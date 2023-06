Đội bóng đá Nhi đồng Nghi Lộc đặt mục tiêu thi đấu hết mình, cố gắng từng trận đấu

Theo dõi Báo Nghệ An trên

Vượt lên nỗi buồn "vùng trũng"

Cách đây 9 năm, bóng đá trẻ huyện Nghi Lộc chưa phải là cái tên đáng nhớ trên "bản đồ bóng đá" xứ Nghệ. Khi những “hàng xóm” cận kề như: Thành phố Vinh, Đô Lương, Yên Thành... là những “ông lớn” nhiều lần ghi tên trên bảng vàng của Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An - giải bóng đá trẻ có lịch sử lâu đời nhất ở tỉnh; trong khi đó, bóng đá trẻ Nghi Lộc chỉ vỏn vẹn 1 lần giành Huy chương Đồng ở giải đấu này.

Tuy nhiên, với việc đầu tư phát triển bóng đá trẻ, bóng đá học đường một cách mạnh mẽ, ở Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 19 năm 2015, bóng đá trẻ Nghi Lộc đã vùng lên mạnh mẽ, vượt qua nhiều đội bóng mạnh và vươn lên giành ngôi vô địch một cách thuyết phục.

Từ đây, Nghi Lộc đã không còn là “vùng trũng” bóng đá trẻ tỉnh nhà mà dần trở thành một “thế lực” khiến tất cả các đội bóng đá trẻ ở tỉnh phải e dè. Trong các mùa Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An từ năm 2016 đến 2019, dẫu không tái lập được thành tích vô địch nhưng các đội bóng đá trẻ của huyện Nghi Lộc đều lọt vào top 8 đội mạnh nhất và có thêm 3 tấm Huy chương Đồng quý giá.

Qua các mùa Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An, nhiều tài năng bóng đá của huyện Nghi Lộc đã lọt vào mắt xanh của những tuyển trạch viên Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An. Các cầu thủ nhí Nghi Lộc đã thi đấu nổi bật như: Khánh Toàn, Quang Vinh, Công Đạt, Anh Đức..., được Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng, đưa về đào tạo chuyên sâu.

Tuy nhiên, niềm vui thường không kéo dài. Ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 24 năm 2022, dẫu được đặt khá nhiều kỳ vọng - với mục tiêu vào vòng bán kết, thế nhưng đội bóng Thiếu nhi Nghi Lộc đã không thể vượt qua được vòng bảng…

Nói về nỗi buồn năm cũ, ông Lê Trung Hiếu - cán bộ Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông huyện Nghi Lộc, huấn luyện viên đội Nhi đồng cho hay: So sánh với lực lượng các năm cũng như các đội cùng bảng thì Nhi đồng Nghi Lộc có phần yếu hơn. Các đội bóng ở Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An đều rất mạnh. Vậy nên, việc đội nhà không vượt qua được vòng bảng là kết quả hợp lý.

Điều nhận được ở mùa giải lần thứ 24 năm 2022 là các cầu thủ nhí đã có thêm nhiều điều để học hỏi, cọ xát và tạo tiền đề để có kết quả tốt hơn trong mùa giải lần thứ 25 năm 2023. Cùng với đó, niềm vui là người hâm mộ bóng đá trẻ huyện nhà và các bậc phụ huynh vẫn luôn đồng hành, ủng hộ, động viên để đội bóng vượt qua mặc cảm của sự thất bại để tiếp tục tiến lên.

Hướng tới niềm vui trái bóng tròn

Bước vào Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023, đội Nhi đồng Nghi Lộc đã có sự chuẩn bị từ khá sớm. Đội tuyển được thành lập trên cơ sở sàng lọc, tuyển chọn những cầu thủ nhí hay nhất của các lớp năng khiếu bóng đá Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An đặt tại huyện.

