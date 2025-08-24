Xã hội Các xã ven sông Lam chủ động ứng phó bão số 5 Thực hiện công điện của các cấp, tính đến chiều 24/8, các xã ven sông Lam có nguy cơ ngập lụt cao chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bão số 5 (Kajiki).

Chiều 24/8 tại xã Lam Thành (huyện Hưng Nguyên cũ), trời đổ mưa nặng hạt, các thành viên Ban Phòng, chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn xã về các xóm để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống bão. Tại khu vực xóm 9, lực lượng dân quân xã phối hợp với bà con nhân dân chặt tỉa cành những cây cổ thụ.

Xã Lam Thành huy động người và phương tiện chặt tỉa cành cây đa cổ thụ. Ảnh: Công Kiên

Cây đa có kích thước lớn, tán và cành tỏa rộng nên có nguy cơ gãy đổ khi gió giật mạnh. UBND xã phải huy động hơn 20 người, bao gồm dân quân và người dân địa phương cùng 1 máy xúc để triển khai việc tỉa cành. Đồng thời, những cây cao lớn, nhiều cành tỏa rộng cũng được chặt tỉa, nhằm giảm đến mức thấp nhất rủi ro do bão số 5 gây ra.

Lãnh đạo xã Lam Thành chỉ đạo việc chặt tỉa cành cây trước khi bão số 5 đổ bộ. Ảnh: Công Kiên

Theo ông Lê Khánh Quang - Phó Chủ tịch UBND xã Lam Thành, trong ngày hôm nay (24/8), cùng với việc chặt tỉa cành cây, xã đã chỉ đạo các xóm trên địa bàn nạo vét, khơi thông kênh mương để phòng, chống ngập úng; tuyên truyền, vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, đặt bao cát trên mái nhà, di dời các hộ ở vùng thấp trũng đến địa điểm an toàn.

Người dân xã Lam Thành đặt bao cát lên mái tôn. Ảnh: Công Kiên

Đặc biệt, hệ thống loa truyền thanh của xã liên tục phát công điện chỉ đạo của các cấp, cập nhật tình hình cơn bão số 5 và các giải pháp giảm thiểu thiệt hại. Nhờ đó, công tác phòng, chống bão được triển khai kịp thời, nhất là các xóm ở khu vực ngoài đê Tả Lam.

Người dân xã Lam Thành nẹp cửa cuốn để hạn chế tác hại của gió bão. Ảnh: Công Kiên

Ông Lê Khánh Quang cho biết: “Xác định bão số 5 sẽ đổ bộ vào địa bàn và có mưa với cường độ lớn, lãnh đạo xã đã triển khai đồng loạt các giải pháp phòng, chống bão; sẵn sàng sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhất là những người già neo đơn. Hạn chế thấp nhất thiệt hại về nhà ở, hệ thống lưới điện; bảo vệ sản xuất nông nghiệp; ngập úng vùng trũng thấp…”.

Người dân xã Lam Thành khơi thông dòng chảy, phòng, chống ngập úng trước khi bão số 5 đô bộ. Ảnh: Công Kiên

Cũng như xã Lam Thành, xã Thiên Nhẫn (thuộc huyện Nam Đàn cũ) đã tích cực triển khai một cách kịp thời các biện pháp ứng phó với cơn bão số 5. Ban Phòng, chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn xã đã kiểm tra, rà soát lại các nhà ở xuống cấp có nguy cơ bị sập để chằng chống nhà cửa, vận động nhân dân chặt tỉa cây trên các trục đường của xóm, trong khuôn viên các hộ dân.

Người dân xã Thiên Nhẫn đặt bao nước lên mái tôn phòng chống bão. Ảnh: CSCC

Đồng thời, tuyên truyền cho người dân về diễn biến cơn bão số 5, nghiêm cấm việc vớt củi, đánh bắt cá, đào bắt chuột, dế trên sông, ao, hồ, đập… gây nguy hiểm đến tính mạng, cấm mọi hình thức giăng lưới bắt cá tại các đập, các cống tiêu nước.

Ông Nguyễn Văn Chính - Chủ tịch UBND xã Thiên Nhẫn cho biết: “Chúng tôi sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão và mưa lũ do hoàn lưu bão. Tổ chức cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình huống thiên tai để nhân dân chủ động ứng phó bảo đảm an toàn; tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân các biện pháp kỹ năng ứng phó, nhất là gió mạnh, ngập lụt, sạt lở đất. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”. Rà soát, sẵn sàng phương án sơ tán người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm”.

Bên cạnh xã Lam Thành và Thiên Nhẫn, đến thời điểm hiện nay, các xã nằm dọc sông Lam thuộc địa bàn huyện Hưng Nguyên và Nam Đàn (cũ) đã triển khai kịp thời các biện pháp ứng phó với bão số 5. Với nỗ lực của chính quyền và nhân dân các địa phương, hy vọng thiệt hại của cơn bão sẽ được hạn chế đến mức thấp nhất.