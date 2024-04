Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

Chiều 4/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí tháng 4/2024. Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Trần Minh Ngọc - Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh.

Tại hội nghị, đánh giá công tác báo chí trong tháng 3, đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Trong tháng 3/2024, các cơ quan báo chí đã chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông. Nhiều cơ quan báo chí đã có các bài viết, chuyên đề, phóng sự, chương trình chất lượng, đậm nét về các chủ đề trọng điểm trong tháng.

Đồng chí Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thông tin tại hội nghị. Ảnh: Ngân Hạnh

Cụ thể, trên lĩnh vực thời sự, chính trị, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền đậm nét các hoạt động đối nội, đối ngoại của tỉnh; những nội dung trọng tâm trong các phiên họp thường kỳ tháng 3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; hoạt động kỷ niệm 76 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân đã được thông tin, cập nhật kịp thời và đầy đủ.

Công an Nghệ An đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân. Ảnh: Thành Cường

Ngoài ra, các cơ quan báo chí đã phản ánh bất cập tại một số dự án, đề cập một số vấn đề như: tình trạng vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại một số dự án gây chậm tiến độ; giá cước vận tải tăng gây khó khăn, áp lực cho doanh nghiệp; tồn tại, bất cập tại một số cụm khu công nghiệp; vấn đề nợ thuế; tình trạng khai thác cát, khoáng sản, phá rừng trái phép; ô nhiễm môi trường, một số công trình dự án xuống cấp, không phát huy hiệu quả…

Về lĩnh vực văn hóa, trong tháng 3 vừa qua, các cơ quan báo chí đã có nhiều bài viết, hình ảnh về các hoạt động, không khí lễ hội trên địa bàn tỉnh, góp phần tăng cường quảng bá các di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của Nghệ An đến với người dân cả nước và bạn bè quốc tế cũng như thu hút khách du lịch.

Lễ hội Đền Quả Sơn. Ảnh: Thành Cường

Đồng thời, một số cơ quan báo chí có các bài viết phản ánh tình trạng biến tướng, thương mại hóa, lạm dụng lễ hội để trục lợi; vấn nạn “buôn thần, bán thánh”, mê tín, dị đoan… làm mai một giá trị văn hóa truyền thống; nhấn mạnh hiệu quả của việc ngành du lịch triển khai những giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch phát triển, góp phần quảng bá thương hiệu du lịch xứ Nghệ.

Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An, trong đó có sự kiện khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh, dự kiến vào giữa tháng 4 tới. Công trình tượng V.I.Lênin tại thành phố Vinh là biểu tượng của tình hữu nghị giữa hai nước Việt – Nga nói chung, biểu tượng văn hóa, nghệ thuật, thể hiện tình cảm của nhân dân hai tỉnh Nghệ An và U-li-a-nốp nói riêng.

Khu vực sẽ lắp đặt tượng đài V.I. Lê-nin gần vòng xuyến, giữa Đại lộ V.I.Lê-nin với đường Nguyễn Phong Sắc, thành phố Vinh. Ảnh tư liệu

Qua sự kiện này, các cơ quan báo chí cần tuyên truyền mối quan hệ tốt đẹp và các hoạt động đối ngoại giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh U-li-a-nốp, làm sâu sắc hơn các hoạt động hợp tác song phương trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, y tế, giáo dục và đào tạo, du lịch…

Ngoài ra, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét các sự kiện, các ngày lễ lớn trong tháng, đặc biệt đẩy mạnh các tin, bài về các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024).