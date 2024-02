Cần gấp rút đưa Bến xe Nam Vinh vào hoạt động

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Dự án quan trọng

Bến xe Nam Vinh, cùng Bến xe Bắc Vinh là một trong những dự án quan trọng nhằm góp phần phân luồng lại giao thông, giúp giảm tải áp lực vận tải cho khu vực trung tâm thành phố, nhất là các tuyến vận tải hành khách cố định xuất phát từ Vinh đi các tỉnh phía Bắc và phía Nam. Vậy nhưng, trong khi Bến xe Bắc Vinh đã hoàn thành và đi vào khai thác từ năm 2018 thì Bến xe Nam Vinh dù đã cơ bản hoàn thành nhưng vẫn chưa đưa vào hoạt động được vì việc đấu nối với Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh chưa xong.

Bến xe Nam Vinh nhìn từ trên cao. Ảnh: TĐ

Theo tìm hiểu của chúng tôi, Bến xe Nam Vinh được xây dựng với quy mô là bến xe loại 1, có diện tích xây dựng bến 100.000m2, công suất 500 chuyến xe xuất bến mỗi ngày và 15.000 lượt người đi xe; tổng mức đầu tư 250 tỷ đồng. Thời gian thực hiện được giới thiệu là từ tháng 5/2009, dự kiến hoàn thành vào tháng 7/2011. Dù vậy, đến năm 2020, Bến xe Nam Vinh mới được tiến hành xây dựng với diện tích 46.200m2. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng bến xe có diện tích 19.000m2 với tổng mức đầu tư 32 tỷ đồng. Đến tháng 3/2023, bến xe này đã hoàn thành các hạng mục, sẵn sàng hoạt động từ giữa năm 2023.

Được biết, việc xây dựng Bến xe Bắc Vinh và Bến xe Nam Vinh là nhằm thực hiện quy hoạch bến xe và phân luồng các tuyến xe khách nội, ngoại tỉnh, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm thành phố Vinh. Trong đó, thực hiện Quyết định số 25/2011/QĐ-UBND ngày 30/5/2011 về việc ban hành quy hoạch hệ thống bến xe khách trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2020 của UBND tỉnh Nghệ An, một số bến xe không còn phù hợp với quy hoạch hệ thống giao thông trên địa bàn đã được di dời.

Từ trong Tết, việc thi công điểm đấu nối vẫn chưa thực hiện xong. Ảnh: TĐ

Khi Bến xe Nam Vinh cơ bản đã hoàn thành vào tháng 3/2023, đến ngày 30/4/2023, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, hoạt động vận tải khách tại Bến xe chợ Vinh cũng đã dừng lại. Toàn bộ các tuyến vận tải hành khách cố định (bao gồm các tuyến ngoại tỉnh và nội tỉnh) khai thác tại Bến xe chợ Vinh được điều chuyển về hoạt động tại các bến xe nằm ở vùng ven thành phố Vinh và huyện Hưng Nguyên, trong đó có Bến xe Nam Vinh.

Đảm bảo việc phân luồng giao thông

Có thể thấy rằng, dự án Bến xe Nam Vinh là dự án rất quan trọng, khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm áp lực của các phương tiện vận chuyển ngày càng phát triển tại các bến xe như: Bến xe Bắc Vinh, Bến xe chợ Vinh…; đảm bảo khả năng kết nối đồng bộ hệ thống giao thông, hạn chế các phương tiện vận tải tham gia giao thông trong khu vực nội thành Vinh và tạo thuận lợi cho các phương tiện vận tải từ khu vực phía Nam về thành phố Vinh.

Các tuyến xe khách cố định hoạt động tại Bến xe chợ Vinh trước thời điểm buộc phải dừng hoạt động vận tải khách. Ảnh: QA

Tuy nhiên, trên thực tế, việc yêu cầu dừng các hoạt động vận tải hành khách khi Bến xe Nam Vinh chưa thực sự đi vào hoạt động đã khiến cho nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách hoạt động tại Bến xe chợ Vinh “trở tay không kịp”. Thực tế, trước thời điểm hoạt động vận tải khách tại Bến xe chợ Vinh phải dừng hoạt động, có 18 tuyến vận tải khách, với hơn 100 đầu xe, xuất phát từ bến xe này đi các huyện trong tỉnh và đi vào các tỉnh phía Nam như: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế… Hầu hết các đơn vị chọn Bến xe chợ Vinh làm điểm đi và đến cơ bản là để phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa kết hợp hành khách từ chợ Vinh - một trong những trung tâm đầu mối hàng hóa lớn nhất của Nghệ An.

