Các doanh nghiệp vận tải trên Quốc lộ 7 ký cam kết thực hiện quy định về an toàn giao thông

Sáng 13/12, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải thường xuyên hoạt động trên tuyến Quốc lộ 7 và Quốc lộ 7C.

Buổi tuyên truyền, ký cam kết tổ chức tại Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 vào sáng 13/12. Ảnh: P.V

Tại buổi tuyên truyền, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 đã quán triệt cho chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải về Luật Giao thông đường bộ; cảnh báo về các vụ tai nạn giao thông; các quy định không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện, khả năng điều khiển, người đã sử dụng rượu, bia, có biểu hiện sử dụng ma túy hoặc các chất kích thích khác; không đưa phương tiện chưa đảm bảo an toàn kỹ thuật, hết hạn đăng kiểm, hết niên hạn sử dụng vào hoạt động vận tải hàng hóa; cảnh báo về các lỗi vi phạm thường gặp như: quá khổ, quá tải, quá tốc độ, vi phạm phần đường, làn đường…

Đại diện chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải ký cam kết. Ảnh: P.V

Cũng tại buổi tuyên truyền, đại diện chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải đã ký cam kết về việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong quá trình hoạt động kinh doanh, lưu thông trên đường.

Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế xe đầu kéo chở quặng trên tuyến Quốc lộ 7. Ảnh: P.V

Tuyến Quốc lộ 7 và Quốc lộ 7C có mật độ phương tiện lưu thông cao, trong đó, tuyến Quốc lộ 7 có rất nhiều xe chở quặng lưu thông hằng ngày. Do đó, cùng với tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, hoạt động tuyên truyền, tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đối với chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải thường xuyên hoạt động trên tuyến Quốc lộ 7 và Quốc lộ 7C được Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2 chú trọng. Thông qua đó, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức của người tham gia giao thông, cụ thể là lái xe kinh doanh vận tải trong tự giác chấp hành nghiêm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, góp phần xây dựng “Văn hóa giao thông”, kéo giảm tai nạn giao thông.