Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Sỹ Sách, Phan Bội Châu, khu Trung tâm Thương mại Vinh Center, VRC; chợ Vinh, chợ Quán Lau, chợ Ga Vinh... và các hộ kinh doanh trên các tuyến phố trung tâm. Các hộ kinh doanh, tiểu thương đã thấy được tầm quan trọng của việc thanh toán không dùng tiền mặt: Vừa thuận tiện, vừa góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Bên cạnh đó, trong năm 2023, BIDV Nghệ An đã phối hợp với nhiều đơn vị, sở, ban, ngành để triển khai nhiều dịch vụ công tiện ích, hiệu quả. Điển hình từ tháng 7 đến tháng 8/2023, BIDV Nghệ An kết nối với Chi cục Thuế thành phố Vinh phối hợp triển khai Cổng thanh toán điện tử, thanh toán thuế phí đa phương tiện trên ứng dụng eTax Mobile của Tổng cục Thuế. Cán bộ BIDV Nghệ An cùng cán bộ quản lý thuế khu vực, địa bàn đi từng hộ kinh doanh, tiểu thương để tuyên truyền và tư vấn dịch vụ thanh toán thuế, phí trên cổng thanh toán điện tử. Qua chương trình phối hợp của 2 đơn vị, người dân, hộ kinh doanh có thể tra cứu, thanh toán, nộp các khoản thuế, phí môn bài, thuế đất phi nông nghiệp... mọi lúc, mọi nơi trên ứng dụng eTax Mobile và ứng dụng Ngân hàng BIDV SmartBanking mà không cần phải đến ngân hàng hay cơ quan thuế.

Trụ sở Ngân hàng BIDV Nghệ An. Ảnh: PV

Bên cạnh cung cấp sản phẩm dịch vụ phục vụ quá trình chuyển đổi số đến với khách hàng, ngày 5/9/2023, BIDV đưa hệ thống Core Banking mới vào vận hành. BIDV đã sẵn sàng cung cấp sản phẩm, dịch vụ có hàm lượng công nghệ cao đến khách hàng, đáp ứng nhu cầu của cuộc cách mạng 4.0 và quá trình chuyển đổi số quốc gia.