Chú trọng khâu quản lý đảng viên để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(Baonghean.vn) - Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ; bởi vậy, thời gian qua, các cấp uỷ Đảng ở Nghệ An đã trăn trở đề ra nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Một cuộc sinh hoạt chi bộ mở rộng gắn với tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội tại Đảng bộ xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Mai Hoa

Chú trọng công tác quản lý đảng viên

Chi bộ xóm Liên Hoa, xã Diễn Xuân (Diễn Châu) được thành lập sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập xóm 9 và xóm 10, thành xóm Liên Hoa. Hiện chi bộ có 57 đảng viên, chủ yếu thuộc hộ gia đình sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, đây được đánh giá là chi bộ mạnh, nhiều năm xếp loại xuất sắc và các phong trào của xóm dẫn đầu ở địa phương.

Kết quả đó chính từ việc chi bộ đã quy tụ và phát huy sức mạnh của tổ chức Đảng và người dân. Theo Bí thư Chi bộ xóm Liên Hoa - đồng chí Ngô Sỹ Minh, việc quản lý đảng viên phải thật sự chặt chẽ, từ việc tham gia sinh hoạt thường kỳ, đến trách nhiệm của người đảng viên trong thực hiện nghị quyết của chi bộ và đảng bộ cấp trên.

Bộ mặt nông thôn mới xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu đổi mới. Ảnh: Mai Hoa

Tìm hiểu sinh hoạt chi bộ ở xóm Liên Hoa, chúng tôi được biết, nội dung sinh hoạt chi bộ định kỳ và chuyên đề được chi ủy lựa chọn sát nhiệm vụ xây dựng Đảng và phong trào của xóm; nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm. Các nội dung trọng tâm của xóm được chi bộ thảo luận, thống nhất trước khi triển khai.

Như liên quan đến công tác phát triển đảng viên hay thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao; sản xuất nông nghiệp, bảo vệ môi trường,... sau khi được chi bộ bàn bạc dân chủ, thống nhất, sẽ phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cấp ủy và đảng viên triển khai thực hiện.

Trong các hoạt động, đảng viên tiên phong làm trước, ngay như bí thư chi bộ - đồng chí Ngô Sỹ Minh đã tiên phong hiến 200 m2 đất và đóng góp tiền để cùng bà con nhân dân mở rộng đường giao thông, làm đường cờ, khuôn viên nhà văn hóa, trồng cây xanh...

Lãnh đạo xã Diễn Xuân (Diễn Châu) kiểm tra việc treo khẩu hiệu, chỉnh trang bộ mặt nông thôn mới. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diễn Xuân cho biết: Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được cấp ủy tập trung lãnh đạo. Từ đó, việc sinh hoạt tại các chi bộ ngày càng phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ; thời gian sinh hoạt được duy trì nề nếp vào ngày 3 - 5 hàng tháng; nội dung sinh hoạt được chuẩn bị kỹ lưỡng theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả gắn với tình hình thực tiễn ở cơ sở. Ý thức, trách nhiệm tham gia sinh hoạt chi bộ của đảng viên cao hơn, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt trung bình từ 85 - 97%.

Trong sinh hoạt, cấp ủy chi bộ chủ động triển khai các vấn đề trọng tâm, thảo luận và đề ra nghị quyết sát, đúng về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các lĩnh vực đời sống xã hội, các đoàn thể xóm và tổ chức thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến mọi mặt của địa phương.

Bên cạnh đó, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành về dự sinh hoạt với các chi bộ để trực tiếp nắm tình hình, kịp thời đưa ra các giải pháp giúp chi ủy, chi bộ có thêm kinh nghiệm, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Diễn Xuân cũng khẳng định: Từ nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tạo phong trào ở từng xóm, cơ quan, đơn vị mạnh lên, góp phần thúc đẩy phong trào chung của xã, nhất là đưa xã Diễn Xuân về đích nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.

Huy động sức dân làm đường giao thông nông thôn ở huyện Diễn Châu. Ảnh: Mai Hoa

Nhiều giải pháp cụ thể

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Thấm nhuần tư tưởng của Người cùng với thực tiễn công tác xây dựng Đảng, thời gian qua, các cấp ủy Đảng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của chi bộ thông qua nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ bằng nhiều giải pháp cụ thể, tích cực.

Trên cơ sở thực hiện Chỉ thị 13 về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định số 08 (nay là Quy định số 27) về đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy tích cực triển khai, áp dụng sáng tạo, đổi mới với nhiều giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Ở Diễn Châu, Huyện ủy chú trọng lựa chọn đội ngũ cấp ủy cơ sở có phẩm chất, năng lực. Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ chi ủy chi bộ, đội ngũ xóm trưởng để phát huy tinh thần trách nhiệm và gương mẫu trong điều hành, hướng dẫn cơ sở. Mặt khác, theo chia sẻ của đồng chí Nguyễn Văn Lợi - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Diễn Châu, huyện đã chỉ đạo cấp ủy cơ sở linh hoạt trong chuyển đổi hình thức sinh hoạt chi bộ phù hợp với thực tiễn. Đó là sinh hoạt trong điều kiện xảy ra dịch bệnh, hay tổ chức sinh hoạt theo từng tổ Đảng đối với các chi bộ có đông đảng viên.

Lãnh đạo Thị ủy Thái Hòa trao đổi với cán bộ, người dân xóm 7, xã Nghĩa Thuận. Ảnh: Mai Hoa

Tại thị xã Thái Hòa, đồng chí Nguyễn Hữu Hào - Trưởng ban Tổ chức Thị ủy cho biết: Các cấp ủy quan tâm nâng cao tinh thần trách nhiệm, phương pháp điều hành, năng lực tổ chức sinh hoạt chi bộ cho chi ủy, bí thư chi bộ. Trong sinh hoạt chi bộ chú trọng các chuyên đề giáo dục, rèn luyện, đấu tranh phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên. Qua đó, đảng viên được quản lý chặt chẽ hơn, ngày càng có ý thức, trách nhiệm trong việc tham gia sinh hoạt Đảng, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên và nhiệm vụ cấp ủy, chi bộ giao, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ và tổ chức cơ sở Đảng.

Với huyện Nghi Lộc, bên cạnh đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ, đặc biệt còn tập trung sinh hoạt mở rộng, sinh hoạt chuyên đề. Đồng chí Định Thị Hạnh - Phó trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc cho biết: Huyện chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định, hướng dẫn của cấp trên về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tổ chức giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, chế độ sinh hoạt Đảng đối với đảng viên, gắn với chỉ đạo khắc phục sau kiểm tra, giám sát sát sao để chi bộ thực hiện tốt hơn, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Đồng thời, quan tâm giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh của đảng viên cũng như khó khăn, vướng mắc của cơ sở.

Lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Nghi Lộc trao đổi với cán bộ chi ủy xóm ở xã Nghi Văn. Ảnh: Mai Hoa

Hiện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 10, ngày 02/01/2024 về “Thực hiện thí điểm mô hình “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” trong Đảng bộ tỉnh Nghệ An”. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng để tiếp tục nâng cao chất lượng chi bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên.