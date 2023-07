Công dụng làm đẹp không ngờ từ hạt mít

Mới đây, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện do viêm phổi, trong đó có nhiều trẻ bị viêm phổi do Mycoplasma với các triệu chứng không điển hình, dễ nhầm lẫn với cảm cúm thông thường. Vậy viêm phổi không điển hình ở trẻ do những loại vi khuẩn nào, điều trị ra sao?