Cách sử dụng phanh xe ô tô đúng và an toàn

Sử dụng phanh ô tô sai cách có thể gây mất an toàn cho người ngồi trên xe và gây hậu quả nghiêm trọng cho cả người tham gia giao thông xung quanh.

Phanh là một trong những hệ thống an toàn quan trọng nhất trên ô tô. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách sử dụng phanh đúng cách và an toàn. Dưới đây là các kỹ thuật phanh ô tô an toàn.

Đạp/nhả phanh theo nhịp

Nếu ô tô không được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS thì xe dễ gặp hiện tượng bó phanh khi chạy với tốc độ cao, gây trượt bánh, khóa bánh khiến tài xế bị mất lái.

Để tránh tình trạng mất kiểm soát, cần áp dụng đúng kỹ thuật phanh bằng cách đập/nhả phanh liên tục và dứt khoát. Quá trình này giúp giảm ma sát và áp lực phanh, từ đó giảm tốc độ an toàn, nhất là trường hợp phanh gấp khi chạy với tốc độ cao.

Rà phanh

Rà phanh là cách phanh xe ô tô được sử dụng phổ biến nhưng lại là kỹ thuật không được khuyến khích. Bởi, rà phanh liên tục tạo ma sát lớn, làm dầu phanh dễ bị sôi, có thể gây mất áp suất phanh hoặc cháy má phanh. Vì vậy, không nên rà phanh quá dài, nhất là trong các trường hợp xe tải nặng, đang xuống đèo dốc...

Chỉ khi vào cua, tài xế có thể giữ tốc độ cao và bắt đầu rà phanh bằng một lực vừa phải. Khi đó, xe vẫn giữ tốc độ cao mà không bị mất lái.

Giảm tốc độ kết hợp phanh và về số thấp

Thay vì phanh lực mạnh, tài xế có thể phanh xe an toàn hơn nhờ việc kết hợp đạp phanh với chuyển xe về số thấp. Cách này được khuyên áp dụng khi xe chạy vào những đoạn đường khó như đèo dốc, tải nặng...

Khi về số thấp, xe được hãm thêm bởi phanh động cơ. Điều này giúp giảm áp lực, hạn chế các tình trạng xấu như dầu phanh bị sôi, cháy má phanh, mất áp suất phanh hay xe bị mất phanh...Kỹ thuật này cũng giúp ích rất nhiều trong trường hợp xe bị mất phanh.

Phanh dưới ngưỡng tối đa

Phanh dưới ngưỡng tối đa là người lái chủ động đạp phanh tới một lực tối đa và giữ sao cho chưa vượt qua giới hạn dẫn tới trượt bánh. Kỹ thuật phanh này có thể áp dụng khi lái xe thông thường hoặc trên đường đua.

Những tài xế nhiều kinh nghiệm có thể cảm nhận độ rung của vô lăng để biết được lực phanh đã gần tới ngưỡng hay chưa.

Phanh khẩn cấp

Kỹ thuật phanh khẩn cấp được áp dụng trong tình huống bất ngờ. Lúc này, nếu phanh đột ngột với lực phanh mạnh, xe có thể bị bó phanh. Tình huống này có thể khiến xe bị mất lái.

Kỹ thuật phanh khẩn cấp đúng cách và an toàn là đạp mạnh chân phanh đến khi cảm giác bánh xe bắt đầu trượt nhẹ trên đường nhưng vẫn đi theo sự kiểm soát của tay lái thì lập tức nhả chân phanh. Đây là kỹ thuật đạp phanh chạm ngưỡng. Khi xe hết trượt lại tiếp tục phanh, sau đó gần đến điểm trượt thì nhả phanh. Lặp lại các bước này cho đến khi xe dừng lại.

Lưu ý, kỹ thuật phanh này chỉ phù hợp với tài xế có kinh nghiệm. Nếu là lái mới, hãy thường xuyên luyện tập để có thêm kinh nghiệm xử lý tốt nhất trong những tình huống thực tế.

Ngày nay, nhiều dòng xe được trang bị công nghệ an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hệ thống hỗ trợ lực phanh BA, hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD... giúp hạn chế tối đa những tình huống nguy hiểm lúc phanh.

Tuy nhiên, những tính năng trên đây chỉ hỗ trợ một phần nào đó, quan trọng nhất là thao tác của lái xe. Do đó, không nên phụ thuộc hoàn toàn vào hệ thống phanh này. Nếu gặp tình huống khẩn cấp, tài xế vẫn nên áp dụng những phương pháp kỹ thuật phanh đúng cách như để đảm bảo an toàn tối đa trong mọi trường hợp.