Ông Lê Văn Khuyến - Trưởng Bến xe chợ Vinh cho biết, hiện tại thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, các phương tiện vận tải khách không còn hoạt động tại bến xe này, tuy nhiên, bến cũng đã nhận được nhiều phản ánh của các đơn vị vận tải cho rằng, việc dừng hoạt động vận tải khách quá sớm, khi Bến xe Nam Vinh chưa hoàn tất việc đấu nối với Quốc lộ 1 đã làm ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các đơn vị vận tải, khi các phương tiện phải vào các bến xe xa hơn như Bến xe Bắc Vinh, trong khi hàng hóa thì phải “tăng bo” từ chợ Vinh ra xe với khoảng cách lớn hơn, làm tăng chi phí vận chuyển.

Phía chủ đầu tư cho biết, việc thi công điểm đấu nối sẽ được hoàn thiện trong thời gian tới. Ảnh: TĐ

Về vấn đề đầu nối Bến xe Nam Vinh với Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh, vào ngày 27/11/2023, UBND tỉnh Nghệ An đã có Quyết định 3863/QĐ-UBND về việc phê duyệt điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, UBND tỉnh trên cơ sở đề nghị của Sở Giao thông vận tải, đã phê duyệt điểm đấu nối đường nhánh từ Bến xe Nam Vinh vào Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh tại Km22+900 (phải tuyến). UBND tỉnh cũng giao cho Sở Giao thông vận tải hướng dẫn các chủ đầu tư, chủ sử dụng nút giao về trình tự, thủ tục đấu nối đường nhánh vào quốc lộ đảm bảo theo quy định; tổng hợp danh mục các điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh cũng đã giao cho Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An làm chủ đầu tư, chủ sử dụng nút giao căn cứ hồ sơ pháp lý liên quan dự án để giải phóng mặt bằng đủ diện tích để thiết kế nút giao, lựa chọn đơn vị tư vấn, thiết kế có đủ năng lực thiết kế đảm bảo các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành (bố trí làn tăng, giảm tốc, biển báo hiệu, sơn phân làn, đảo giao thông…), để đảm bảo an toàn giao thông trong quá trình khai thác, sử dụng nút giao. Đồng thời phải tổ chức quản lý, bảo trì thường xuyên nút giao và chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn giao thông tại nút giao này.

Quyết định phê duyệt điểm đấu nối đường nhánh vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Ảnh: TĐ

Được biết, hiện tại phía Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An cũng đã được Khu quản lý đường bộ 2 cấp phép triển khai thi công điểm đấu tại khu vực nói trên. Tuy vậy, đến thời điểm hiện nay, mặc dù trước nhu cầu bức thiết nhưng việc thi công vẫn chưa xong. Ông Trần Minh Thành - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Nghệ An giải thích: Đơn vị đã được cấp phép thi công điểm đấu nối giữa Bến xe Nam Vinh với Quốc lộ 1 tuyến tránh Vinh tại Km22+900 (phải tuyến), tuy nhiên, do thời gian vừa qua thời tiết không thuận lợi, trời mưa nhiều nên chưa xong được. Sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đơn vị sẽ tiếp tục đôn đốc nhà thầu thi công hoàn thiện để đưa vào sử dụng trong thời gian sớm nhất.

Liên quan đến phương án phân luồng, điều tiết phương tiện sau khi Bến xe Nam Vinh đi vào hoạt động, ông Thành cũng cho biết, sẽ thực hiện theo phương án mà UBND tỉnh đã ban hành khi chấm dứt hoạt động vận tải khách tại Bến xe chợ Vinh. Theo đó, các tuyến liên tỉnh phía Nam sẽ xuất phát tại Bến xe Nam Vinh - rẽ theo đường tránh thành phố Vinh - cầu Bến Thủy 2 - các tỉnh phía Nam và ngược lại. Các tuyến nội tỉnh có lộ trình đi các huyện phía Bắc, Tây Bắc và dọc Quốc lộ 1, Quốc lộ 48 và Quốc lộ 7...: Bến xe phía Nam thành phố Vinh - đường tránh thành phố Vinh - thị trấn Quán Hành - Quốc lộ 1 - các huyện dọc tuyến đường nêu trên.