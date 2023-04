Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu

(Baonghean.vn) - Trong thời gian 2 ngày (29/4 – 30/4), Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã cử các đoàn công tác tiến hành kiểm tra công tác trực, sẵn sàng chiến đấu tại trong các ngày nghỉ lễ các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.

Qua kiểm tra thực tế, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của chỉ huy các cấp; duy trì nghiêm túc trực chỉ huy, trực ban, trực chiến và trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện kỹ thuật, hệ thống thông tin liên lạc bảo đảm đồng bộ, thông suốt; tổ chức canh trực, tuần tra canh gác bảo vệ an toàn kho tàng, doanh trại không để xảy ra mất an toàn, cháy nổ; chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng nắm chắc tình hình địa bàn sẵn sàng xử lý tốt các tình huống góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đánh giá cao công tác trực, sẵn sàng chiến đấu của các cơ quan, đơn vị lãnh đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh yêu cầu chỉ huy đơn vị chủ động giáo dục sâu sắc cho cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần cảnh giác, nhận thức rõ vị trí, ý nghĩa, nhiệm vụ công tác trực sẵn sàng chiến đấu trong dịp lễ. Tiếp tục duy trì nghiêm túc các chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến và trực sẵn sàng chiến đấu.

Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn, dự báo chính xác các tình huống, không để bị động bất ngờ; thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu đã xác định; chuẩn bị đầy đủ con người, phương tiện kỹ thuật sẵn sàng cơ động giúp dân khi có lệnh.

Bên cạnh đó các cơ quan, đơn vị tổ chức cho bộ đội các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, lành mạnh trong các ngày nghỉ lễ tại các cơ quan đơn vị mình.