Từ đầu tháng 5/2023 đến nay, đội Nhi đồng huyện Nghi Lộc đã bước vào đợt tập huấn chuẩn bị cho giải. Các em được bồi dưỡng thêm nhiều kỹ, chiến thuật và tâm lý tiếp cận trận đấu… Sáng sáng, chiều chiều, trên các sân cỏ nhân tạo của huyện Nghi Lộc, thầy trò đội bóng nhi đồng lại hăng say với các bài tập nâng cao thể lực, sức bền và những miếng đánh, cách phòng thủ.

Điều đặc biệt, ở bên ngoài sân có rất nhiều phụ huynh và người hâm mộ bóng đá trẻ huyện nhà chăm chú theo dõi từng bước chạy, đường bóng của các cầu thủ nhí. Người hâm mộ bóng đá trẻ huyện nhà kỳ vọng đội Nhi đồng sẽ “làm nên chuyện” ở mùa giải năm nay. Còn với phụ huynh cầu thủ thì chỉ mong “các con vui là được”.

Anh Hồ Hải Nam (47 tuổi, ở xã Nghi Diên) - phụ huynh của cầu thủ nhi đồng Hồ Xuân Việt chia sẻ: Năm nay là năm thứ 2 con được tham dự Giải Bóng đá Cúp Báo Nghệ An. Đây là một sân chơi rất lành mạnh, bổ ích và lý thú dành cho các con. Bởi vậy gia đình rất đồng tình, ủng hộ để con tham gia giải. Năm ngoái, tôi luôn đồng hành cùng con, năm nay và những năm sau nữa cũng vậy…

Đồng hành cùng con trẻ, rất nhiều phụ huynh hằng ngày vẫn chở con vượt 25 - 30km về tham gia tập luyện tại đội, theo kịp chương trình huấn luyện và tập huấn, đơn cử như các trường hợp cầu thủ nhí nhà ở xa tại xã Nghi Thiết, hay xã Nghi Văn (sát với huyện Yên Thành).

Nói về lực lượng đội bóng tham dự Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25 năm 2023, Huấn luyện viên Lê Trung Hiếu cho biết: Sức mạnh của đội năm nay chỉ ở mức trung bình, không có nhiều cá nhân thật sự nổi trội. Trong đội chỉ có 1 cầu thủ được Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An ký hợp đồng. Cầu thủ này đang tham gia giải toàn quốc và đến sát ngày thi đấu mới về hội quân cùng đội.

Chính vì vậy, đội nhi đồng năm nay không đặt nặng thành tích mà vào giải với tâm thế thoải mái, thi đấu hết sức mình, cố gắng từng trận đấu, càng lọt sâu vào giải thì càng tốt.

Ở thời điểm này, đội Nhi đồng Nghi Lộc đã xong đợt huấn luyện kỹ thuật cơ bản như sút bóng chuyền bóng. Các bài vở chiến thuật đang được dần triển khai. Trong mấy ngày tới, đội sẽ tiến hành giao hữu với các đội Cửa Lò, Hưng Nguyên để các cầu thủ nhí quen với không khí thi đấu. Qua các trận giao hữu sẽ có những điều chỉnh nhân sự, vị trí phù hợp hơn.

Không đặt nặng mục tiêu đạt thành tích nhưng đội bóng Nghi Lộc vẫn rất được các cấp, ngành địa phương quan tâm, hỗ trợ. Ông Phùng Thanh Phương - Giám đốc Trung tâm Văn hoá - Thể thao và Truyền thông Nghi Lộc cho biết: Huyện đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các cháu được tập luyện, tham gia giải. Hiện nay, Trung tâm đã phân công bộ phận chuyên môn, phục vụ thực hiện công tác tiền trạm, chuẩn bị chỗ ăn, ở cho cầu thủ, lên phương án đưa đón, đi lại trong những ngày tham gia giải… Tin tưởng rằng, đội bóng đá Nhi đồng Nghi Lộc sẽ thi đấu hết mình, tạo nên những ấn tượng tốt đẹp ở mùa giải năm nay./.